Plans
Els millors plans pel cap de setmana del 4 i 5 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DISSABTE 4 DE JULIOL
AGULLANA
Visita guiada Ruta urbana del suro pel poble d'Agullana, per Maria Jovell i Entic Tubert On: Plaça Major Quan: A les 10.30 h.
AVINYONET DE PUIGVENTÓS
Festa al Mas Pau
- Baixada de carretons i, tot seguit, entrega de premis On: Zona esportiva de Mas Pau Quan: A les 17 h.
- Festa de l'escuma Quan: A les 19 h.
- Tardeo MiuSiC Quan: A les 19.40 h.
- Botifarrada Quan: A les 20.30 h. Preu: 9 €. Inclou tiquet bingo musical.
- Bingo musical Quan: A les 22 h. Preu tiquet: 2 €.
- DJ amb Lola Van Quan: Tot seguit.
BORRASSÀ
Festa d'estiu. Cinema a la fresca On: Plaça Major Quan: A les 22 h.
CADAQUÉS
Fira d'artistes i artesans On: Portdoguer Quan: Tot el dia
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Festival Istiu
- Alba Armengou On: Convent de Santa Clara Quan: A les 20 h. Preu: 15 €.
- Mazoni On: Hort del Convent de Santa Clara Quan: A les 23 h. Preu: 15 €.
CISTELLA
Festa d'estiu
- Multi-diver inflables On: Piscina Municipal Quan: D'11 a13 h.
- Espectacle infantil Xaxi Piruli amb aigua, a càrrec de La Sal dels Mars. Recomanable portar roba de bany. On: Hort del Capellà Quan: A les 19 h.
- Vine a ballar!, zumba per a totes les edats a càrrec del professor Juan Manuel Pérez On: Plaça Major Quan: A les 20 h.
- Gran ball de Festa Major amb els Nou Màgics On: Plaça Major. Quan: A les 23 h.
DARNIUS
Vesprades d'estiu 2026. Músiques de diferents gèneres, estils i en petit format.
- Cris & the Tambourine man. La música d'en Cris i lÀlex és un viatge acústic entre folk, blues i pop rock, de clàssics a composicions pròpies, amb un directe rítmic i ple d'harmonia On: Al Club Nàutic Quan: A les 21 h.
L'ESCALA
Rutes d'Estiu 2026:
- Víctor Català - El Clos del Pastor i el Cementiri Mariner. La ruta comença al Clos del Pastor, on es podrà conèixer aquest nou espai dedicat a l'escriptora, el qual també té com objectiu reivindicar i fer descobrir altres facetes seves menys conegudes, com poden ser la pintura, el dibuix, l'escultura o la passió per l'arqueologia. Després, la ruta continuarà fins al cementiri mariner on és enterrada Caterina Albert - Víctor Català. On: Clos del Pastor Quan: A les 10.30 h. Preu: 6 €.
- Sant Martí d’Empúries. Ruta per conèixer l’inici del poblament de Sant Martí d’Empúries, la primera capital del comtat d'Empúries i la seva evolució. Es visita l’església, la Miranda, la muralla i el jardí de Víctor Català. On: Portal d'entrada medieval. Al costat del pàrquing de Sant Martí d'Empúries Quan: A les 19 h. Preu: 6 €.
Activitats al MAC-Empúries. Recital de literatura clàssica. Odissea d'Homer. L'Odissea narra el llarg i perillós retorn a casa d'Odisseu (Ulisses), després de la guerra de Troia. Un viatge farcit de criatures mitològiques, relacions amb els déus i superació de tota mena d'adversitats. On: MAC-Empúries Quan: De 19.30 a 21 h. Preu: Entrada lliure i gratuïta, no cal reserva prèvia. Places limitades
Portalblau Estiu 2026
- Concert d'Anna d'Ivori. Presentació del nou disc Eclipsi. La cantant i compositora Anna d’Ivori presenta el seu darrer treball discogràfic, Eclipsi, en format duet amb el percussionista Adrià Mort, un concert que permet descobrir en directe les cançons que configuren aquest nou disc d’estudi On: Camp de les Aromes (Empúries) Quan: A les 20 h. Preu: 18 € + ddg (despeses de gestió).
