Festa Major 2026
La Festa Major del Carme fa competir els veïns de Lladó
La programació manté l'essència de la festa amb l'organització per part del jovent i ve acompanyada de les Proves entre els Pinsans i els Esparvers
Núria Subirós
Lladó gaudirà d'una programació amb activitats per a tota la família durant la nova edició de la Festa Major del Carme, que se celebrarà del 9 al 12 de juliol juntament amb les Proves entre els Pinsans i els Esparvers, que comencen dissabte 4 de juliol.
Dissabte 4 inicien les Proves entre els Pinsans i els Esparvers, els dos grups rivals en els quals es va dividir el poble ja fa anys, que passaran per proves com ara una competició per veure quin grup dona més sang, un torneig de futbolí, un partit de futbol, un "pedra, paper i tisores" o el Punt de Decoració. En aquesta darrera prova, que tindrà lloc dijous 9, els dos grups competiran per veure qui decora millor els carrers de Lladó, que quedaran més bonics que mai segons l'alcalde Jordi Puig, qui assegura que "val la pena anar-hi". Es tracten d'unes proves i una rivalitat sana entre les dues parts del poble, que competeixen per popularitat, ja que no s'atorga cap premi físic als guanyadors, segons l'alcalde.
A partir del dijous 9 s'afegiran a la programació les activitats de la Festa Major del Carme. Faran el tret de sortida amb el Pregonet d'Inici de Festa a dos quarts de nou a càrrec d'Agnès Aldrich, farmacèutica lladonenca, i el Txupinassu inaugural i la Botifarrada popular a les nou, un sopar que reuneix el poble i que, segons l'alcalde, "sempre acaba sent un punt de reunió reservat per als lladonencs", ja que només hi assisteixen els veïns.
Divendres 10, a dos quarts de dotze de la nit, la Nit Jove farà ballar el jovent del poble al ritme de Groggy Rude, La Mitjanit i DJ Ivanote.
Al matí del dissabte 11 els protagonistes seran els més petits, amb l'activitat infantil a càrrec de REMULLA'T a la piscina municipal a les deu. A la tarda, a les set, Joana Santamans farà el pregó de Festa Major, que donarà pas al concert amb HAVANERES ALTAMAR. Al vespre, a dos quarts de deu, començarà a la Plaça Major "una de les nits més esperades de la Festa Major" segons l'organització, el CORRECARRERS a càrrec de Xaranga Entrompats, que se celebrarà per primer cop aquest any després d'haver hagut de ser cancel·lat per pluges l'any anterior. Cal comprar entrada prèviament bé físicament al Raconet (Lladó) o bé digitalment a entrapolis.com. El punt final de la jornada serà la Nit de Versions amb Boom Boom Fighters & Cookah P Miops i DJ Doris, a partir de les dotze de la nit.
Diumenge 12, l'últim dia de Festa Major, arrencarà amb l'Ofici Solemne amb acompanyament musical. A la tarda, a les sis, es ballaran sardanes amb La Principal de Cassà, i a dos quarts de vuit, el Ball de Festa Major de Xarop de Nit tancarà aquesta edició.
L'alcalde destaca la implicació de la Comissió, formada íntegrament per joves lladonencs, per organitzar i fer possible la Festa Major. Compten amb el suport de l'Ajuntament i també, enguany, amb voluntaris de la Brigada Jove, el casal per a joves del poble.
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