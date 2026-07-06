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Agenda del 6 al 12 de juliol a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
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Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 6 DE JULIOL
CADAQUÉS
Rutes d'istiu: Ruta Dalí On: Oficina de Turisme Quan: A les 18.30 h. Preu: 5 € (fins a 12 anys, gratuït).
MAÇANET DE CABRENYS
Festa Major d'Estiu. Inflables per a la mainada On: Piscina Municipal Preu: Entrada gratuïta.
🗓️ DIMARTS 7 DE JULIOL
🗓️ DIMECRES 8 DE JULIOL
🗓️ DIJOUS 9 DE JULIOL
🗓️ DIVENDRES 10 DE JULIOL
🗓️ DISSABTE 11 DE JULIOL
🗓️ DIUMENGE 12 DE JULIOL
ESTEM TREBALLANT PER AMPLIAR L'AGENDA
- La celebració viral de Keyne, germà de Lamine Yamal, a l’Espanya-Àustria: 'És com si fos el meu fill i estic enamorat d’ell
- Els Bombers diuen que el foc de les Gavarres està 'fora de capacitat d'extinció
- Mariona Masferrer: 'La vida de la meva besàvia Màxima va transcendir; el meu pare la posava com a exemple de dona valenta i decidida
- Continua sense control el foc del Baix Empordà que arrriba a algunes urbanitzacions de Calonge
- Detingut l’operari que feia els treballs amb una radial per haver provocat l’incendi de la Bisbal
- Jo mateix vaig comprar el casc que em va salvar la vida': la història de Toheed Sajjad, l’obrer obligat a treballar sense contracte que va quedar en cadira de rodes
- Controlat l'incendi a l'urbanització de Serrafloreta de Figueres
- Recepta km 0: Sèpia amb pèsols, un guisat mariner amb gust d'Empordà
Botiga de pesca esportiva a la zona de Roses selecciona dependent/a
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Empresa de materials de construcció selecciona una persona per atenció al client
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