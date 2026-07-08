Oci
Programació de cinemes del 10 al 16 de juliol a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres i Roses
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🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
VAIANA ★★★
- País. Estats Units. 2026. Aventures marines. 115 minuts. Direcció: Thomas Kail Guió: Jared Bush, Dana Ledoux Miller Intèrprets: Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson Sinopsi: Vaiana (Catherine Lagaʻaia) respon a la trucada de l'oceà i, per primera vegada, viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui amb el semidéu Maui (Dwayne Johnson) en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30, 19.40 i 22.00 h. Dissabte 11 i diumenge 12, a les 15.30, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
WINNIPEG, EL VAIXELL DE L'ESPERANÇA ★★★
- País. Espanya. 2026. Animació. Drama. Guerra Civil Espanyola. 81 minuts. Direcció: Beñat Beitia, Elio Quiroga Guió: Laura Martel, Beñat Beitia, Elio QuirogaSinopsi: Víctor, un pare vidu, i la seva filla petita, la Júlia, fugen d'Espanya quan Barcelona cau en mans de les forces de Franco el gener del 1939. A França els esperen els camps de concentració i les penúries. Però hi ha una oportunitat d'escapar: embarcar al Winnipeg, un vaixell de càrrega noliejat per Neruda i els quàquers de París, que els portarà fora de perill a un nou destí: Valparaíso, Xile, on és possible començar una nova vida.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 18.00 h. Dissabte 11 i diumenge 12, a les 16.00 i 18.00 h.
HACIENDO AMIGOS ★★★
- País. Espanya. 2026. Comèdia. Robatoris i atracaments. 110 minuts. Direcció: David Marqués Guió: Marta González Vega Intèrprets: Quim Gutiérrez, Antonio Resines, Megan Montaner Sinopsi: Antonio i Félix són una parella d'atracadors de poca envergadura que, fugint de la policia després d'atracar una joieria, es creuen amb Eva, monitora d'un grup de teatre format per persones amb discapacitat, que confon Félix amb Ángel, un nou membre del grup que no coneix i que estan esperant. Aprofitant la confusió, Félix i Antonio aconsegueixen escapolir-se sense saber que els espera un recés creatiu d'una setmana amb l'entranyable grup.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 18.00, 20.00 i 22.00 h. Dissabte 11 i diumenge 12, a les 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 10, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 11, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 12, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. De dilluns 13 a dijous 16, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h.
MINIONS & MONSTERS ★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Aventures. 90 minuts. Direcció: Pierre Coffin Guió: Brian Lynch Sinopsi: La història de com els Minions van conquerir Hollywood, es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van desfermar monstres al món i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.45, 20.00 i 22.00 h. En català, a les 17.15 h. Dissabte 11 i diumenge 12, a les 15.45, 17.45, 19.50 i 22.00 h. En català, a les 15.15 i 17.15 h.
- Cinemes Roses. Divendres 10, a les 18.20, 20.30 i 22.30 h. Dissabte 11, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.30 h. En català, a les 16.15 h. Diumenge 12, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. En català, a les 16.15 h. De dilluns 13 a dijous 16, a les 18.20, 20.30 i 22.30 h.
NORMAL ★★★
- País. Regne Unit. 2025. Thriller policíac. 91 minuts. Direcció: Ben Wheatley Guió: Derek Kolstad, Bob Odenkirk Intèrprets: Bob Odenkirk. Lena Headey Sinopsi: Després de la prematura mort del xèrif de Normal, un petit i tranquil poble assentat sobre un misteri explosiu, Ulisses (Bob Odenkirk) ocupa el seu lloc com a xèrif en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el necessari, i no s'aturaran davant de res per mantenir fora de perill els sinistres secrets de la ciutat i protegir la seva peculiar manera de vida. Ulisses, que fins ara només s'havia preocupat de fugir dels dimonis del seu passat, haurà de prendre una decisió i lluitar per sobreviure entre tant de secret.
- Cinemes Roses. Divendres 10 i dissabte 11, a les 22.35 h. Diumenge 12, a les 20.30 h. De dilluns 13 a dijous 16, a les 22.35 h.
