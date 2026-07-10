Plans
Els millors plans pel cap de setmana de l'11 i 12 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DISSABTE 11 DE JULIOL
AVINYONET DE PUIGVENTÓS
Festa de Mas Pau On: Zona esportiva de Mas Pau
- Festa de l'escuma Quan: A les 19 h.
- Tardeo MiuSic Quan: A les 19.40 h.
- Botifarrada Quan: A les 20.30 h. Preu: 9 €.
- Ballaruka Dj Quan: A les 22 h.
2a Edició de la Santa Cursa. 7 KM i més de 20 obstacles Quan: A les 19 h. Preu: 16 €.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
10è Torneig Rubgi Platja On: Platja d’Empuriabrava Quan: De 10 a 20 h.
Visita guiada Castelló d’Empúries Capital Comtal On: Oficina de Turisme Centre Històric Quan: A les 11 h.
COLERA
Concert de Pau Alabajos On: Al Trull Quan: A les 19 h.
DARNIUS
Vesprades d'estiu amb Mugarner Family & Friends. Sessions festives de house, minimal i techno. On: Club Nàutic Darnius Quan: A les 21 h.
L’ESCALA
Visita guiada. Ruta Víctor Català On: El Clos del Pastor i Cementiri Mariner Quan: A les 10.30 h. Preu: 6 €.
Visita guiada. Ruta Sant Martí d’Empúries On: Veïnat de St. Martí d’Empúries (portal d’entrada medieval) Quan: A les 19 h. Preu: 6 €.
Festival de Música ‘Clàssics l’Escala-Empúries’. Concert Grans obres per a violí, a càrrec d’Alessio Bidoli (violí) i Andrea Bacchetti (piano). Obres de G. Tartini, E. Elgar, A. Bazzini, A. Dvorak, C. Sivori, G. Fauré, M. Elman, H. Wieniawski, etc. On: Església de Sant Martí d’Empúries Quan: A les 20 h. Preu: 22 €.
Portalblau amb Helena Ressurreiçao i Bernardo Rambeaud On: Clos del Pastor Quan: A les 20.30 h. Preu: 18 € + ddg (despeses de gestió).
Recital de literatura clàssica. Orestea, d’Èsquil On: Jardins del MAC-Empúries Quan: A les 21.30 h. Preu: 13 €.
VIII Cantadeta d’havaneres, a càrrec dels grups Oreig de Mar i Llops de Mar On: La Punta Quan: A les 22 h. Preu: Gratuït.
ESPOLLA
Fast Empordà Aurèlia et Phill i Wall & Peace de Cia. de Sobretaula i Wonderground. Nit de dansa amb dos duets ben peculiars. Teatralitat i joc de llums per a tots els públics On: Pati del Celler Cooperatiu Quan: A les 20 h, obertura de portes. A les 22 h, comença l'espectacle Preu: 15 €.
FIGUERES
Jornada "L'Empordà i el Corredor Mediterrani". On: Cercle Sport
- Recepció dels assistents Quan: A les 11 h.
- Benvinguda a l'acte, a càrrec de Marc Verdaguer, director d'Empordà Quan: A les 11 h.
- Ponència inaugural, a càrrec de Joan Armangué, comissionat per a latransformació ferroviàriade Figueres Quan: A les 11.05 h.
- Taula rodona: Sector empresarial de l'Empordà, amb Pere Padrosa, director general de Grup Padrosa; Petros Papaghiannakis, director general de LFP Figueres Pertús, i Pablo Antolín, director general de Railsider Mediterráneo Quan: A les 12.15 h.
- Taula rodona: Representants institucionals, amb Gael Rodríguez, alcalde de Portbou; Albert Ramos, alcalde de Vilamalla, i Agustí Badosa, president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà Quan: A les 12.15 h.
- Cloenda a càrrec de Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya Quan: A les 13 h.
- Còctel i networking Quan: A les 13.10 h.
- Finalització de l'acte Quan: A les 14 h.
Xibarri, Festa del Barri Cendrassos. On: Plaça Lluís Companys
- Festa de l’escuma Quan: A les 17 h.
- Sopar popular Quan: A les 20.30 h.
- Sessió ‘remember’ amb Radio Cassette Night Quan: A les 22.30 h.
25è aniversari de la Colla Dolça Tardor. Sopar-espectacle de celebració, una vetllada festiva plena d’emoció, música i ball On: Plaça Catalunya Quan: A les 20.30 h. Preu: Tiquet sopar-espectacle: 20 €.
LLADÓ
Festa Major d'estiu
- Remulla't Activitat infantil On: Piscina municipal Quan: A les 10 h.
- Pregó de Festa Major a càrrec de Joana Santamans Quan: A les 19 h.
- Concert amb Havaneres Altamar Quan: Tot seguit
- Correcarrers a càrrec de Xaranga Entrompats Quan: A les 21.30 h.
- Nit de versions a càrrec de Boom Boom Fighters & Cookah P, Miops i Dj Doris Quan: A les 00.00 h.
