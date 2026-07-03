Oci
Programació de cinemes del 3 al 9 de juliol a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres i Roses
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
MINIONS & MONSTERS ★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Aventures. 90 minuts. Direcció: Pierre Coffin Guió: Brian Lynch Sinopsi: La història de com els Minions van conquerir Hollywood, es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van desfermar monstres al món i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 18.00, 20.00 i 22.00 h. En català, a les 17.15 i 19.15 h. Dissabte 4 i diumenge 5, a les 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 h. En català, a les 15.17, 17.15 i 19.15 h.
- Cinemes Roses. Divendres 3, a les 18.20, 20.30 i 22.30 h. Dissabte 4, a les 18.20, 20.30 i 22.30 h. En català, a les 16.05 h. Diumenge 5, a les 18.20 i 20.30 h. En català, a les 16.05 h. Dilluns 6 i dimarts 7, a les 18.20, 20.30 i 22.30 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
NORMAL ★★★
- País. Regne Unit. 2025. Thriller policíac. 91 minuts. Direcció: Ben Wheatley Guió: Derek Kolstad, Bob Odenkirk Intèrprets: Bob Odenkirk. Lena Headey Sinopsi: Després de la prematura mort del xèrif de Normal, un petit i tranquil poble assentat sobre un misteri explosiu, Ulisses (Bob Odenkirk) ocupa el seu lloc com a xèrif en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el necessari, i no s'aturaran davant de res per mantenir fora de perill els sinistres secrets de la ciutat i protegir la seva peculiar manera de vida. Ulisses, que fins ara només s'havia preocupat de fugir dels dimonis del seu passat, haurà de prendre una decisió i lluitar per sobreviure entre tant de secret.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.45, 20.00 i 22.00 h.Dissabte 4 i diumenge 5, a les 15.45, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 3, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 4, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 5, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. Dilluns 6 i dimarts 7, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h.
LA MUERTE DE ROBIN HOOD ★★★
- País. Estats Units. 2026. Aventures. Drama. Edat mitjana 123 minuts. Guió i direcció: Michael Sarnoski Intèrprets: Hugh Jackman, Jodie Comer Sinopsi: Robin Hood (Hugh Jackman) intenta bregar amb els seus dimonis després d'una llarga vida de crims i assassinats. Quan en una sagnant batalla resulta ferit de gravetat, és enviat a un misteriós castell perquè curin les seves ferides. Allà coneixerà una dona que li oferirà una darrera oportunitat de redempció.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30, 19.40 i 21.45 h. Dissabte 4 i diumenge 5, a les 15.15, 17.30 i 21.45 h. Dimecres 8 de juliol VOSE, a les 21.45 h.
VIATGE AL PAÍS DELS BLANCS ★★★★
- País. Espanya. 2026. Drama. Basat en fets reals. 110 minuts. Direcció: Dani Sancho Guió: Guillem Clua Intèrprets: Ousman Umar. Emma Vilarasau Sinopsi: Basada en la història real d'Ousman Umar, un jove ghanès que abandona el seu llogaret atret per la idea del 'país dels blancs', un lloc llunyà que alimenta la seva curiositat. Després d'una travessia plena d'obstacles arriba a Barcelona i descobreix que la vida allà no és com ell s'ho imaginava. Fins que coneix la Montse, que l'acull a la família i li ofereix, a més d'amor i suport, la possibilitat d'un futur. Ousman no només l'aprofita, sinó que la transforma en una cosa molt més gran.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.20, 19.40 i 22.00 h. Dissabte 4 i diumenge 5, a les 15.15, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. En català. De divendres 3 a dimarts 7, a les 18.20 h.
