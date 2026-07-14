Festa de la Verge del Carme 2026
La històrica barca 'Paca' torna al mar de l'Escala per la festa del Carme després d'una acurada restauració
La vila marinera commemora la diada de la patrona el 16 de juliol amb el tradicional art de les catifes de sal i el 75è Homenatge a la Vellesa
L’Escala es vestirà de gala el 16 de juliol per celebrar una de les seves jornades més emotives i arrelades: la Festa de la Verge del Carme, que enguany coincideix amb la històrica efemèride del 75è Homenatge a la Vellesa. Organitzada conjuntament pel Patronat de la Festa del Carme, l’Ajuntament de l’Escala, la Parròquia i el Col·lectiu Catifa, aquesta diada omplirà la Platja i diversos espais de la població d’activitats durant tot el dia.
La barca Paca torna a mar
La gran novetat d’aquesta edició serà l’estrena de la Paca, una embarcació històrica que s’ha restaurat a l’Escala en els tallers promoguts per l’Alfolí de la Sal - Museu de l’Escala, els responsables actuals de la barca. Després d’aquest intens procés de recuperació patrimonial, la Paca debutarà oficialment aquest dijous pel Carme per acompanyar la comitiva en la processó marítima, governada pel patró Lluís Curro, acompanyat d’en Salvador Feliu, quedant a partir d’ara disponible per navegar en ocasions especials com aquesta. Per escalfar motors, el dia abans de la festa es preveu fer una navegació simbòlica com a avantsala del seu gran dia.
La Paca, la darrera teranyina construïda a les Drassanes Sala de l’Escala l’any 1982, va tornar al municipi el 9 de març del 2022 després de ser salvada del desballestament gràcies a les gestions del mestre d’aixa Salvador Sala, del Museu de l’Anxova i de la Sal i de l’Ajuntament. Cedida gratuïtament pel seu últim propietari, l’embarcació, de 7,10 metres d’eslora i 2,60 de mànega, ha estat restaurada per incorporar-se al patrimoni local i iniciar una nova etapa amb finalitats educatives, socials i culturals. El projecte preveu que formi part del programa pedagògic del museu, participi en festes i esdeveniments de la vila i contribueixi a explicar la pesca del peix blau i la tradició marinera escalenca. Paral·lelament, s’ha investigat la seva història i s’han recollit testimonis de les persones que la van construir i tripular. La barca, encarregada originàriament per l’armador Lluís Sureda Barragán i batejada en homenatge a la seva mare, Paca Barragán, esdevé així un nou espai patrimonial vinculat a les drassanes, la pesca de l’anxova i la memòria marítima de l’Escala.
La celebració oficial arrencarà el mateix dijous ben d’hora, a les deu del matí, a la plaça de l’Església, on es presentarà la tradicional catifa de sal, que en aquesta ocasió retrà homenatge al 75è aniversari de la festa. Tot seguit, a les onze, l’atenció es traslladarà al mar amb la processó marítima que portarà la imatge de la Mare de Déu del Carme des del port de la Clota fins a la Platja, amb el desembarcament de la imatge, que anirà en processó, amb l’acompanyament de la Cobla Els Rossinyolets, fins a l’església, amb la participació dels gegants Peret i Maximeta i la Colla Gegantera de l’Escala. A un quart de dotze del migdia, la Platja serà el punt d’inici de la processó terrestre cap a l’església de Sant Pere.
Abans de començar, els avis i àvies homenatjats es concentraran al carrer Enric Serra seguint les instruccions de l’organització per disposar-se en filera. La comitiva enfilarà un recorregut que passarà per la Platja, el carrer del Port, el carrer del Mar i, de nou, el carrer Enric Serra, acompanyada per la música de la Cobla Orquestra Els Rossinyolets de Castelló d’Empúries i la Colla Gegantera de l’Escala. Posteriorment, a dos quarts d’una del migdia, oferiran tres sardanes de vermut a la plaça de l’Església.
Dinar de germanor
El moment central de germanor per a la gent gran del poble tindrà lloc a les dues del migdia a la Sala Polivalent, on se celebrarà el tradicional Dinar de Germanor. Després d’aquest espai de retrobament, les activitats es reprendran a la tarda amb propostes per a totes les edats. A les sis, l’Alfolí de la Sal - Museu de l’Escala acollirà el taller familiar en català Creant contes del mar i de pescadors amb ajuda de la IA, a càrrec d’Albert Quintana, de la Companyia Gra de Sorra.
Més tard, a les set, la plaça de la Sardana vibrarà de nou amb una audició de sardanes a càrrec de la mateixa cobla Els Rossinyolets. Finalment, per cloure aquesta diada tan especial de la millor manera, a les deu de la nit la Riba es convertirà en l’escenari del ball de fi de festa, que anirà a càrrec de l’Orquestra Nou Màgics i acomiadarà la jornada.
- Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts
- Què farà Junts a partir de dijous?
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
- La Policia desarticula una organització criminal que s'havia apropiat 140 MEUR amb fraus informàtics
- Josep Fernández, Premi Mestres 68: 'L’escola no ho pot fer tot, la família també ha d’educar
- Un llibre destapa la vida del maqui de Sant Llorenç de la Muga que va lluitar contra Franco i Hitler
- El barri Enric Morera de Figueres homenatja la Carnisseria Lladó pels 50 anys
- Defuncions del 13 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà