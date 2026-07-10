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Els millors plans pel cap de setmana de l'11 i 12 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Imatge d'arxiu d'un concert de nit de la Festa Major de Lladó, que se celebra aquest cap de setmana.

Imatge d'arxiu d'un concert de nit de la Festa Major de Lladó, que se celebra aquest cap de setmana. / Josep López

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Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DISSABTE 11 DE JULIOL

AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Festa de Mas Pau On: Zona esportiva de Mas Pau

  • Festa de l'escuma Quan: A les 19 h.
  • Tardeo MiuSic Quan: A les 19.40 h.
  • Botifarrada Quan: A les 20.30 h. Preu: 9 €.
  • Ballaruka Dj Quan: A les 22 h.

2a Edició de la Santa Cursa. 7 KM i més de 20 obstacles Quan: A les 19 h. Preu: 16 €.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

10è Torneig Rubgi Platja On: Platja d’Empuriabrava Quan: De 10 a 20 h.

Visita guiada Castelló d’Empúries Capital Comtal On: Oficina de Turisme Centre Històric Quan: A les 11 h.

COLERA

Concert de Pau Alabajos On: Al Trull Quan: A les 19 h.

DARNIUS

Vesprades d'estiu amb Mugarner Family & Friends. Sessions festives de house, minimal i techno. On: Club Nàutic Darnius Quan: A les 21 h.

L’ESCALA

Visita guiada. Ruta Víctor Català On: El Clos del Pastor i Cementiri Mariner Quan: A les 10.30 h. Preu: 6 €.

Visita guiada. Ruta Sant Martí d’Empúries On: Veïnat de St. Martí d’Empúries (portal d’entrada medieval) Quan: A les 19 h. Preu: 6 €.

Festival de Música ‘Clàssics l’Escala-Empúries’. Concert Grans obres per a violí, a càrrec d’Alessio Bidoli (violí) i Andrea Bacchetti (piano). Obres de G. Tartini, E. Elgar, A. Bazzini, A. Dvorak, C. Sivori, G. Fauré, M. Elman, H. Wieniawski, etc. On: Església de Sant Martí d’Empúries Quan: A les 20 h. Preu: 22 €.

Portalblau amb Helena Ressurreiçao i Bernardo Rambeaud On: Clos del Pastor Quan: A les 20.30 h. Preu: 18 € + ddg (despeses de gestió).

Recital de literatura clàssica. Orestea, d’Èsquil On: Jardins del MAC-Empúries Quan: A les 21.30 h. Preu: 13 €.

VIII Cantadeta d’havaneres, a càrrec dels grups Oreig de Mar i Llops de Mar On: La Punta Quan: A les 22 h. Preu: Gratuït.

ESPOLLA

Fast Empordà Aurèlia et Phill i Wall & Peace de Cia. de Sobretaula i Wonderground. Nit de dansa amb dos duets ben peculiars. Teatralitat i joc de llums per a tots els públics On: Pati del Celler Cooperatiu Quan: A les 20 h, obertura de portes. A les 22 h, comença l'espectacle Preu: 15 €.

FIGUERES

Jornada "L'Empordà i el Corredor Mediterrani". On: Cercle Sport

  • Recepció dels assistents Quan: A les 11 h.
  • Benvinguda a l'acte, a càrrec de Marc Verdaguer, director d'Empordà Quan: A les 11 h.
  • Ponència inaugural, a càrrec de Joan Armangué, comissionat per a latransformació ferroviàriade Figueres Quan: A les 11.05 h.
  • Taula rodona: Sector empresarial de l'Empordà, amb Pere Padrosa, director general de Grup Padrosa; Petros Papaghiannakis, director general de LFP Figueres Pertús, i Pablo Antolín, director general de Railsider Mediterráneo Quan: A les 12.15 h.
  • Taula rodona: Representants institucionals, amb Gael Rodríguez, alcalde de Portbou; Albert Ramos, alcalde de Vilamalla, i Agustí Badosa, president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà Quan: A les 12.15 h.
  • Cloenda a càrrec de Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya Quan: A les 13 h.
  • Còctel i networking Quan: A les 13.10 h.
  • Finalització de l'acte Quan: A les 14 h.

Xibarri, Festa del Barri Cendrassos. On: Plaça Lluís Companys

  • Festa de l’escuma Quan: A les 17 h.
  • Sopar popular Quan: A les 20.30 h.
  • Sessió ‘remember’ amb Radio Cassette Night Quan: A les 22.30 h.

25è aniversari de la Colla Dolça Tardor. Sopar-espectacle de celebració, una vetllada festiva plena d’emoció, música i ball On: Plaça Catalunya Quan: A les 20.30 h. Preu: Tiquet sopar-espectacle: 20 €.

LLADÓ

Festa Major d'estiu

  • Remulla't Activitat infantil On: Piscina municipal Quan: A les 10 h.
  • Pregó de Festa Major a càrrec de Joana Santamans Quan: A les 19 h.
  • Concert amb Havaneres Altamar Quan: Tot seguit
  • Correcarrers a càrrec de Xaranga Entrompats Quan: A les 21.30 h.
  • Nit de versions a càrrec de Boom Boom Fighters & Cookah P, Miops i Dj Doris Quan: A les 00.00 h.

