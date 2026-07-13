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Agenda del 13 al 19 de juliol a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Visita guiada al Masle, Torre del Pedró i Barraca de la Creu.

Visita guiada al Masle, Torre del Pedró i Barraca de la Creu. / Web oficial de Turisme de l'Escala-Empúries

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Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DILLUNS 13 DE JULIOL

LLANÇÀ

Reptes en equip. Supera diferents proves d’enginy, habilitat i treball en equip en una tarda plena de reptes i diversió On: Espai Jove Quan: A les 18 h.

NAVATA

Festa Major del Carme. Taller de ceràmica, a càrrec de Roser Raluy. Pintem el món que volem On: Punt Jove Quan: A les 17.30 h.

🗓️ DIMARTS 14 DE JULIOL

LLANÇÀ

Torneig de bàsquet. Activitat adreçada a joves de 12 a 29 anys On: Espai Jove Quan: A les 18 h.

NAVATA

Festa Major del Carme. Torneig de futbito. Equips de 5 persones mínim On: Zona esportiva Quan: A les 20 h.

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🗓️ DIMECRES 15 DE JULIOL

LLANÇÀ

Sortida a la platja. Activitat adreçada a joves de 12 a 29 any On: Sortida des de l’Espai Jove Quan: A les 16.30 h.

Llançà Sona. Festa de l’escuma - La més refrescant! Activitat familiar. On: Plaça Catalunya Quan: A les 18.30 h. Preu: Gratuït.

NAVATA

Festa Major del Carme

  • Show cooking de festa major amb Jordi Àvila On: Sala del Sindicat Quan: a les 19 h.
  • Torneig de petanca On: Camps de petanca zona esportiva Quan: A les 20 h. Hora d’inscripcions a les 19.30 h

🗓️ DIJOUS 16 DE JULIOL

LLANÇÀ

Festes de la Verge del Carme

  • Missa en honor a la Verge del Carme On: Pineda del Port Quan: A les11 h
  • Processó de la Verge del Carme amb l’acompanyament de la xaranga Damm-er i ofrena floral en El Racó del Pescador On: Per mar, si el temps ho permet, amb l’acompanyament de la xaranga Damm-er Quan: A les 12 h
  • Vespres de Ball a Llançà amb Xavi de Roses On: Passeig Marítim Quan: A les 19 h.
  • Ballada de Sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona On: Passeig Marítim Quan: A les 22 h.

NAVATA

Festa Major del Carme

  • Repic de campanes de festa major a càrrec d’Albert Cuevas On: Església de Sant Pere de Navata Quan: A les 20 h.
  • Pregó de festa major a càrrec del Casal de l'Amistat On: Plaça de la Vila Quan: A les 20.10 h.
  • Xupinassu i Cercavila amb els gegants, capgrossos i grallers de la Cia. Policrac On: Inici a la Plaça de la vila fins a l’Era de l’Obra Quan: A les 20.30 h.
  • Sopar popular. Després del sopar A Ple Pulmó On: Era de l’Obra Quan: A les 21

🗓️ DIVENDRES 17 DE JULIOL

LLANÇÀ

Festes de la Verge del Carme

  • Jocs per la mainada. Trenca olles, curses de sacs, palangana blanca… On: Plaça Catalunya Quan: A les 18 h.
  • Mediterranean Guitar Festival. Concert Maria Camahort - Guitarra i compositora On: Església Parroquial de Sant Vicenç Quan: A les 21 h. Preu: 15 € *Entrades disponibles el mateix dia des de les 20 h a l’Església Parroquial Sant Vicenç o a https://www.mediterraneanguitarfestival.com
  • Ball de Festa Major amb Tutú-Keke i Discomòbil Dj Office On: Aparcament del Port Quan: A les 23 h.

NAVATA

Festa Major del Carme

  • 3r concurs llançament de pinyol d'oliva. Activitat familiar On: Era de l’Obra Quan: A les 21 h.
  • Nit Jove, a càrrec de Navata Dinamika, amb Invictus, Akoblats, Wasa Corporation, Dj ADCØ On: Era de l’Obra Quan: A les 22 h.

🗓️ DISSABTE 18 DE JULIOL

LLANÇÀ

Festes de la Verge del Carme

  • Castell de focs d’artifici. A càrrec de Pirotècnica Zaragozana On: Aparcament del Port Quan: A les 00.00 h
  • Ball de Festa Major amb La Loca Histeria i Discomòbil Dj Alegre On: Aparcament del Port Quan: A les 00.30 h.

NAVATA

Festa Major del Carme

  • Jocs inflables a la piscina On: Piscina Municipal de Navata Quan: De 10 a 13 h.
  • Festa de l'escuma i lliscador aquàtic On: Gorg (plaça Sant Roc) Quan: A les 17.30 h.
  • Havaneres amb Aigua Clara. A la mitja part Rom Cremat On: Era de l’Obra Quan: A les 19 h.
  • Concert amb 7 de copes i, a continuació dj Lia Nova On: Era de l’Obra Quan: A les 23.30 h.

🗓️ DIUMENGE 19 DE JULIOL

LLANÇÀ

Festes de la Verge del Carme

  • Lliscador d’aigua. Activitat familiar! On: Aparcament del Port Quan: A les 19 h.
  • Cantada d’havaneres amb el grup Son de l’Havana i cremat amb els Amics del cremat On: Aparcament del Port Quan: A les 22 h.

NAVATA

Festa Major del Carme

  • Visita turística per la Ruta Medieval de Navata amb la Roser Raluy sota el tema Jocs a les places On: Inici a la plaça Escultor Casamor Quan: A les 10 h.
  • Ofici Solemne amb l’acompanyament de Jesús Frigoler On: Església de Sant Pere Quan: A les 12 h.
  • Ballada de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Cassà i vermut popular On: Era de l’Obra Quan: A continuació
  • Concert de Norther Cellos. Espectacle amb violoncels elèctrics i bateria On: Era de l’Obra Quan: A les 19 h.

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