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Agenda del 20 al 26 de juliol a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Passejades microteatre Sant Pere Pescador.

Passejades microteatre Sant Pere Pescador. / EMPORDÀ

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Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DILLUNS 20 DE JULIOL

CADAQUÉS

Ruta On viuen ses sirenes On: Platja de Sa Conca Quan: A les 9.30 h.

DARNIUS

Donació de sang On: Bus davant piscina municipal Quan: De 17 a 21 h.

L'ESCALA

Ioga a la platja On: La Punta Quan: A les 7.30 h.

Demostració i taller de torn de ceràmica On: Plaça Víctor Català Quan: A les 17 h.

FORTIÀ

Ball amb Taxi Gong On: Centre agrícola i social. Quan: A les 18 h.

LLANÇÀ

10è Campus Xavi Rey. De 8 a 16 anys. Del 20 al 24 de juliol. On: Pavelló d’Esports Municipal Joan Pacareu Quan: De 9 a 13 h.

Tarda de jocs de taula. Activitat adreçada a joves de 12 a 29 anys On: Espai Jove Quan: A les 18 h.

EL PORT DE LA SELVA

Mediterranean Guitar Festival. Concert del trio Lorca On: Església de la Mare de Déu de les Neus Quan: A les 21 h.

ROSES

Tarda de puzles per a mainada a partir de 4 anys On: Biblioteca Vicens Vives Quan: A la tarda

SANT PERE PESCADOR

Festival d'Estiu de Microteatre: Passejades On: Diversos indrets Quan: A les 21.00, 21.20, 21.40, 22.00 i 22.20 h.

🗓️ DIMARTS 21 DE JULIOL

LLANÇÀ

Torneig de Vòlei platja. Activitat adreçada a joves de 12 a 29 anys On: Sortida des de l’Espai Jove Quan: A les 16.30 h.

Music & Wine. Vine a gaudir dels productes de la nostra terra maridats amb vins de la DO Empordà. Celler: Mas Llunes Tapa a càrrec de Peixateria Semprecalma. Concert a càrrec de Rever Queen Duo On: Passeig Marítim Quan: A les 20 h.

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🗓️ DIMECRES 22 DE JULIOL

LLANÇÀ

Crea el teu personatge de rol, conduït per Mireia Bosch i Joan Barbosa. Vine a crear el teu propi personatge i prepara’t per viure noves aventures en equip. Activitat adreçada a joves de 12 a 29 anys On: Espai Jove Quan: A les 17 h. Cal inscripció prèvia al tel. 653 19 00 54

Festival Llançà Sona amb Eslabón perdido. Concert pop rock On: Plaça Major Quan: A les 22 h.

SANT PERE PESCADOR

Tallers oberts. Aquest estiu descobreix els espais creatius dels artistes i artesans del municipi. Una oportunitat única per conèixer el seu procés creatiu, parlar amb els creadors i gaudir d'una ruta cultural plena d'art On: Diversos indrets Quan: De 18 a 22 h.

🗓️ DIJOUS 23 DE JULIOL

COLERA

Ioga amb Mandala ioga On: Platja dels Morts Quan: A les 8.30 h.

LLANÇÀ

Trobada Jove de l’Alt Empordà. Una tarda plena d’activitats, música i diversió compartida amb joves d’arreu de la comarca. Festa de l’escuma i holi, inflables, concerts, DJ’s, glitter bar i moltes sorpreses més! Activitat adreçada a joves d’entre 12 i 18 anys On: Camp de futbol 7 Quan: De 16.30 a 22 h.

CineMar Llançà: Presentació i projecció de la pel·lícula Las guardianes del planeta, de Jean-Albert Lièvre On: Sala d’actes de la Casa de Cultura Quan: A les 18 h. Preu: Gratuït.

Ballada de Sardanes amb la Cobla Baix Empordà On: Plaça Major Quan: A les 22 h.

🗓️ DIVENDRES 24 DE JULIOL

AGULLANA

Punt de lectura. Presentació del llibre El somni de Gaudí, de Coia Valls On: Jardins de la Societa La Concòrdia Quan: A les 19.30 h.

COLERA

Rem amb tastet de licors amb Club Rem Colera i Licors Quevall On: Al port Quan: A les 19 h.

LLANÇÀ

Presentació del llibre Incident zombi al Cap de Creus: Operació Ra, per l’autor local Lluís Feliu Pumarola On: Espai Tramuntana (Casa del Mar) Quan: A les 19 h.

Mediterranean Guitar Festival Concert Trio Lorca - 2 guitarres i violí On: Església Parroquial de Sant Vicenç Quan: A les 21 h. Preu: 15 €

SANT PERE PESCADOR

Visita teatralitzada: Entre esperits i revoltes On: Oficina de turisme Quan: A les 20 h.

VILAFANT

Músiques d'estiu amb les havaneres del grup Norai. Amb rom cremat de l'Associació Clau de Sol On: Plaça de les Hores Quan: A les 21 h.

🗓️ DISSABTE 25 DE JULIOL

COLERA

Sortida mar i muntanya. Colera-Portbou caminant i Portbou-Colera remant amb Club Rem Colera. On: Punt de trobada al port. Quan: A les 19 h.

Parlem de ràdio amb colera Ràdio i diversos convidats On: Al Trull Quan: A les 19 h.

LLANÇÀ

Tallers a la Biblioplatja Taller d’estampació de monstres. És un taller lúdic amb què es vol que els participants puguin experimentar amb l’estampació i jugar amb les paraules i les imatges. Taller a càrrec de la Cia La Sal d’Olot. On: Biblioplatja del Port (Casa del Mar) Quan: A les 11.30 h. Preu: Gratuït.

Estrena del documental La Bíblia de Sant Pere, realitzat per Jaume Simón. Una producció audiovisual que submergeix l’espectador en l’origen místic i el poder polític d’un dels monestirs més emblemàtics de Catalunya, alhora que ens desxifra els enigmes escrits entre els murs del “Gegant de Pedra” de la serra de Rodes. On: Sala d’actes de la Casa de Cultura Quan: A les 18 h.

2n Torneig de futbol nocturn On: Camp de futbol 7 Quan: A les 18 h. Edat: +16 any

Art & Shopping Night On: Passeig Marítim Quan: De 21 a 00.00 h.

PERALADA

Festival Perelada

  • Bryn Terfel, recital líric. Hannah Stone, arpa, i Annabel Thwaite, piano On: Església del Carme Quan: A les 19 h.
  • Estètica i massacre, òpera On: Mirador Castell Quan: A les 22.30 h.

SANT MIQUEL DE FLUVIÀ

Visites guiades. Descobreix el seu patrimoni: monestir benedictí, forn romà, font d’aigua Quan: A les 19 h. Preu: 3 €. No cal inscripció.

SANT PERE PESCADOR

Concert amb Merkado Negro, amb Pity, percussió; Lluís Riera, baix; Tote, guitarra i veu, i Norfeu, guitarra i veu. Versions dels grans grups de flamenc- fusió On: Plaça Catalunya Quan: A les 22 h.

🗓️ DIUMENGE 26 DE JULIOL

PERALADA

Festival Perelada. Diario de una madre, cicle de cançons On: Església del Carme Quan: A les 20 h.

SANT MIQUEL DE FLUVIÀ

Visites guiades. Descobreix el seu patrimoni: monestir benedictí, forn romà, font d’aigua Quan: A les 19 h. Preu: 3 €. No cal inscripció.

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