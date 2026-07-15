Bertranada Fest 2026
La tercera edició de la Bertranada Fest acollirà Els Catarres en un "ambient festiu i familiar"
Aquest dissabte 18 de juliol, l'Orquestra Di-Versiones, Els Catarres i la Live&Loud Flaixbac actuaran a la plaça de l'Església de Vilabertran
Ha arribat la temporada de festivals, festes majors i concerts a l'aire lliure, i ho ha fet també, un any més, la Bertranada Fest de Vilabertran. Se celebrarà aquest dissabte 18 de juliol a la plaça de l'Església, i tant els concerts que s'hi celebraran a partir de les nou, com la zona de food trucks, oberta a partir de dos quarts de vuit, seran d'accés gratuït.
A les nou obrirà la festa l'Orquestra Di-Versiones, banda de versions pionera al territori, que farà parada a Vilabertran en la seva gira "ERES ToÚr". A mitjanit, l'actuació d'Els Catarres, grup mític de la música catalana, farà ballar tothom dins el marc de la seva gira "Sense drama", i la festa continuarà a les dues amb Live&Loud Flaixbac, on Carles Pérez i Pau Mestres repassaran els èxits musicals del moment.
La tercera edició de la Bertranada Fest ve amb força: amb una cartellera potent i el gran èxit de les edicions anteriors, la del 18 de juliol promet ser una nit que deixarà marca. Aquest any, el consistori de Vilabertran ha optat pels Catarres perquè “encaixen amb l’ambient festiu i familiar de la Bertranada Fest”, que té com a objectiu oferir una proposta atractiva per a un públic ampli, tant del poble com de la resta de l’Alt Empordà, i que sempre es garanteixi el bon ambient.
És el tercer any que es fa, però després de dues edicions amb grups de renom com Buhos o Ginestà encapçalant el cartell, la Bertranada Fest ja ha aconseguit fer-se un lloc en l'agenda de molts amants de la música a l'estiu. El consistori de Vilabertran espera que la Bertranada “es consolidi com a cita de referència dins el calendari festiu de la comarca”, i assegura que encara tenen marge per créixer després de l’èxit indiscutible de les darreres edicions.
A Vilabertran, estiu és sinònim de música, així ho demostra la Bertranada i també El Viver de la Bertranada Fest, un cicle musical que ha mantingut els vilabertranencs i les vilabertranenques ben entretinguts i entretingudes des del mes de juny amb un seguit de propostes a l'aire lliure que combinen música, comunitat i bon ambient. A més, al mes d'agost, la Canònica de Santa Maria acollirà els 18 concerts de música clàssica del festival Schubertíada, que arribarà en la seva 34a edició a Vilabertran a partir del dia 16.
Per a aquesta Bertranada, s’han ampliat els aparcaments per facilitar l’arribada de la gent al festival, i des del consistori es demana als assistents la màxima responsabilitat vers el municipi, per tal de disminuir l’impacte ecològic i fomentar un consum més sostenible i responsable.
- Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts
- Què farà Junts a partir de dijous?
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
- La Policia desarticula una organització criminal que s'havia apropiat 140 MEUR amb fraus informàtics
- Josep Fernández, Premi Mestres 68: 'L’escola no ho pot fer tot, la família també ha d’educar
- Un llibre destapa la vida del maqui de Sant Llorenç de la Muga que va lluitar contra Franco i Hitler
- El barri Enric Morera de Figueres homenatja la Carnisseria Lladó pels 50 anys
- Defuncions del 13 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà