Emprenedoria
Dídac Lee, emprenedor tecnològic amb 25 anys d'experiència, explicarà "per què fracassen les empreses" en una conferència a Figueres
Lee parlarà d'errors professionals per contestar la pregunta "per què fracassen les empreses?" aquest divendres en nou acte organitzat pel CEBA
Núria Subirós Ortiz
Aquest divendres 10 de juliol, Dídac Lee, emprenedor i inversor figuerenc amb més de 25 anys d'experiència i guardonat múltiples vegades, contestarà a la pregunta: "per què fracassen les empreses?". Ho farà de cinc a set de la tarda en una conferència al Centre de Formació Integrat de Figueres, seu del Centre Empresarial i Bressol de l'Alt Empordà (CEBA), que impulsa tallers i conferències sobre el sector empresarial gairebé setmanalment. Lee és l'ànima del CEBA i, de manera habitual, sol acompanyar les presentacions dels diferents emprenedors, però aquest cop en serà el protagonista principal.
Amb una llarga trajectòria d'èxits com a empresari, des de la fundació de diverses empreses arreu del món, com ara el fons de capital risc Galdana Ventures, reconegut mundialment, fins a la inversió en nombroses start-ups d'èxit com Glovo o Badi, Dídac Lee posarà l'accent en els fracassos de la seva carrera. A partir de casos reals, errors comesos i els aprenentatges que n'ha extret, aquest divendres ofereix una jornada didàctica i alhora pràctica, útil per ajudar a impulsar tota mena de projectes, des de start-ups en creació fins a negocis de l'Alt Empordà.
Ho farà dins el marc del Centre Empresarial i Bressol de l'Alt Empordà (CEBA), iniciativa de la qual és impulsor juntament amb altres empresaris de la comarca com Pere Padrosa, Miquel Roura o Jordi Córdoba i l'Ajuntament de Figueres. La CEBA es proposa donar suport i formar empreses i persones emprenedores de l'Alt Empordà per tal de fomentar el sorgiment de noves oportunitats d'ocupació i enfortir el sistema econòmic del territori. Aquesta iniciativa es correspon amb la seva faceta de mentor, guardonada el 2013 amb el premi al Millor Mentor Europeu pel Founder Institute, i des de la seva creació el 2024, ja ha ofert altres conferències i jornades encapçalades per Lee en les quals s'ha centrat en factors importants dins el món empresarial, com ho són la marca, la ciberseguretat en l'entorn corporatiu o la presència digital.
Aquest divendres, però, la conferència planteja un punt de vista completament diferent: deixar de banda els èxits o els exemples modèlics de bona praxi per centrar-se en els errors que han portat a fracassos empresarials; per exemple, decisions poc encertades, senyals d'alerta que cal detectar i patrons que es repeteixen que s'haurien de canviar. En acabar l'explicació, hi haurà una estona de networking entre els assistents, on es podrà continuar la formació d'una manera més propera. Per assistir-hi, cal inscripció prèvia a través d'aquest enllaç.
Dídac Lee demostrarà que, quan l'atenció acostuma a centrar-se en l'èxit, l'error pot tenir un paper important per a assolir-lo, només es tracta de saber extreure'n aprenentatges.
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