Santa Llogaia d’Àlguema
La Santa Cursa torna per la Festa Major de Santa Llogaia d’Àlguema
El municipi prepara, del 10 al 12 de juliol, tres dies de celebració amb cinema, una caminada, inflables, festa de l’escuma i concert, entre altres activitats
Santa Llogaia d’Àlguema ja ho té tot a punt per celebrar la festa d’estiu 2026, que tindrà lloc del divendres 10 al diumenge 12 de juliol amb un programa d’activitats per a tots els públics. La proposta combinarà cinema a la fresca, inflables, activitats d’aigua, festa de l’escuma, cursa d’obstacles, música en directe i l’ofici solemne de festa major d’estiu.
La programació arrencarà el divendres 10 de juliol, a les 22 hores, amb una sessió de cinema a la fresca davant del Centre Cívic. S’hi projectarà la pel·lícula Padre no hay más que uno 5. Hi haurà servei de crispetes i refresc.
Padre no hay más que uno 5 és l’última entrega de la popular saga familiar de Santiago Segura, que torna a convertir en comèdia el caos domèstic d’una família nombrosa. En aquesta ocasió, el protagonista no s’enfronta al temut "niu buit", sinó al contrari: cap dels fills sembla tenir intenció de marxar de casa.
El gruix dels actes es concentrarà el dissabte 11 de juliol. La jornada començarà a les 8 hores amb una caminada de 7 quilòmetres, amb sortida des de la zona esportiva. Més tard, de 10 a 13 hores i de 15 a 17.45 hores, la mateixa zona esportiva acollirà inflables i activitats d’aigua. Aquesta activitat serà una delícia per als més petits.
S’imaginen poder gaudir d’aquests jocs amb la calor que fa a l’estiu, jugant amb els amics? Qui pogués ser petit de nou.
I a la tarda encara hi haurà més gresca i xerinola. A les 17.45 hores està prevista la festa de l’escuma, també a la zona esportiva.
Torna La Santa Cursa
Si us agraden els reptes, esteu de sort. I és que una de les activitats destacades del dissabte serà la segona edició de La Santa Cursa, una cursa d’obstacles oberta a tothom a partir de 12 anys. La proposta està pensada sobretot per gaudir, riure i posar-se a prova en un recorregut amb fang, aigua, obstacles i sorpreses.
La cursa es podrà fer amb amics, en família o en equip, i també tindrà un vessant competitiu, ja que hi haurà premis per als participants més ràpids. L’organització la presenta com una activitat lúdica i participativa, amb la diversió com a objectiu principal, en el marc de la festa d’estiu de Santa Llogaia d’Àlguema.
La nit de dissabte tindrà com a plat fort el concert d’estiu al camp de futbol, a partir de les 23 hores, amb les actuacions de luxe de Pelukass i DJ Kinder.
Pelukass és el grup de versions en directe amb més projecció del moment. En només dues temporades i 70 concerts, ja s’ha consolidat com una referència de les festes majors gironines. A més, ha començat a sonar amb força a la resta del territori.
DJ Kinder és un dels DJ amb més ritme de Catalunya. Les seves sessions solen estar enfocades a la música de festa i al remember dels anys 80, 90 i 2000, amb una selecció pensada per fer ballar el públic i allargar l’ambient festiu durant la nit.
Durant tota la jornada hi haurà servei de bar, i a la nit també food trucks.
La festa es tancarà el diumenge 12 de juliol, a les 10.30 hores, amb l’ofici solemne de festa major d’estiu. I és que què millor que una tradició tan nostrada com aquesta per tancar una festa tan popular i festiva com la de Santa Llogaia. Un ofici solemne és la celebració religiosa principal de la festa, habitualment una missa de festa major amb un caràcter més formal i festiu que una missa ordinària.
Segons informa l’organització, tots els actes seran gratuïts. L’Ajuntament de Santa Llogaia d’Àlguema organitza la celebració, amb la col·laboració de la Diputació de Girona.
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