Festival de Música "Clàssics" L'Escala - Empúries: Història del tango, de Gardel a Piazzolla. A càrrec de Darío Polonara (Bandoneó) i Carles Pons (Guitarra). Obres d' A. Piazzolla, C. Gardel, A. Villoldo, etc. On: Església de Sant Martí d'Empúries Quan: A les 20 h. Preu: 22 €.
ESPOLLA
Festival Terrer Empordà
- Destapant postals exhaurides per Pau Albó. Vins de Postal és el projecte més singular del Celler Cooperatiu d’Espolla, una col·lecció de terrers singulars que capturen l’essència de finques úniques de l’Empordà On: Celler Cooperatiu d’Espolla Quan: A les 19.30 h. Preu: 25 €.
- Concert de Joan Miquel Oliver. L’ànima creativa d’Antònia Font, presenta Roïssos, un disc que despulla el seu univers de surrealisme quotidià a través d’un pop d’autor directe i sincer. On: Celler Cooperatiu d’Espolla Quan: A les 22 h. Preu: 25 €.
L'ESCALA
Festival Internacional de Música Clàssica l'Escala- EmpúriesHistòria del tango (De Gardel a Piazzolla), amb Dario Polonara, bandoneó; Carles Pons, guitarra. Obres de A. Piazzolla, A. Toriklo, C. Gardel, A. Villoldo, R. Pignon,T. Jobim, G. Matos etc. On: Església de St. Martí d’Empúries Quan: A les 20 h. Preu: 22 €.
FIGUERES
Festa del barri de la Presó
- Passeig pels carrers del barri acompanyats de la Tramuntakada per obrir la festa del barri Quan: A les 10 h.
- Taller de K-Ppop. Aprenem coreografia k-pop amb Arnau Vilarrasa Quan: A les 11 h.
- Espectacle infantil amb Paola Quan: A les 17 h.
- Inflables per a nens i nenes Quan: A les 19 h. Preu: Gratuït.
- Sopar amb entrepans per a tothom. Servei de bar. Quan: A partir de les 20.30 h.
- Vine a ballar amb la sesió musical dels 60 fins als 2000 i, per què no, alguna d'ara. Amb Radio Cassette Night Quan: A les 22 h.
Activitat entorn de l'exposició Escobar animador. Entre vinyetes. Hergé i Escobar, dues maneres de dibuixar el món On: Museu del Joguet de Catalunya Quan: A les 12 h.
Visita guiada 100 anys de Dalí i Lorca a Figueres.On: Inclou accés a Casa Mas Roger, on el poeta va visitar el pintor Quan: A les 18.30 h Idioma: Català Preu: 10 €. Gratuït fins a a 10 anys.
Festival Figueres es MOU. Festival de dansa i moviment que se celebra anualment als carrers i places de la ciutat.
- Pulsaciones X minuto, per la Cia. Los que faltaban/La compañía joven de 180. Hi ha situacions que disparen el nostre cor i el sentim accelerar-se amb força al pit llançant un senyal intens, cridant un missatge ple d’excitació que fa que tots els nostres sentits s’intensifiquin i ens mantinguin enfocats en el present. On: Plaça de l’Ajuntament Quan: A les 20 h.
- Baunsbak, d’Elvi Balboa. Un viatge físic entre l’exaltació i el col·lapse, entre la inèrcia del moviment i la recerca de l’equilibri. Amb jumping boots i micròfons incorporats al vestuari, el moviment i la respiració es capten i es transformen en directe en un paisatge sonor. On: Plaça de l’Ajuntament Quan: A les 20.15 h.
- Salida de emergencia, de la Cia. Adhok. Set actors d’entre 60 i 80 anys proposen una peça itinerant de teatre i dansa concebuda per al carrer que reflexiona sobre el significat d’envellir. Més enllà dels marcadors biològics, l’espectacle explora les pors i els tresors que acompanyen la vellesa. On: Plaça de l’Ajuntament (itinerant) Quan: A les 20.30 h.
