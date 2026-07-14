Festes del Carme 2026
Llançà viurà les Festes de la Verge del Carme a ritme de música, focs artificials i tradicions
Del 16 al 19 de juliol, s'han programat actes com ballades de sardanes, cantades d'havaneres, balls i activitats familiars
La tradicional processó marítima té lloc el dia del Carme, el 16 de juliol, a les 12 del migdia, al Port
Llançà viurà del dijous 16 al diumenge 19 de juliol les Festes de la Verge del Carme, amb una programació que combina actes tradicionals, propostes musicals, activitats per a la mainada i celebracions populars al Port. I és que la Confraria de Pescadors de Llançà, l’Ajuntament i diverses entitats locals impulsen una agenda pensada per mantenir viva una de les festes més arrelades al municipi mariner.
La celebració començarà dijous amb la missa en honor a la Verge del Carme, que tindrà lloc a les 11 hores a la Pineda del Port. L’acte està organitzat pels Amics de la Parròquia, amb la col·laboració de la Coral Palandriu de Llançà i l’Ajuntament. A les 12 hores es farà la processó de la Verge del Carme, per mar si el temps ho permet, amb l’acompanyament de la xaranga Damm-er i una ofrena floral al Racó del Pescador. L’acte està organitzat per la Confraria de Pescadors de Llançà, amb la col·laboració del consistori.
Ball i sardanes
La jornada continuarà a la tarda amb els Vespres de Ball a Llançà, a càrrec de Xavi de Roses, a les 19 hores al passeig Marítim. A la nit, a les 22 hores, el mateix espai acollirà una ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona, organitzada per l’Agrupació Sardanista de Llançà amb la col·laboració de l’Ajuntament.
El divendres 17 de juliol, la plaça Catalunya serà l’escenari dels jocs per a la mainada, a partir de les 18 hores, amb propostes com trenca olles, curses de sacs o palangana blanca. A les 21 hores, l’Església Parroquial de Sant Vicenç acollirà el concert de Maria Camahort, guitarrista i compositora, dins del Mediterranean Guitar Festival. L’entrada té un preu de 15 euros i es podrà adquirir el mateix dia des de les 20 hores a l’església o a través del web del festival.
La nit de divendres continuarà amb el Ball de Festa Major amb Tutú-Keke i Discomòbil Dj Office, a partir de les 23.30 hores a l’aparcament del Port. Aquest espai concentrarà també bona part dels actes del cap de setmana.
La matinada de dissabte 18 de juliol, a les 00 hores, tindrà lloc el castell de focs d’artifici a càrrec de Pirotècnica Zaragozana, també a l’aparcament del Port. Tot seguit, a les 00.30 hores, la festa continuarà amb el Ball de Festa Major amb La Loca Histeria i Discomòbil Dj Lia Jensen.
La programació es tancarà diumenge 19 de juliol amb una activitat familiar a les 19 hores a l’aparcament del Port: un lliscador d’aigua. A les 22 hores, el mateix espai acollirà la cantada d’havaneres amb Son de l’Havana i cremat amb els Amics del Cremat, que posarà el punt final a les Festes del Carme d’aquest any.
Tradició amb arrels centenàries
La devoció a la Verge del Carme a Llançà té arrels centenàries. La festivitat es va començar a celebrar de manera organitzada al llarg del segle XIX, coincidint amb el creixement de la confraria de pescadors i l’augment del comerç marítim. La Mare de Déu del Carme, "l’estrella del mar", és considerada la protectora dels mariners i pescadors, que li reten homenatge amb processons, pregàries i ofrenes per demanar protecció durant les sortides a la mar. Durant dècades, la processó marinera ha estat el cor simbòlic de la celebració: una comitiva de barques engalanades que solia portar la imatge de la Verge des del port fins a mar oberta, acompanyada pels tocs de sirena i els cants populars. Avui, tot i que la processó es fa a peu, l’esperit mariner continua ben viu i la participació ciutadana demostra que aquesta festa segueix sent un punt de trobada entre fe, memòria i identitat local; una cita imprescindible del calendari festiu llançanenc.
- Un llibre destapa la vida del maqui de Sant Llorenç de la Muga que va lluitar contra Franco i Hitler
- Què farà Junts a partir de dijous?
- Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu
- Com fer un cim i tomba: la recepta marinera de la Costa Brava que pots cuinar a casa
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
- Josep Fernández, Premi Mestres 68: 'L’escola no ho pot fer tot, la família també ha d’educar
- No pengis les trucades 'spam': aquesta és la frase que has de pronunciar per no tornar a rebre-les
- Paneque defensa des de l'Empordà que Catalunya necessita un 'salt de modernització' tant en infraestructures com en energies renovables