SUPERGIRL ★★★
- País. Estats Units. 2026. Ciència-ficció. Acció 107 minuts. Direcció: Craig Gillespie Guió: Ana Nogueira Intèrprets: Milly Alcock, Matthias Schoenaerts Sinopsi: Prenent com a referència la recent minisèrie escrita per Tom King, aquesta pel·lícula promet una visió diferent del que la majoria pensa quan li ve a la ment la cosina de Superman. 'Veurem la diferència entre Superman, que va ser enviat a la Terra i criat per uns pares afectuosos des que era un nadó, i Supergirl, criada en una roca, una estella de Krypton, i que va veure morir i ser assassinats de formes terribles a tots els que l'envoltaven durant els primers 14 anys de la seva vida per després venir a la Tierra. Ella és molt més dura i no és la Supergirl a què estem acostumats'.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 19.30 i 22.00 h. Dissabte 4 i diumenge 5, a les 19.30 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 3, a les 18.20 h. Dissabte 4 i diumenge 5, a les 16.05 i 18.20 h. Dilluns 6 i dimarts 7, a les 18.20 h.
TOY STORY 5 ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Aventures. 102 minuts. Direcció: Andrew Stanton Guió: Andrew Stanton, Mc Kenna Harris Sinopsi: Les joguines han tornat. Aquesta vegada, Buzz Lightyear, Woody, Jessie i la resta de la colla s'enfronten a un nou repte quan coneixen Lilypad, una nova tauleta que arriba amb les seves idees disruptives sobre el que és millor per a Bonnie. Tornarà a ser igual l'hora de jugar?
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.50, 19.50 i 22.00 h. En català, a les 17.15 h. Dissabte 4 i diumenge 5, a les 15.50, 17.50, 20.00 i 22.00 h. En català, a les 15.15 i 17.15 h.
- Cinemes Roses. Divendres 3, a les 18.20, 20.30 i 22.30 h. Dissabte 4, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.30 h. Diumenge 5, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. Dilluns 6 i dimarts 7, a les 18.20, 20.30 i 22.30 h.
OBSESIÓN ★★★★
- País. Estats Units. 2025. Terror. Thriller psicològic 100 minuts. Guió i direcció: Curry Barker Intèrprets: Michael Johnson, Inde Navarrete Sinopsi: L'anhel romàntic desesperat d'un noi pel seu amor platònic de tota la vida desencadena un sinistre encanteri: Niki es torna irracionalment obsessiva fins a convertir-se en l'ombra de Bear. Una fantasia aparentment inofensiva que esdevindrà un pertorbador malson. Potent metàfora sobre la cosificació de les relacions romàntiques i dels límits a què estem disposats a arribar moguts pel desig de ser correspostos.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 4 i diumenge 5, a les 15.15, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 3 i dissabte 4, a les 20.30 i 22.35 h. Diumenge 5, a les 20.30 h. Dilluns 6 i dimarts 7, a les 18.20 h.
EL DÍA DE LA REVELACIÓN ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Drama. Ciència-ficció. 145 minuts. Direcció: Steven Spielberg Guió: David Koepp, Steven Spielberg Intèrprets: Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth Sinopsi: Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Aquest estiu, la veritat serà revelada a set mil milions de persones. Arriba... el dia de la revelació.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 21.40 h. Dissabte 4 i diumenge 5, a les 19.15 i 21.40 h.
- Cinemes Roses. De divendres 3 a dimarts 7, a les 20.30 h.
- Un gran incendi a la Catalunya Nord obliga a evacuar 1.700 persones, amb 9 ferits i 256 bungalous i una empresa cremats
- És oficial: Hisenda exigirà l’IRPF de la paga extra de les pensions, excepte en alguns casos
- Aquest és l'error que comet gairebé tothom en prendre el cafè
- Preocupació a Palau-saverdera pel gos 'perillós': 'Ha generat una alarma social molt gran
- Un gos 'perillós' en mata un altre a Palau-saverdera i l'Ajuntament reclama mesures cautelars immediates
- Totes les estacions del Meteocat de l'Alt Empordà han registrat nits tropicals aquest juny
- Quan PortAventura va encendre les alarmes del turisme a l'Empordà i es pronosticava un estiu 'sense pena ni glòria
- Fer una fotocòpia del DNI pot acabar amb multes de fins a 100.000 euros