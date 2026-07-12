Festes del Carme 2026
La gent gran de Navata serà la protagonista del pregó de la festa del Carme
Del 13 al 19 de juliol, el municipi celebrarà una nova edició de la Festa Major del Carme
El cuiner Jordi Àvila oferirà un showcooking a la Sala del Sindicat
Del 13 al 19 de juliol, Navata celebrarà una nova edició de la Festa Major del Carme, una setmana que convertirà els carrers i les places del municipi en l'escenari d'un ampli ventall de propostes pensades per a totes les edats. El programa combina els actes més tradicionals, com la missa i les sardanes amb les activitats esportives, culturals, familiars i musicals, consolidant una festa que manté viva la identitat del poble.
La programació començarà dilluns amb un taller de ceràmica Pintem el món que volem al Punt Jove, conduït per Roser Raluy. "Cada any oferim tallers diferents, i aquest any el protagonisme és per a la ceràmica, ja que el forn ceràmic està molt vinculat amb Navata", ens informa l’alcaldessa, Bibiana Vallmajó. L’endemà, l’esport prendrà el protagonisme amb el tradicional torneig de futbito amb equips d’un mínim de cinc persones.
Dimecres serà el torn de la gastronomia i dels jocs tradicionals. "Un altre fet destacable és que els altres anys fèiem una mostra de tast o altres coses relacionades amb la gastronomia, però aquest any tindrem un cuiner que ens vindrà a fer un showcooking", manifesta l’alcaldessa. Jordi Àvila serà el cuiner que a les set de la tarda, des de la Sala del Sindicat, oferirà aquest showcooking. Els camps de petanca de la zona esportiva acolliran el torneig d’aquesta disciplina a les vuit del vespre, i mitja hora abans s’obriran les inscripcions per als participants.
Repic de campanes, pregó i sopar popular
L’inici oficial de la festa arribarà dijous al vespre amb el repic de campanes de festa major, a càrrec d’Albert Cuevas, des de l’església de Sant Pere. Tot seguit, a la plaça de la Vila, tindrà lloc el pregó que enguany pronunciarà el Casal de l’Amistat. "Ens fa molta il·lusió que aquest any sigui la nostra gent gran que faci el pregó, ja que el Casal de l’Amistat fa disset anys que funciona", explica la batllessa. Després es podrà gaudir de l’espectacle de la cercavila amb els gegants, capgrossos i grallers de la Cia. Policrac que omplirà els carrers d’animació fins a l’Era de l’Obra, on tindrà lloc el sopar popular. "El sopar popular és un acte festiu i fa molt de poble, perquè el fet que es faci dijous, un dia entre setmana, convida que es reuneixi la gent de Navata, és un sopar com més íntim", ens diuen des de l’ajuntament. La jornada culminarà amb l’actuació d’A Ple Pulmó, en una nit que marcarà simbòlicament l’inici dels dies centrals de la celebració.
3r llançament de pinyol d'oliva, festa de l'escuma i música per a joves
Els actes de divendres estaran dedicats principalment als joves amb el 3r llançament de pinyol d’oliva, un acte familiar totalment consolidat que tindrà lloc a l’Era de l’Obra a les nou del vespre. A la nit, aquest mateix indret es transformarà en un gran espai de concerts amb les actuacions d’Invictus, Akoblats, Wasa Corporation i DJ ADCØ, sota l’organització de Navata Dinamika.
Dissabte concentrarà bona part de les activitats familiars. Al matí, la piscina municipal acollirà una jornada de jocs inflables, mentre que a la tarda el Gorg (plaça Sant Roc) serà l’escenari de la sempre esperada festa de l’escuma i del lliscador aquàtic. Ja al vespre, a l’Era de l’Obra, es podran escoltar les havaneres d’Aigua Clara, amb el tradicional rom cremat, que oferiran un dels moments més emblemàtics de la festa. La música continuarà, en aquest mateix indret, a partir de dos quarts de dotze de la nit i fins ben entrada la matinada, amb el concert de 7 de Copes i la sessió de DJ Lia Nova.
Ofici solemne, sardanes i concert
La Festa Major es clourà diumenge amb una jornada marcada pels actes més tradicionals com l’ofici solemne i les sardanes. A les deu del matí, es farà la visita guiada per la Ruta Medieval de Navata, a càrrec de Roser Raluy, que permetrà descobrir el patrimoni del poble. Al migdia, l’ofici solemne, amb l’acompanyament de Jesús Frigoler, a l’església de Sant Pere, donarà pas a la ballada de sardanes amb la cobla La Principal de Cassà i al vermut popular, dues cites imprescindibles en qualsevol festa major catalana. Finalment, a les set de la tarda, el concert de Northern Cellos posarà el punt final amb un espectacle que combina la força dels violoncels elèctrics amb la bateria.
Amb una programació diversa i equilibrada, la Festa Major del Carme convida tant els veïns com els visitants a gaudir de l'estiu al ritme de la música, la gastronomia i les activitats que donen vida al municipi.
- Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu
- L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, demana 'l'expulsió del país' de dos multireincidents: 'Em diguin el que em diguin, espero que l’expulsió es faci el més ràpid possible
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
- Franc Molinos (38 anys), vivint en un camió amb els seus gossos: 'Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua
- Com fer un cim i tomba: la recepta marinera de la Costa Brava que pots cuinar a casa
- El 'miracle' de Darnius-Boadella: la calor extrema enxampa l'Alt amb el Pantà gairebé ple
- L'Astoria 1869 torna a la vida a la Rambla de Figueres amb una cuina de proximitat i memòria
- No pengis les trucades 'spam': aquesta és la frase que has de pronunciar per no tornar a rebre-les