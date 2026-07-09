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Figueres

La festa del barri Enric Morera de Figueres reunirà veïns i comerços al carrer Concòrdia

Durat la nit es farà un brindis en homenatge al 50è aniversari de Carnisseria Lladó, un establiment vinculat a la vida quotidiana del veïnat

El sopar popular d’estiu celebrat al carrer Concòrdia en una edició passada.

El sopar popular d’estiu celebrat al carrer Concòrdia en una edició passada. / Associació de Veïns

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Carles Ayats Aljarilla

Carles Ayats Aljarilla

Figueres

L’Associació de Veïns Enric Morera de Figueres celebrarà divendres 10 de juliol la Festa del Barri, una trobada oberta al veïnat que omplirà el carrer Concòrdia de música, sopar i ambient festiu. La jornada vol reforçar els vincles de barri amb un programa que combina cultura popular, comerç de proximitat i participació veïnal.

La festa començarà a les vuit del vespre amb un concert de música catalana. Tot seguit, a tres quarts de nou, es farà una mostra de les activitats de musicoteràpia, una de les propostes que formen part del programa de la jornada.

El sopar popular arribarà a dos quarts de deu de la nit i serà un dels moments centrals de la celebració. El menú inclou embotits casolans, pa de pagès amb o sense tomàquet, pollastre rostit, gelat, vins de l’Empordà i aigua, cafè, infusions i gotes, coca i cava. El preu és de 21 euros.

La nit també tindrà un moment de reconeixement al comerç del barri. A tres quarts d’onze, es farà un brindis en homenatge al 50è aniversari de Carnisseria Lladó, un establiment vinculat a la vida quotidiana del veïnat. Després, a les onze de la nit, tindrà lloc la proclamació del pubillatge i el ball.

La vetllada estarà amenitzada pel grup Blue Moon. Els tiquets per al sopar es poden comprar del 29 de juny al 8 de juliol a Carnisseria Lladó i a Queviures Montse.

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La Festa del Barri Enric Morera compta amb la col·laboració del comerç del barri, EMPORDÀ i l’Ajuntament de Figueres.

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