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Agenda del 6 al 12 de juliol a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Els inflables per als més petits.

Els inflables per als més petits. / Foto d’arxiu. | EDUARD MARTÍ

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Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DILLUNS 6 DE JULIOL

CADAQUÉS

Rutes d'istiu: Ruta Dalí On: Oficina de Turisme Quan: A les 18.30 h. Preu: 5 € (fins a 12 anys, gratuït).

MAÇANET DE CABRENYS

Festa Major d'Estiu. Inflables per a la mainada On: Piscina Municipal Preu: Entrada gratuïta.

🗓️ DIMARTS 7 DE JULIOL

🗓️ DIMECRES 8 DE JULIOL

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🗓️ DIVENDRES 10 DE JULIOL

🗓️ DISSABTE 11 DE JULIOL

🗓️ DIUMENGE 12 DE JULIOL

ESTEM TREBALLANT PER AMPLIAR L'AGENDA

TEMES

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Agenda del 6 al 12 de juliol a l'Alt Empordà

Agenda del 6 al 12 de juliol a l'Alt Empordà

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