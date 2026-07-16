Oci
Programació de cinemes del 17 al 23 de juliol a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres i Roses
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🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
LA ODISEA ★★★
- País. Regne Unit. 2026. Aventures. Antiga Grècia. Mitologia. 172 minuts. Guió i direcció: Christopher Nolan Intèrprets: Matt Damon, Rom Holland, Anne Hathaway Sinopsi: Epopeia mitològica que segueix la història d'Odisseu i el seu llarg viatge a casa, de deu anys de durada, després de la guerra de Troia.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30, 20.00 i 21.00 h. Dissabte 18 i diumenge 19, a les 15.30, 17.30, 19.45 i 20.45 h.
- Cinemes Roses. Divendres 17, a les 18.00, 20.20 i 21.00 h. Dissabte 18, a les 16.00, 19.10, 20.20 i 22.20 h. Diumenge 19, a les 16.00, 19.15 i 20.20 h. De dilluns 20 a dimecres 22, a les 18.00, 20.20 i 21.20 h. Dijous 23, a les 18.00 i 21.20 h. VOSE, a les 20.20 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
POSESIÓN INFERNAL ★★★
- País. Estats Units. 2026. Terror. Posesions. 110 minuts. Direcció: Sébastien Vanicek Guió: Sébastien Vanicek, Florent Bernard Intèrprets: Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan Sinopsi: Després de la mort del seu marit, una dona busca consol amb la seva família a la seva aïllada casa familiar. Però quan, un darrere l'altre, comencen a quedar posseïts, la reunió es converteix en un retrobament familiar tret directament de l'infern. Aleshores descobreix que els vots que va fer en vida... segueixen sent vinculants fins i tot després de la mort.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.40, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 18 i diumenge 19, a les 15.30, 17.30, 19.45 i 21.50 h.
- Cinemes Roses. Divendres 17, a les 18.15, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 18, a les 16.00, 18.15, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 19, a les 16.00, 18.15 i 20.30 h. De dilluns 20 a dijous 23, a les 18.15, 20.30 i 22.35 h
NI CONTIGO NI SIN MÍ ★★★
- País. Espanya. 2026. Comèdia romàntica. 81 minuts. Guió i direcció: María Ruiz Intèrprets: Gorka Otxoa, Adrián Lastra, Manuela Vellés Sinopsi: A Ernesto li acaba de deixar la dona. Intentant remuntar el que pot ser el pitjor aniversari de la seva vida, decideix passar-ho a casa de la platja amb el seu millor amic. Però es troba amb una sorpresa: la nova xicota del seu veí no és cap altra que la seva ex.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 18.00, 20.00 i 22.00 h. Dissabte 18 i diumenge 19, a les 15.45, 18.00, 20.00 i 22.00 h.
VAIANA ★★★
- País. Estats Units. 2026. Aventures marines. 115 minuts. Direcció: Thomas Kail Guió: Jared Bush, Dana Ledoux Miller Intèrprets: Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson Sinopsi: Vaiana (Catherine Lagaʻaia) respon a la crida de l'oceà i, per primera vegada, viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui amb el semidéu Maui (Dwayne Johnson) en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30, 19.40 i 22.00 h. Dissabte 18 i diumenge 19, a les 15.30, 17.30, 19.45 i 22.00 h. Dimecres 22, VOSE, a les 22 h.
- Cinemes Roses. Divendres 17, a les 18.00, 20.20 i 22.30 h. Dissabte 18, a les 16.00, 18.15, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 19, a les 16.00, 18.15 i 20.30 h. De dilluns 20 a dijous 23, a les 18.00, 20.20 i 22.30 h.
HACIENDO AMIGOS ★★★
- País. Espanya. 2026. Comèdia. Robatoris i atracaments. 110 minuts. Direcció: David Marqués Guió: Marta González Vega Intèrprets: Quim Gutiérrez, Antonio Resines, Megan Montaner Sinopsi: Antonio i Félix són una parella d'atracadors de poca envergadura que, fugint de la policia després d'atracar una joieria, es creuen amb Eva, monitora d'un grup de teatre format per persones amb discapacitat, que confon Félix amb Ángel, un nou membre del grup que no coneix i que estan esperant. Aprofitant la confusió, Félix i Antonio aconsegueixen escapolir-se sense saber que els espera un recés creatiu d'una setmana amb l'entranyable grup.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 22.00 h. Dissabte 18 i diumenge 19, a les 20.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 17 i dissabte 18, a les 20.30 i 22.35 h. Diumenge 19, a les 20.30 h. De dilluns 20 a dimecres 22, a les 20.30 i 22.35 h.
MINIONS & MONSTERS ★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Aventures. 90 minuts. Direcció: Pierre Coffin Guió: Brian Lynch Sinopsi: La història de com els Minions van conquerir Hollywood, es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van desfermar monstres al món i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.45, 20.00 i 22.00 h. En català, a les 17.30 h. Dissabte 18 i diumenge 19, a les 15.45, 17.45, 19.50 i 22.00 h. En català, a les 15.15 h.
- Cinemes Roses. Divendres 17, a les 18.20 h. Dissabte 18 i diumenge 19, a les 16.05 i 18.20 h. De dilluns 20 a dijous 23, a les 18.20 h.
TOY STORY 5 ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Aventures. 102 minuts. Direcció: Andrew Stanton Guió: Andrew Stanton, Mc Kenna Harris Sinopsi: Les joguines han tornat. Aquesta vegada, Buzz Lightyear, Woody, Jessie i la resta de la colla s'enfronten a un nou repte quan coneixen Lilypad, una nova tauleta que arriba amb les seves idees disruptives sobre el que és millor per a Bonnie. Tornarà a ser igual l'hora de jugar?
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.50 i 19.50 h. Dissabte 18 i diumenge 19, a les 15.40, 17.40 h.
- Cinemes Roses. Divendres 17, a les 18.20 h. Dissabte 18 i diumenge 19, a les 16.05 i 18.20 h. Diumenge 12, a les 16.05 i 18.20 h. De dilluns 20 a dijous 23, a les 18.20 h.
OBSESIÓN ★★★★
- País. Estats Units. 2025. Terror. Thriller psicològic 100 minuts. Guió i direcció: Curry Barker Intèrprets: Michael Johnson, Inde Navarrete Sinopsi: L'anhel romàntic desesperat d'un noi pel seu amor platònic de tota la vida desencadena un sinistre encanteri: Niki es torna irracionalment obsessiva fins a convertir-se en l'ombra de Bear. Una fantasia aparentment inofensiva que esdevindrà un pertorbador malson. Potent metàfora sobre la cosificació de les relacions romàntiques i dels límits a què estem disposats a arribar moguts pel desig de ser correspostos.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 18 i diumenge 19, a les 15.15, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
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