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Agenda del 13 al 19 de juliol a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 13 DE JULIOL
LLANÇÀ
Reptes en equip. Supera diferents proves d’enginy, habilitat i treball en equip en una tarda plena de reptes i diversió On: Espai Jove Quan: A les 18 h.
NAVATA
Festa Major del Carme. Taller de ceràmica, a càrrec de Roser Raluy. Pintem el món que volem On: Punt Jove Quan: A les 17.30 h.
🗓️ DIMARTS 14 DE JULIOL
LLANÇÀ
Torneig de bàsquet. Activitat adreçada a joves de 12 a 29 anys On: Espai Jove Quan: A les 18 h.
NAVATA
Festa Major del Carme. Torneig de futbito. Equips de 5 persones mínim On: Zona esportiva Quan: A les 20 h.
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🗓️ DIMECRES 15 DE JULIOL
LLANÇÀ
Sortida a la platja. Activitat adreçada a joves de 12 a 29 any On: Sortida des de l’Espai Jove Quan: A les 16.30 h.
Llançà Sona. Festa de l’escuma - La més refrescant! Activitat familiar. On: Plaça Catalunya Quan: A les 18.30 h. Preu: Gratuït.
NAVATA
Festa Major del Carme
- Show cooking de festa major amb Jordi Àvila On: Sala del Sindicat Quan: a les 19 h.
- Torneig de petanca On: Camps de petanca zona esportiva Quan: A les 20 h. Hora d’inscripcions a les 19.30 h
🗓️ DIJOUS 16 DE JULIOL
LLANÇÀ
Festes de la Verge del Carme
- Missa en honor a la Verge del Carme On: Pineda del Port Quan: A les11 h
- Processó de la Verge del Carme amb l’acompanyament de la xaranga Damm-er i ofrena floral en El Racó del Pescador On: Per mar, si el temps ho permet, amb l’acompanyament de la xaranga Damm-er Quan: A les 12 h
- Vespres de Ball a Llançà amb Xavi de Roses On: Passeig Marítim Quan: A les 19 h.
- Ballada de Sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona On: Passeig Marítim Quan: A les 22 h.
NAVATA
Festa Major del Carme
- Repic de campanes de festa major a càrrec d’Albert Cuevas On: Església de Sant Pere de Navata Quan: A les 20 h.
- Pregó de festa major a càrrec del Casal de l'Amistat On: Plaça de la Vila Quan: A les 20.10 h.
- Xupinassu i Cercavila amb els gegants, capgrossos i grallers de la Cia. Policrac On: Inici a la Plaça de la vila fins a l’Era de l’Obra Quan: A les 20.30 h.
- Sopar popular. Després del sopar A Ple Pulmó On: Era de l’Obra Quan: A les 21
🗓️ DIVENDRES 17 DE JULIOL
LLANÇÀ
Festes de la Verge del Carme
- Jocs per la mainada. Trenca olles, curses de sacs, palangana blanca… On: Plaça Catalunya Quan: A les 18 h.
- Mediterranean Guitar Festival. Concert Maria Camahort - Guitarra i compositora On: Església Parroquial de Sant Vicenç Quan: A les 21 h. Preu: 15 € *Entrades disponibles el mateix dia des de les 20 h a l’Església Parroquial Sant Vicenç o a https://www.mediterraneanguitarfestival.com
- Ball de Festa Major amb Tutú-Keke i Discomòbil Dj Office On: Aparcament del Port Quan: A les 23 h.
NAVATA
Festa Major del Carme
- 3r concurs llançament de pinyol d'oliva. Activitat familiar On: Era de l’Obra Quan: A les 21 h.
- Nit Jove, a càrrec de Navata Dinamika, amb Invictus, Akoblats, Wasa Corporation, Dj ADCØ On: Era de l’Obra Quan: A les 22 h.
🗓️ DISSABTE 18 DE JULIOL
LLANÇÀ
Festes de la Verge del Carme
- Castell de focs d’artifici. A càrrec de Pirotècnica Zaragozana On: Aparcament del Port Quan: A les 00.00 h
- Ball de Festa Major amb La Loca Histeria i Discomòbil Dj Alegre On: Aparcament del Port Quan: A les 00.30 h.
NAVATA
Festa Major del Carme
- Jocs inflables a la piscina On: Piscina Municipal de Navata Quan: De 10 a 13 h.
- Festa de l'escuma i lliscador aquàtic On: Gorg (plaça Sant Roc) Quan: A les 17.30 h.
- Havaneres amb Aigua Clara. A la mitja part Rom Cremat On: Era de l’Obra Quan: A les 19 h.
- Concert amb 7 de copes i, a continuació dj Lia Nova On: Era de l’Obra Quan: A les 23.30 h.
🗓️ DIUMENGE 19 DE JULIOL
LLANÇÀ
Festes de la Verge del Carme
- Lliscador d’aigua. Activitat familiar! On: Aparcament del Port Quan: A les 19 h.
- Cantada d’havaneres amb el grup Son de l’Havana i cremat amb els Amics del cremat On: Aparcament del Port Quan: A les 22 h.
NAVATA
Festa Major del Carme
- Visita turística per la Ruta Medieval de Navata amb la Roser Raluy sota el tema Jocs a les places On: Inici a la plaça Escultor Casamor Quan: A les 10 h.
- Ofici Solemne amb l’acompanyament de Jesús Frigoler On: Església de Sant Pere Quan: A les 12 h.
- Ballada de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Cassà i vermut popular On: Era de l’Obra Quan: A continuació
- Concert de Norther Cellos. Espectacle amb violoncels elèctrics i bateria On: Era de l’Obra Quan: A les 19 h.