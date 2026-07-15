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Festes del Carme 2026

Aigua, música i activitats familiars per a les Festes del Carme de Vilafant

La celebració inclou la caminada Bany de bosc, La Nocturna i el Mulla’t per l’esclerosi múltiple

Imatge d'arxiu de La Nocturna.

Imatge d'arxiu de La Nocturna. / Ajuntament de Vilafant

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La Festa del Carme de Vilafant arriba amb una programació popular, familiar i marcadament estiuenca. Per a l’alcaldessa, Montse de la Llave, és com "la gran festa d’estiu de Vilafant" i destaca que permet "posar en valor" l’entorn dels Pins i la Piscina Municipal.

La festa arrencarà el divendres 17 de juliol amb una proposta vinculada a la salut i al paisatge. A les sis de la tarda, des de Palol Sabaldòria, sortirà la caminada Bany de bosc, amb inscripció a través de la Vilafant App. La primera jornada es tancarà a El Cau amb el concert de Blue Duck Duo, a dos quarts de deu del vespre, amb entrada lliure i servei de food trucks des de les vuit.

El dissabte concentrarà bona part de les activitats familiars i d’aigua. La regidora de Festes, Rebeca López, subratlla que s’han preparat propostes "per a totes les edats, aquàtiques, musicals, esportives i de salut", i destaca especialment el tobogan gegant aquàtic de 75 metres, pensat sobretot per al públic infantil i adolescent. L’activitat es farà de deu del matí a una del migdia al Camí dels Oms, prop de la Piscina Municipal.

A partir de les sis de la tarda, el Parc de la Piscina acollirà jocs populars infantils d’aigua, festa d’escuma i berenar popular. López remarca que la festa es fa en aquest entorn perquè "al juliol fa molta calor" i la piscina permet combinar diversió, ombra i activitats per refrescar-se. A dos quarts de vuit del vespre hi haurà parades de menjar i servei de bar de l’AFA Sol i Vent.

A les nou del vespre es farà la concentració de l’onzena cursa La Nocturna, amb sortida a dos quarts de deu des de la Piscina Municipal i bany nocturn a l’arribada. De la Llave considera que aquesta cursa, que combina natura, esport i piscina, és "una experiència única que diferencia Vilafant d’altres municipis". La nit acabarà amb els concerts de La Hawaiiana, Nico Caubet i Pasarel·la DJs, a partir de les onze.

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El diumenge començarà amb la competició de petanca i l’ofici solemne musical a Sant Cebrià, amb el violoncel de Josep Quer. De deu a una, la Piscina Municipal acollirà l’Splash Vilafant, amb inscripció prèvia, i a les onze se celebrarà el Mulla’t per l’esclerosi múltiple, que López reivindica com "el punt de solidaritat" de la festa. També hi haurà sardanes amb Els Rossinyolets a la plaça Major i, a les set de la tarda, una marxa nòrdica. Per a l’alcaldessa, el Carme és sobretot "un espai de retrobament" que ajuda a "fer poble" i reforçar la convivència.

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Aigua, música i activitats familiars per a les Festes del Carme de Vilafant

Aigua, música i activitats familiars per a les Festes del Carme de Vilafant

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