LLANÇÀ

Havaneres amb el grup Aigua Clara Espectacle Des del Cor de l’Empordà On: Plaça Major Quan: A les 20 h. Preu: Gratuït

Ballaruca Retro. Dj amb música dels 80/90/00 On: Pineda del Port Quan: A partir de les 23 h.

PALAU-SAVERDERA

Un documental d’investigació històrica La Bíblia de Sant Pere de Rodes On: Centre cívic Quan: A les 18 h.

PERALADA

Visita guiada. La Peralada Medieval On: Centre històric i Claustre de Sant Domènec Quan: A les 11 h. Preu: 6 € (menors de 10 anys gratuït).

XXIX Cicle de Concerts Claustre Sant Domènec. Pedro Javier González Trio + Antonio Sánchez Barranco. Fusió de jazz i flamenc On: Claustre Sant Domènec Quan: A les 22 h. Preu: 5 €.

PONT DE MOLINS

Festival Terrer Empordà. Tast socràtic: Origen i identitat per Equànima On: Santa Maria del Roure Quan: A les 11 h. Preu: 35 €.

PORTBOU

Conferència Les Tribulacions de Ricard Sicre. L´espia americà nascut el 1919 a Bellver de Cerdanya. Testimoni d'una època, a càrrec de Xavier Muñoz Puiggròs, advocat i escriptor On: Biblioteca Walter Benjamin Quan: A les 19 h.

EL PORT DE LA SELVA

Monòleg humorísticMe No Pausa amb Montse Galobardes On: Espai Port Quan: A les 19 h. Preu: 10 €.

RABÓS D'EMPORDÀ

Festival Terrer Empordà

  • Roig, blanc i negre per Anna Espelt On: Sant Quirze de Colera Quan: De les 19 a les 21 h. Preu: 25 €.
  • Concert de Marco Mezquida On: Sant Quirze de Colera Quan: A les 20 h. Preu: 25 €.
  • Concert de Magalí Datzira On: Sant Quirze de Colera Quan: A les 21.30 h. Preu: 25 €.

ROSES

Tardeo Solidari a Roses. A favor de Fadir i Pilotes per un somriure On: A Mas Les Figueres Quan: Des de les 17 h.

Cicle Entre Muralles, cinema i música. Duo Diàleg amb Pau Oliver, piano, i Cesc Corominas, violoncel On: A la Ciutadella Quan: A les 22 h.

SANT MIQUEL DE FLUVIÀ

Presentació del llibre Imaginar la fi, d'Eudald Espluga, editorial Raig Verd On: Al Claustre Quan: A les 19 h.

SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA

Festa d'Estiu

  • Caminada de 7 km On: Sortida des de la zona esportiva Quan: A les 8 h.
  • Inflables On: Zona esportiva Quan: De 10 a 13 i de 15 a 17.45 h.
  • Festa de l'escuma On: Zona esportiva Quan: A les 17.45 h.
  • 2a edició La Santa Cursa On: Zona esportiva Quan: A les 19 h.
  • Concert d'estiu amb Pelukas i dj Kinder On: Al camp de futbol Quan: A les 23 h.

VILANOVA DE LA MUGA

Concert coral Albera Salut On: Església de Santa Eulàlia Quan: A les 18 h.

🗓️ DIUMENGE 12 DE JULIOL

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

MULLA’T per l’Esclerosi Múltiple On: Piscina Zona Esportiva El Cau Quan: A les 11 h.

Empuriabrava PARTY On: Passeig Marítim Quan: A les 19 h.

COLERA

Festa de l'escuma On: Platja de les Barques Quan: A les 18 h.

Projeció del documental La Bíblia de Sant Pere de Rodes On: Al Trull Quan: A les 19 h.

LLADÓ

Festa Major d'estiu

  • Ofici solemne amb acompanyament musical Quan: A les 12 h.
  • Sardanes a càrrec de La Principal de Cassà Quan: A les 18 h.
  • Ball de Festa Major de Xarop de Nit Quan: A les 19.30 h.

PONT DE MOLINS

Fast Empordà Io / Solo, amb Marc filigrana i Roi Borrallas. Dos espectacles de Clown i Circ per a tots els públic en un entorn magnífic On: Monestir de la Mare de Déu del Roure Quan: A les 21 h. Preu: 15 €.

EL PORT DE LA SELVA

Diumenges al passeig Festa X Xics. Disco animació infantil On: Escenari del passeig Quan: A les 19 h.

ROSES

Échale Salsa a la Leucemia. Esdeveniment benèfic per recaptar fons per a la leucèmia. On: A l'aire lliure Quan: De 17 a 22 h. Preu: Donatiu de 10 €.

SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA

Festa d'Estiu. Ofici Solemne de Festa Major d'Estiu Quan: A les 10.30 h.

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VILABERTRAN

Festival Terrer Empordà

  • Vinyes singulars a l’Empordà, amb Marta Cortizas On: Canònica de Vilabertran Quan: A les 12 h. Preu: 35 €.
  • Aprendre de l’arquitectura tradicional per Olga Muñoz & Marta Puiguriguer On: Canònica de Vilabertran Quan: A les 18 h. Preu: Gratuït.
  • Tasto Solo On: Canònica de Vilabertran Quan: A les 19.30 h. Preu: 22 €.

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