LA MUERTE DE ROBIN HOOD ★★★
- País. Estats Units. 2026. Aventures. Drama. Edat mitjana 123 minuts. Guió i direcció: Michael Sarnoski Intèrprets: Hugh Jackman, Jodie Comer Sinopsi: Robin Hood (Hugh Jackman) intenta bregar amb els seus dimonis després d'una llarga vida de crims i assassinats. Quan en una sagnant batalla resulta ferit de gravetat, és enviat a un misteriós castell perquè curin les seves ferides. Allà coneixerà una dona que li oferirà una darrera oportunitat de redempció.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 22.00 h. Dissabte 11 i diumenge 12, a les 22.00 h.
VIATGE AL PAÍS DELS BLANCS ★★★★
- País. Espanya. 2026. Drama. Basat en fets reals. 110 minuts. Direcció: Dani Sancho Guió: Guillem Clua Intèrprets: Ousman Umar. Emma Vilarasau Sinopsi: Basada en la història real d'Ousman Umar, un jove ghanès que abandona el seu llogaret atret per la idea del 'país dels blancs', un lloc llunyà que alimenta la seva curiositat. Després d'una travessia plena d'obstacles arriba a Barcelona i descobreix que la vida allà no és com ell s'ho imaginava. Fins que coneix la Montse, que l'acull a la família i li ofereix, a més d'amor i suport, la possibilitat d'un futur. Ousman no només l'aprofita, sinó que la transforma en una cosa molt més gran.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 19.40 i 22.00 h. Dissabte 11 i diumenge 12, a les 19.45 i 22.00 h.
TOY STORY 5 ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Aventures. 102 minuts. Direcció: Andrew Stanton Guió: Andrew Stanton, Mc Kenna Harris Sinopsi: Les joguines han tornat. Aquesta vegada, Buzz Lightyear, Woody, Jessie i la resta de la colla s'enfronten a un nou repte quan coneixen Lilypad, una nova tauleta que arriba amb les seves idees disruptives sobre el que és millor per a Bonnie. Tornarà a ser igual l'hora de jugar?
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.50 i 19.50 h. En català, a les 17.15 i 19.40 h. Dissabte 11 i diumenge 12, a les 15.40, 17.40 i 19.50 h. En català, a les 15.10 i 17.10 h.
- Cinemes Roses. Divendres 10, a les 18.20 i 20.30 h. Dissabte 11, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. Diumenge 12, a les 16.05 i 18.20 h. De dilluns 13 a dimecres 16, a les 18.20 i 20.30 h. Dijous 16, a les 18.20 h.
OBSESIÓN ★★★★
- País. Estats Units. 2025. Terror. Thriller psicològic 100 minuts. Guió i direcció: Curry Barker Intèrprets: Michael Johnson, Inde Navarrete Sinopsi: L'anhel romàntic desesperat d'un noi pel seu amor platònic de tota la vida desencadena un sinistre encanteri: Niki es torna irracionalment obsessiva fins a convertir-se en l'ombra de Bear. Una fantasia aparentment inofensiva que esdevindrà un pertorbador malson. Potent metàfora sobre la cosificació de les relacions romàntiques i dels límits a què estem disposats a arribar moguts pel desig de ser correspostos.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 11 i diumenge 12, a les 15.15, 17.30, 19.45 i 22.00 h. Dimecres 15, VOSE, a les 19.45 h.
- Cinemes Roses. Divendres 10 i dissabte 11, a les 18.15, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 12, a les 18.15 i 20.30 h. De dilluns 6 a dijous 16, a les 18.15, 20.30 i 22.35 h.
EL DÍA DE LA REVELACIÓN ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Drama. Ciència-ficció. 145 minuts. Direcció: Steven Spielberg Guió: David Koepp, Steven Spielberg Intèrprets: Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth Sinopsi: Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Aquest estiu, la veritat serà revelada a set mil milions de persones. Arriba... el dia de la revelació.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 21.40 h. Dissabte 11 i diumenge 12, a les 19.10 i 21.50 h.
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