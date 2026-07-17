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Els millors plans pel cap de setmana del 18 i 19 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Els Catarres actuen aquest dissabte al Bertranada Fest de Vilabertran.

Els Catarres actuen aquest dissabte al Bertranada Fest de Vilabertran. / Ferran Sendra

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Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DISSABTE 18 DE JULIOL

BOADELLA

Festa d'Estiu. Inflables d'aigua i festa de l'escuma Quan: A les 16 h. Vespreig musical amb Madamme Mustash Quan: A les 20 h.

CADAQUÉS

Fira d'artistes i artesans On: Portdoguer Quan: Tot el dia.

Ruta Anna Maria Dalí On: Es Poal Quan: A les 19 h. Preu: Gratuïta

CAPMANY

Fast Empordà. Festival de les Arts Escèniques dels Micropobles. Col·loqui prefunció. La Creació a través de la Cooperació i la Participació On: Plaça mossèn Eduard Simon Quan: A les 20.30 h. Cuentas corrientes, de Jessica & Boris Quan: A les 22 h.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Portes Obertes Nou Espai Museístic Ecomuseu Farinera On: Ecomuseu Farinera Quan: De 10 a 19 h.

Visita guiada Castelló d’Empúries Capital Comtal On: Oficina de Turisme Centre Històric Quan: A les 11 h.

Festes del Carme. Flaix FM On Tour, amb els Dj’s Miquel González, Héctor Ortega i Jaume Riu On: Passeig Marítim Quan: A les 21 h.

COLERA

ColerArt organitzat per l'Ateneu On: Al Centre cívic Quan: A les 13 h.

Sardinada popular i tot seguit havaneres amb Els Pescadors de l'Escala. Venda de tiquets a l'Ajuntament On: Al Passeig Marítim Quan: A les 21 h.

DARNIUS

Vesprades d'estiu amb Sr. Trombón. Vermut musical amb versions acústiques i molt de ritme On: Club Nàutic Darnius Quan: A les 12.30 h.

L’ESCALA

Festival de Música l’Escala-Empúries. Nostàlgia cinematogràfica, amb Gordana Josifova Nedelkovska, oboè i corn anglès, i Ines Nedelkovska, piano On: Església St. Martí d’Empúries Quan: A les 20 h. Preu: 22 €.

FIGUERES

Mercat del brocanter On: Rambla Quan: Tot el dia.

Xerrada amb motiu dels 30 anys de La Crida de Cthulhu en català. 30 anys de rol primigeni en català (1996-2026) i partides entre el públic participant On: Espai Cultural Bookman Quan: De 17 a 20.30 h.

Festa barri Olivar Gran On: Pista esportiva de l'escola l'Amistat. Festa de l'escuma Quan: A les 19 h. Showman Sergi Party Show Quan: A les 21 h. Dj Música per ballar Quan: A les 23 h.

LLANÇÀ

Festes de la Verge del Carme. Castell de focs d’artifici. A càrrec de Pirotècnica Zaragozana On: Aparcament del Port Quan: A les 00.00 h Ball de Festa Major amb La Loca Histeria i Discomòbil Dj Alegre On: Aparcament del Port Quan: A les 00.30 h.

LLERS

Concert d'estiu amb Moby Dixie On: Castell de Llers Quan: A les 23 h.

MOLLET DE PERALADA

Plat Combinat. Sopar On: Plaça de l'Església Quan: A les 21 h. Preu: Adults, 15 €. Nens, 10 €. Havaneres amb el grup Aiguaclara i, just després, Blue Duck Quan: A les 21.30 h.

NAVATA

XII Torneig benèfic contra l’Alzheimer. Modalitat parelles scramble. Avituallament inclòs On: Torremirona Golf Club Quan: A les 9 h. Preu: 75 €, visitants, 40 €, socis, i 55 €, júniors

Festa Major del Carme. Jocs inflables a la piscina On: Piscina Municipal de Navata Quan: De 10 a 13 h. Festa de l'escuma i lliscador aquàtic On: Gorg (plaça Sant Roc) Quan: A les 17.30 h. Havaneres amb Aigua Clara. A la mitja part Rom Cremat On: Era de l’Obra Quan: A les 19 h. Concert amb 7 de copes i, a continuació dj Lia Nova On: Era de l’Obra Quan: A les 23.30 h.

