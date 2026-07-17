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El Castell de Llers programa tres nits de dixieland, rock i swing

Moby Dixie és una formació del Vallès Oriental (Barcelona) dedicada a tocar jazz tradicional a l’estil dixieland

Moby Dixie és una formació del Vallès Oriental (Barcelona) dedicada a tocar jazz tradicional a l’estil dixieland / Cedida

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Carles Ayats Aljarilla

Carles Ayats Aljarilla

Llers

El Castell de Llers acull aquest estiu tres concerts amb registres ben diferenciats: el jazz tradicional i dixieland de Moby Dixie, les versions de rock’n’roll de The Bazaga’s i el swing ballable de Hop’s Jazz Quintet. El cicle tindrà lloc els dies 18 i 25 de juliol i l’1 d’agost i reforça l’ús cultural d’aquest espai patrimonial del municipi.

Els Concerts Estiu 2026 al Castell de Llers proposen música en directe en un entorn singular. Totes les actuacions començaran a les onze de la nit, amb entrada gratuïta i consumició mínima obligatòria. L’alcalde de Llers, Màrius Vergés, destaca que el cicle és "una aposta clara per consolidar una programació cultural al municipi" i vol que esdevingui "una cita esperada tant pels veïns i veïnes de Llers com per les persones que ens visiten durant els mesos d’estiu". Segons Vergés, la proposta permet "posar en valor el nostre patrimoni, convertint el Castell en un espai actiu i obert a la cultura".

Dos discos nous

La primera cita serà el 18 de juliol amb Moby Dixie, banda de jazz tradicional i dixieland del Vallès Oriental especialitzada en el so de les formacions de Nova Orleans i Chicago de començaments del segle XX. Aquest 2026 celebra 25 anys de trajectòria amb el disc commemoratiu 25 YEARS. La formació la integren Juanjo Molina, Agustí Palà, Marc Bergadà, Jordi Latorre, Joan Masats i Enric Colomina.

El 25 de juliol serà el torn de The Bazaga’s, banda catalana de versions de rock’n’roll amb repertori de grans clàssics internacionals de noms com Eagles, Creedence Clearwater Revival, The Beatles, Queen o The Police. La formació planteja els concerts com una experiència directa i participativa, pensada per fer cantar i ballar el públic. Per a Vergés, "la combinació d’un espai històric amb estils musicals tan alegres i participatius com el dixieland, el rock’n’roll i el swing crea una proposta molt atractiva".

El cicle es tancarà l’1 d’agost amb Hop’s Jazz Quintet, formació vinculada al swing, el boogie-woogie, el ragtime i el jazz ballable. Aquest 2026, Hop’s Quintet ha presentat el disc en català Originals, que reforça la seva aposta pel repertori propi.

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Vergés defensa que la gratuïtat respon a la idea que "la cultura ha de ser accessible per a tothom" i posa en valor la col·laboració amb La Runa Associació.

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