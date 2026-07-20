Avinyonet de Puigventós
La Festa Major d'Avinyonet de Puigventós 2026 programa sis dies d'actes i el Vendaval Miusic Fest
La celebració de Sant Jaume tindrà lloc del 21 al 26 de juliol amb cinema a la fresca, tast de vins, poesia, activitats infantils, havaneres, sardanes, gegants i una jornada musical als Camps de la Font
Avinyonet de Puigventós ja ho té tot a punt per celebrar la Festa Major de Sant Jaume 2026. La programació s'estendrà durant sis dies, del dimarts 21 al diumenge 26 de juliol, i combinarà cultura, gastronomia, música, tradició i activitats familiars en diferents espais del municipi.
Una de les cites més destacades serà el Vendaval Miusic Fest, un festival integrat dins la programació de la festa major que ocuparà els Camps de la Font durant el divendres 24 de juliol. La proposta oferirà activitats gastronòmiques, música en directe, discjòqueis i una zona de tatuatges, amb entrada gratuïta.
Xupinasso i cinema a la fresca per començar
La festa començarà dimarts 21 de juliol, a les 19.30 hores, amb el xupinasso inaugural a la plaça Pous i Pagès. Mitja hora més tard, a les 20 hores, s'obrirà una zona de food truck als jardins de la Comanda.
La primera nit es completarà a les 21.30 hores amb una sessió de cinema a la fresca als jardins de la Biblioteca, on es podrà veure Crispetes en acció. Aquesta proposta inaugurarà un seguit d'activitats que tindran els jardins com un dels espais centrals de la programació.
Dimecres 22 de juliol, a les 20.30 hores, els jardins de la Biblioteca acolliran un tast de vins amb Caves Oliveda, de Capmany. La vetllada també disposarà d'un servei de food truck.
La programació cultural continuarà dijous 23 de juliol amb la XXVII Vetllada de Poesia, que començarà a les 20.30 hores als jardins de la Biblioteca. Els assistents també hi trobaran una proposta gastronòmica amb food truck.
El Vendaval omplirà de música els Camps de la Font
El divendres 24 de juliol serà el torn del Vendaval Miusic Fest, que se celebrarà als Camps de la Font. La jornada començarà a les 20 hores amb l'Acústic Food i continuarà, a partir de les 20.30 hores, amb un tardeo amenitzat per DJ Balarruka.
Durant tota la nit també hi haurà una zona de tatuatges amb Blonde Tattoo. A partir de les 23 hores pujaran a l'escenari The Unikornios Lokos i Boom Boom Fighters, mentre que DJ Trapella serà l'encarregat de completar la nit musical. L'entrada al festival serà gratuïta.
Activitats infantils, literatura i havaneres
El dissabte 25 de juliol començarà a les 9.30 hores amb una melé oberta de petanca al Club Petanca Avinyonet. La programació es reprendrà a les 18 hores a la plaça Pous i Pagès amb el taller infantil La mar de diversions, conduït per Berni Pajdak.
A les 18.45 hores arribarà l'animació infantil Black Music - Un petit gran viatge, amb Pau Morales. A les 20 hores, el mateix espai acollirà la presentació del llibre Aquella llum... aquell túnel, de Quim Ponsa, que anirà a càrrec de Lluís Bosch. La nit continuarà a les 21.30 hores amb una cantada d'havaneres del grup Terral, acompanyada del tradicional rom cremat. El ball amb Gerunda, programat a les 23 hores, posarà el punt final a la jornada.
El diumenge 26 de juliol, festivitat de Sant Jaume, els actes començaran a les 12 hores amb la missa a l'església de Sant Esteve. Tot seguit, l'Orfeó de l'Empordà oferirà un concert amb la col·laboració de l'Orfeó Jonquerenc.
A la tarda, la plaça Pous i Pagès concentrarà els últims actes de la festa. A les 18 hores hi haurà sardanes amb la Principal de Banyoles i, a les 19.45 hores, serà el torn del ball de gegants de la Societat Avinyonet. La Festa Major de Sant Jaume es clourà a les 20.30 hores amb el ball de tarda del grup Nou Màgics.
Subscriu-te per seguir llegint
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
- Se suspèn la final del Mundial 2026 entre Espanya i l’Argentina? Així està la situació
- Víctor Rojas, pastor del cap de Creus amb 700 ovelles: 'Els incendis s'apaguen a l'hivern gestionant el territori, no a l'estiu
- Si la meva parella m’hagués explicat que el propietari l’estava violant mentre jo treballava, aquest judici seria per una altra cosa
- Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: 'El meu pare estimava molt aquesta terra
- Surt a la venda per 3,5 milions un refugi de luxe amb heliport i vistes al pantà de Darnius-Boadella
- El superiot Gaja, vinculat al magnat rus Vagit Alekperov, fondeja davant l'Escala
- Els homes, els que més cantaven a Maçanet de Cabrenys, Tapis i Costoja