PAU

14a Festa del Mojito de Pau On: Piscina municipal Quan: De 23 a 3.00 h.

PERALADA

Festival Perelada. Festival Perelada 40 anys en camí. Experiència escènica i gastronòmica amb artistes convidat. On: Mirador Castell Quan: A les 21 h.

EL PORT DE LA SELVA

Torneig de Volei Platja. 1r Open 4x4 On: Inscripcions al codi QR del cartell adjunt Preu: 15 € / jugador

Visita guiada a Sant Pere de Rodes. On: Monestir de Sant Pere de Rodes Quan: A les 11 h, en català. A les 12 h, en castellà Preu: 4 €/persona (només visita guiada, l’entrada no hi és inclosa).

Fira d'Artesania al Port de la Selva On: Al Passeig Quan: De 18 a 23 h.

Sortides en barca per la Mar d'Amunt 2026 On: Sortida des del Moll de la Timba Quan: A les 18 h. Preu adults: 22 € Preu infants: 17 € (de 4 a 8 anys) Menors de 4 anys: Gratuït

Exposició 50 anys del Canet Rock, amb fotografies de Francesc Fàbregas On: El CuARTelillo Quan: A les 19 h.

Presentació del llibre Mira la mar, Marcel·la!, de J.V. Foix. Hi intervindran Montse Ginesta, Lluís Quintana i Trias i Margarida Trias. On: Espai Port Quan: A les 19 h.

ROSES

Festa de la Mare de Déu del Carme. Patrona de la gent del mar On: A la Confraria de Pescadors Missa Quan: A les 11 h. Processó marinera i ofrena floral Quan: A les 12.30 h. Tastet de fideuà amenitzat per la xaranga Xarangarín Quan: A les 13.30 h.

Cicle entre muralles Gili-Romaní Hot Jaz Cats On: La Ciutadella Quan: A les 22 h.

SANT MIQUEL DE FLUVIÀ

Espais Medievals de l'Empordà. Viatge al passat Quan: A les 18.30 h.

Visites guiades. Descobreix el seu patrimoni: monestir benedictí, forn romà, font d’aigua Quan: A les 19 h. Preu: 3 €. No cal inscripció.

SANT PERE PESCADOR

Concert amb Agüita de Mar, amb David Fendah, veu; Iñaki, guitarra, i Avibo, percussió. Versions de grups emergents que fusionen pop, rumba i grans èxits On: Plaça Catalunya Quan: A les 22 h.

VILABERTRAN

Bertranada Fest On: Plaça de l'Església Orquestra Di-Versiones Quan: A les 21 h. Els Catarres Quan: A les 00.00 h. Festa Flaixbac Quan: A les 2.00 h.

VILAFANT

Festa del Carme. Inflabes: Tobogan gegant aquàtic On: Camí dels Oms Quan: De 10 a 13 h. Festa infantil. Jocs populars infantils d'aigua. Festa de l'escuma i berenar popular On: Parc de la piscina Quan: A partir de les 18 h. Food Trucks. Servei de food trucks (amb opció sense gluten) On: Piscina municipal Quan: A les 19.30 h. 11a Cursa la Nocturna, amb bany nocturn a l'arribada per als participants. On: Des de la piscina municipal Quan: Concentració a les 21 h, i sortida a les 21.30 h. Concert amb La Hawaiana On: Piscina Municipal Quan: A les 22 h.

🗓️ DIUMENGE 19 DE JULIOL

BOADELLA

Festa d'Estiu. Concert amb la coral El cor de la Muga i, tot seguit, vermut popular Quan: A les 11.30 h. Baixada de Barques casolanes Quan: A les 17 h. Concert amb Parrot's Grup Quan: A les 20 h.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Portes Obertes Nou Espai Museístic Ecomuseu Farinera On: Ecomuseu Farinera Quan: De 10 a 19 h.

Empuriabrava Party On: Passeig marítim Quan: A les 19 h.