LLANÇÀ
Havaneres amb el grup Aigua Clara Espectacle Des del Cor de l’Empordà On: Plaça Major Quan: A les 20 h. Preu: Gratuït
Ballaruca Retro. Dj amb música dels 80/90/00 On: Pineda del Port Quan: A partir de les 23 h.
PALAU-SAVERDERA
Un documental d’investigació històrica La Bíblia de Sant Pere de Rodes On: Centre cívic Quan: A les 18 h.
PERALADA
Visita guiada. La Peralada Medieval On: Centre històric i Claustre de Sant Domènec Quan: A les 11 h. Preu: 6 € (menors de 10 anys gratuït).
XXIX Cicle de Concerts Claustre Sant Domènec. Pedro Javier González Trio + Antonio Sánchez Barranco. Fusió de jazz i flamenc On: Claustre Sant Domènec Quan: A les 22 h. Preu: 5 €.
PONT DE MOLINS
Festival Terrer Empordà. Tast socràtic: Origen i identitat per Equànima On: Santa Maria del Roure Quan: A les 11 h. Preu: 35 €.
PORTBOU
Conferència Les Tribulacions de Ricard Sicre. L´espia americà nascut el 1919 a Bellver de Cerdanya. Testimoni d'una època, a càrrec de Xavier Muñoz Puiggròs, advocat i escriptor On: Biblioteca Walter Benjamin Quan: A les 19 h.
EL PORT DE LA SELVA
Monòleg humorístic – Me No Pausa amb Montse Galobardes On: Espai Port Quan: A les 19 h. Preu: 10 €.
RABÓS D'EMPORDÀ
Festival Terrer Empordà
- Roig, blanc i negre per Anna Espelt On: Sant Quirze de Colera Quan: De les 19 a les 21 h. Preu: 25 €.
- Concert de Marco Mezquida On: Sant Quirze de Colera Quan: A les 20 h. Preu: 25 €.
- Concert de Magalí Datzira On: Sant Quirze de Colera Quan: A les 21.30 h. Preu: 25 €.
ROSES
Tardeo Solidari a Roses. A favor de Fadir i Pilotes per un somriure On: A Mas Les Figueres Quan: Des de les 17 h.
Cicle Entre Muralles, cinema i música. Duo Diàleg amb Pau Oliver, piano, i Cesc Corominas, violoncel On: A la Ciutadella Quan: A les 22 h.
SANT MIQUEL DE FLUVIÀ
Presentació del llibre Imaginar la fi, d'Eudald Espluga, editorial Raig Verd On: Al Claustre Quan: A les 19 h.
SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA
Festa d'Estiu
- Caminada de 7 km On: Sortida des de la zona esportiva Quan: A les 8 h.
- Inflables On: Zona esportiva Quan: De 10 a 13 i de 15 a 17.45 h.
- Festa de l'escuma On: Zona esportiva Quan: A les 17.45 h.
- 2a edició La Santa Cursa On: Zona esportiva Quan: A les 19 h.
- Concert d'estiu amb Pelukas i dj Kinder On: Al camp de futbol Quan: A les 23 h.
VILANOVA DE LA MUGA
Concert coral Albera Salut On: Església de Santa Eulàlia Quan: A les 18 h.
🗓️ DIUMENGE 12 DE JULIOL
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
MULLA’T per l’Esclerosi Múltiple On: Piscina Zona Esportiva El Cau Quan: A les 11 h.
Empuriabrava PARTY On: Passeig Marítim Quan: A les 19 h.
COLERA
Festa de l'escuma On: Platja de les Barques Quan: A les 18 h.
Projeció del documental La Bíblia de Sant Pere de Rodes On: Al Trull Quan: A les 19 h.
LLADÓ
Festa Major d'estiu
- Ofici solemne amb acompanyament musical Quan: A les 12 h.
- Sardanes a càrrec de La Principal de Cassà Quan: A les 18 h.
- Ball de Festa Major de Xarop de Nit Quan: A les 19.30 h.
PONT DE MOLINS
Fast Empordà Io / Solo, amb Marc filigrana i Roi Borrallas. Dos espectacles de Clown i Circ per a tots els públic en un entorn magnífic On: Monestir de la Mare de Déu del Roure Quan: A les 21 h. Preu: 15 €.
EL PORT DE LA SELVA
Diumenges al passeig Festa X Xics. Disco animació infantil On: Escenari del passeig Quan: A les 19 h.
ROSES
Échale Salsa a la Leucemia. Esdeveniment benèfic per recaptar fons per a la leucèmia. On: A l'aire lliure Quan: De 17 a 22 h. Preu: Donatiu de 10 €.
SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA
Festa d'Estiu. Ofici Solemne de Festa Major d'Estiu Quan: A les 10.30 h.
VILABERTRAN
Festival Terrer Empordà
- Vinyes singulars a l’Empordà, amb Marta Cortizas On: Canònica de Vilabertran Quan: A les 12 h. Preu: 35 €.
- Aprendre de l’arquitectura tradicional per Olga Muñoz & Marta Puiguriguer On: Canònica de Vilabertran Quan: A les 18 h. Preu: Gratuït.
- Tasto Solo On: Canònica de Vilabertran Quan: A les 19.30 h. Preu: 22 €.
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