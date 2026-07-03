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Tot a punt per a la Festa del Pont del Príncep de Vilamalla
Per a Albert Ramos, alcalde de Vilamalla, "la festa del Pont del Príncep és una celebració molt arrelada al poble, un moment de retrobament"
L’Ajuntament de Vilamalla ja ho té tot a punt per poder gaudir, aquest dissabte, dia 4 de juliol, d’un dia ple d’activitats, esport, bon menjar i música. Després d’un dia ple d’activitats, ho acabaran amb un sopar popular, al costat del pavelló, que començarà a les nou del vespre. Els ️preus seran de 16 € (els adults) i 8 € (nensi nenes fins a 7 anys). El menú estarà format per amanida variada, pa amb tomàquet, embotits, carn a la brasa, postres, aigua, vi negre, gasosa, cafès i infusions. Per acabar la festa, comptaran amb l’actuació de Los Dálmatas i el DJ Lia Nova. L’alcalde de Vilamalla, Albert Ramos, destaca que aquesta festa "fa que la gent es pugui retrobar, ja que durant la resta de l’any, amb el dia a dia és difícil". Per a Ramos, que destaca que "la festa del Pont del Príncep és una celebració molt arrelada al poble", una de les claus del programa és que "hi ha una promoció de l’esport per passar una bona estona".
Per començar la festa, tindran lloc dos torneigs: el primer serà de pàdel, organitzat pel Club Pàdel Vilamalla, mentre que, l’altre competició esportiva serà el Torneig de petenca, el qual s’iniciarà a les cinc de la tarda, amb les inscripcions obertes mitja hora abans a les mateixes pistes de petanca. La zona esportiva vilamallenca comptarà amb inflables.
Un polígon amb molt de pes
La història de Vilamalla s’explica a partir d’un contrast molt clar: d’un costat, el poble d’arrel medieval, petit, agrícola i articulat al voltant de l’església de Sant Vicenç; de l’altre, el Vilamalla contemporani, marcat pel creixement industrial i logístic del Pont del Príncep, un espai que ha acabat redefinint el paper del municipi dins l’Alt Empordà.
Documentat ja al segle X amb el nom de Villa Dalmalia, Vilamalla va créixer durant segles com un nucli rural de la plana empordanesa. La seva situació, al sud de Figueres i enmig d’un paisatge de camps, va fer que l’activitat agrícola fos durant molt de temps l’eix principal de la vida local. Aquesta identitat encara es pot llegir en la trama del poble, en el patrimoni religiós i en la seva escala humana.
Però la mateixa posició geogràfica que durant segles havia situat Vilamalla com un municipi de plana i de conreu va esdevenir, amb el pas del temps, el seu principal actiu per al desenvolupament industrial. La proximitat amb Figueres, les connexions amb els grans eixos viaris i la disponibilitat de sòl van convertir el municipi en un punt atractiu per a la implantació d’activitats econòmiques. És en aquest context que el Polígon del Pont del Príncep pren protagonisme.
El Pont del Príncep representa el gran canvi de dimensió de Vilamalla. Més que un simple polígon industrial, és el símbol de la transformació d’un municipi tradicionalment agrícola en una peça estratègica del corredor econòmic de l’Alt Empordà. Al voltant d’aquest espai s’ha consolidat una activitat empresarial que ha donat al poble una projecció que va molt més enllà del seu nucli històric.
Aquest creixement ha tingut també una lectura urbanística. El Pont del Príncep s’ha convertit en un agregat amb pes propi dins el terme municipal, fins al punt que avui forma part de la identitat administrativa i econòmica de Vilamalla juntament amb altres sectors com el Polígon Empordà Internacional. La seva existència explica bona part del pes actual del municipi en l’àmbit industrial, logístic i de serveis.
En els darrers anys, les actuacions de millora i reurbanització del polígon han evidenciat que el Pont del Príncep és un espai consolidat, no pas una àrea perifèrica improvisada. Les inversions en carrers, vials i serveis han buscat adaptar-lo a les necessitats de les empreses i reforçar-ne la funcionalitat. Aquest procés mostra com el municipi ha hagut d’acompanyar el creixement industrial amb una modernització progressiva de les infraestructures.
La història recent de Vilamalla, per tant, no es pot entendre sense el Pont del Príncep. Si l’església de Sant Vicenç i el vell nucli expliquen l’origen medieval i rural del municipi, el polígon explica el seu present: un poble petit que ha trobat en la seva ubicació un factor decisiu per convertir-se en un punt clau de l’activitat econòmica al sud de Figueres.
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