Festa del Plat Combinat 2026
El Plat Combinat torna a Mollet de Peralada al ritme d'havaneres
Aquest dissabte 18 de juliol es podrà tornar a gaudir d'un sopar amb havaneres a la plaça de l'Església
Núria Subirós
La Festa del Plat Combinat de Mollet de Peralada, organitzada per l'associació Amics de Mollet amb la col·laboració de l'Ajuntament del poble, se celebrarà a la plaça de l'Església de Mollet de Peralada el dissabte 18 de juliol.
En l'edició d'enguany, els assistents podran tornar a tastar un sopar popular, amb opció de menú per a adults i per a nens, mentre gaudeixen de les havaneres del grup Aiguaclara. Després de les havaneres, la música continuarà de la mà del grup Blue Duck, la banda de versions pop-rock que ja va fer ballar els molletencs i molletenques en la darrera edició de la Festa del Plat Combinat. Keka Gil, presidenta de l'associació, afirma que l'edició d'enguany mantindrà el sopar amb diverses opcions de menjar i les havaneres pròpies de les darreres edicions, ja que "funciona molt bé", assegura.
Tothom qui hi vulgui assistir haurà d'inscriure's abans del 14 de juliol en aquest enllaç, o bé fer-ho presencialment al centre cívic de Mollet de Peralada el 10 o el 13 de juliol de sis a vuit de la tarda. El menú d'adult té un preu de 15 euros i l'infantil, per a nens de fins a dotze anys, de 10 euros. Aquest any, com a novetat, es podrà pagar directament a través de Bizum en fer la inscripció digitalment.
L'associació Amics de Mollet, organitzadora de l'esdeveniment i d'altres que es duen a terme al poble, consta d'un grup de voluntaris que fan possible la Festa del Plat Combinat, tot i que també compten amb la col·laboració de l'Ajuntament. Tenen com a objectiu oferir preus molt raonables per tal que tothom pugui gaudir d'aquesta nit d'estiu plena d'ambient i comunitat.
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