Festes del Carme
Empuriabrava celebrarà les Festes del Carme amb drons, concerts, tradició i un piromusical
La gran novetat d’aquesta edició serà el Drone Show Festival, que els dies 15 i 16 de juliol oferirà quatre espectacles gratuïts a la platja d’Empuriabrava
Empuriabrava tornarà a vibrar del 15 al 19 de juliol amb les Festes del Carme, dedicades a la patrona de la gent del mar. La celebració combinarà els actes tradicionals vinculats a la Verge del Carme amb concerts, activitats infantils, dansa, animació i espectacles pensats per a públics de totes les edats.
La gran novetat d’aquesta edició serà el Drone Show Festival, que els dies 15 i 16 de juliol oferirà quatre espectacles gratuïts a la platja d’Empuriabrava. Flock Drone Art desplegarà una flota de 300 drons per crear figures lluminoses al cel a través d’una proposta que combinarà tecnologia, música i narrativa visual.
L’alcaldessa de Castelló d’Empúries, Anna Massot, va destacar durant la presentació de l'esdeveniment que "les Festes del Carme són una oportunitat perquè la ciutadania i totes les persones que ens visiten comparteixin espais, experiències i moments especials".
Massot subratllava també que la programació combina tradició i innovació amb la voluntat que veïns i visitants trobin activitats del seu interès i se sentin part de la comunitat d’Empuriabrava.
Per la seva banda, la regidora de Festes, Cristina Bech, va remarcar que el municipi fa un pas endavant després de quatre estius programant espectacles de drons.
"Aquest any fem un pas més acollint per primera vegada el Drone Show Festival. Estem convençuts que serà una de les grans novetats de les Festes del Carme i una experiència que sorprendrà el públic", va afirmar Bech.
Quatre espectacles de drons a la platja
La programació començarà el dimecres 15 de juliol, a les 19 hores, amb l’espectacle de teatre gestual i clown La tempesta de l’oceà, que es representarà a la plaça de les Palmeres.
A les 22 hores, la platja d’Empuriabrava acollirà el primer espectacle del Drone Show Festival, titulat El somni d’Empuriabrava. Tot seguit, a les 22.20 hores, l’escenari del passeig Marítim oferirà una discomòbil amb Flame.
La primera jornada acabarà a les 23.15 hores amb el segon espectacle de drons, Odyssey.
Processó pels canals i actes tradicionals
El dijous 16 de juliol tindrà lloc una de les jornades centrals de les festes, amb la tradicional processó de la Verge del Carme pels canals d’Empuriabrava. L’acte començarà a les 19 hores a la bocana i estarà amenitzat per la Xaranga Los Labradores.
A les 19.15 hores, l’ermita de la Verge del Carme acollirà una audició de sardanes amb la Cobla Els Casanoves i una plantada de gegants amb la Colla Gegantera de Castelló d’Empúries.
A les 20 hores es farà la benedicció de la Verge del Carme, a càrrec de mossèn Joan d’Arquer.
La nit tornarà a estar marcada pels espectacles aeris. A les 22 hores es representarà Geomètrics, el tercer muntatge del Drone Show Festival. A les 22.15 hores començarà el concert de Yo Suspendí EGB a l’escenari del passeig Marítim.
A les 23.15 hores es podrà veure el quart i últim espectacle de drons, Sota el mar d’Empuriabrava. El grup Yo Suspendí EGB reprendrà el concert a les 23.35 hores.
Swing i tribut a Tina Turner
El divendres 17 de juliol, a les 20 hores, la plaça de les Palmeres acollirà un concert de Misto Swing, acompanyat d’una exhibició i una classe oberta de swing amb The Dawn Beat.
A les 22.30 hores, l’escenari del passeig Marítim serà l’escenari de Simply The Best, un espectacle tribut a Tina Turner.
Festa de l’escuma i Flaix FM On Tour
Les activitats del dissabte 18 de juliol començaran a les 17 hores al passeig Marítim amb una festa de l’escuma adreçada a la mainada.
A les 19 hores, la plaça de les Palmeres acollirà l’actuació de l’Esbart Dansaire de Castelló d’Empúries.
La música electrònica serà protagonista a partir de les 21 hores amb Flaix FM On Tour, que portarà a l’escenari del passeig Marítim els discjòqueis Miquel González, Hector Ortega i Jaume Riu.
Botifarrada solidària, havaneres i piromusical
Les Festes del Carme es tancaran el diumenge 19 de juliol amb una jornada que combinarà solidaritat, música popular i focs artificials.
A partir de les 18.30 hores, l’espai del passeig Marítim acollirà una botifarrada popular a benefici de les persones malaltes de càncer.
A les 19.30 hores hi haurà una cantada d’havaneres amb el grup Americanus, mentre que a les 22 hores l’orquestra Saturno oferirà un ball a l’escenari del passeig Marítim.
La celebració acabarà a les 23 hores a la platja d’Empuriabrava amb un gran espectacle piromusical i un castell de focs.
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