Festes del Carme On: Passeig marítim Havaneres amb Americanus Quan: A les 19.30 h. Ball amb l’orquestra Saturno Quan: A les 22 h. Piromusical i Castell de focs Quan: A les 23 h.

COLERA

Rem i sortida del sol amb ClubRem Colera On: Punt de trobada al port Quan: A les 6 h.

Tastet de Rem amb Club Rem Colera On: Punt de trobada al port Quan: A les 18 h.

Visita als refugis On: Plaça Pi i Margall Quan: A les 19 h.

FORTIÀ

Espais Medievals de l'Empordà. El Fortià medieval Quan: A les 9 h.

L'ESCALA

Activitats al MAC-Empúries. Visita guiada Empúries Virtual On: MAC-Empúries Quan: A les 11 h. Idioma: Català Preu: 12 €/persona (inclou l’entrada al jaciment) - fins a 7 anys, gratuït.

LLANÇÀ

Festes de la Verge del Carme Lliscador d’aigua. Activitat familiar! On: Aparcament del Port Quan: A les 19 h. Cantada d’havaneres amb el grup Son de l’Havana i cremat amb els Amics del cremat On: Aparcament del Port Quan: A les 22 h.

NAVATA

Festa Major del Carme. Visita turística per la Ruta Medieval de Navata amb la Roser Raluy sota el tema Jocs a les places On: Inici a la plaça Escultor Casamor Quan: A les 10 h. Ofici Solemne amb l’acompanyament de Jesús Frigoler On: Església de Sant Pere Quan: A les 12 h. Ballada de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Cassà i vermut popular On: Era de l’Obra Quan: A continuació. Concert de Norther Cellos. Espectacle amb violoncels elèctrics i bateria On: Era de l’Obra Quan: A les 19 h.

PERALADA

XXIX Cicle de Concerts Claustre de Peralada. Lisa Wuyts & Bech. Jazz, blues i bossa nova. On: Claustre de Sant Domènec Quan: A les 22 h. Preu: Gratuït.

PONT DE MOLINS

6a Festa del Riu. Inflables Rutac Quan: De 10 a 14 h. Concentració d’andròmines On: Plaça Dr. Jordi Cuffí Quan: A les 11 h. XII baixada d’ànecs Quan: A les 12 h. Tramuntakada Quan: De 12 a 13 h. Arrossada Quan: A les 14 h. Preu: 18 €.

EL PORT DE LA SELVA

Visita guiada a Sant Pere de Rodes. Recorreu els espais més emblemàtics del monestir de Sant Pere de Rodes descobrint la història i arquitectura d’aquesta joia del romànic català On: Monestir de Sant Pere de Rodes Quan: A les 11 h, en català. A les 12 h, en castellà Preu: 4 €/persona (només visita guiada, l’entrada no hi és inclosa)

Diumenges al passeig. Animació infantil amb Jordi Patxecu On: Escenari del Passeig Quan: A les 19 h.

ROSES

Concert del Taller Internacional d'Harmònica amb Greg Zlap i Joan Pau Cumellas On: Plaça de l'Església Quan: A les 19 h. Preu: Gratuït.

SANT MIQUEL DE FLUVIÀ

Visites guiades. Descobreix el seu patrimoni: monestir benedictí, forn romà, font d’aigua Quan: A les 19 h. Preu: 3 €. No cal inscripció.

VILAFANT

Festa del Carme. Concurs, competició de petanca On: Pista de petanca de la piscina Quan: A les 10 h. Ofici solemne musicat amb el violoncel de Josep Quer On: Església de Sant Cebrià Quan: A les 10 h. Inflables. Splash Vilafant, cal inscripció prèvia. On: A la piscina Quan: De 10 a 13 h. Mulla't per l'esclerosi múltiple, acte solidari On: A la piscina Quan: A les 11 h. Sardanes amb la cobla Els Rossinyolets On: A la plaça Major Quan: A les 11 h. Caminada marxa nòrdica On: A la plaça Major Quan: A les 19 h.

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Donació de sang On: Centre cívic Quan: De 10 a 14 h.

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