- Aleta, de Marc Fernández. Una peça de dansa contemporània inspirada en l’imaginari del món casteller. Un homenatge a la confiança, l’equilibri i l’esforç compartit que converteix la plaça en un espai de celebració, emoció col·lectiva i comunitat. On: Placeta baixa de la Rambla Quan: A les 21.15 h.
LLADÓ
Donació de sang On: Teatre Sindicat Quan: De 16 a 21 h.
MAÇANET DE CABRENYS
Festa Major d'Estiu
- Pedalada popular (CEM) Quan: A les 10 h.
- Tast de vins maridats amb formatges, de Catarsi i Mas Roquet. Inscripció prèvia a l'ajuntament. Places limitades. On: Al Casal Cívic Miquel Barnadas Quan: A les 12 h.
- Holy Party On: A l'aparcament de la Torre de l'Hospital
- Concert amb dDivas On: A la Plaça Quan: A les 19 h.
- Inauguració de l'exposició Miquel Duran On: Can Viola Quan: A les 20.30 h.
- Orquestra Mitjanit i DJ Tònics On: A l'Horta Quan: A les 00.00 h.
PORTBOU
Festa del Mar a Portbou
- Neteja del fons marí i de la platja On: La petanca del port Quan: A les 11 h.
- Xerrada: Un canvi climàtic sense tornada, a càrrec de Joan Peral, professor del Departament de Química de la UAB On: Sala Walter Benjamin Quan: A les 16.30 h.
- Concurs de dibuix On: Barraca dels pescadors Quan: A les 17 h.
- Entrega de premis On: Sala Walter Benjamin Quan: A les 17.30 h.
- Sardinada popular amb l’actuació de Blackiss On: Platja Gran Quan: A les 19 h. Preu: 9 € anticipada (Floristeria La Granota). 10 € el mateix dia (fins a fi d’existències)
EL PORT DE LA SELVA
Xerrada del periodista Donat Putx Canet Rock, mig segle de música i follia On: Espai Port Quan: A les 19 h.
Festa de la Vall de Santa Creu amb Akelarre i Banannabeach Crew On: Plaça de la Font Quan: A les 23.59 h.
ROSES
Donació de sang On: Teatre Municipal Quan: De 10 a 14 h.
Inauguració de l'exposició Cartografia d'un record, de Joan Comella, Dins el cicle "mirades pròpies" On: Ca l'Anita Quan: A les 19 h.
Sardanes amb la cobla Bisbal Jove On: Plaça de les Botxes Quan: A les 22 h.
Cicle Entre Muralles. Cinema i música.
- Duo Aidos, amb Rocío Sebares, piano, i Clàudia Romaní, violoncel On: Ciutadella de Roses Quan: A les 22 h.
SANT CLIMENT SESCEBES
Festa de l'escuma. Parada a favor de Mulla't per l'esclerosi múltiple On: Plaça Carles Cusí Quan: A les 12 h.
Festival FASTT Empordà.
- Espectacle de teatre Nosaltres, els sense nom, amb Mos Maiorum i Joan Yago. Una mirada col·lectiva sobre les lluites, les contradiccions i els ideals que han marcat la nostra història recent On: Sala La Societat Quan: A les 22 h. Preu: 15 €.
SANT LLORENÇ DE LA MUGA
Visites guiades. Sant Lorenç de la Muga medieval Quan: A les 18.30 h.
Siurana
Barretina Rural Fest
- Cursa On: Sortida al camp de futbol Quan: A les 18 h.
- Concert de Norfeu i Molina On: Al camp de futbol Quan: A partir de les 19.45 h.
- Concert Bannana Beach trío On: Al camp de futbol Quan: A partir de les 21.30 h.
- Concert d'Akoblats On: Al camp de futbol Quan: A partir de les 23.00 h.
- Conert de James Band On: Al camp de futbol Quan: A partir de les 01.00 h.
- Dj K-zu On: Al camp de futbol Quan: A partir de les 03.30 h
VILAMALLA
Festa Pont del Príncep
- Torneig de petanca On: Pistes de petanca Quan: A les 17 h.
- Sopar popular tradicional On: Al costat del pavelló Quan: A les 21 h Preus: Adults: 16 €. Nens/es fins a 7 anys: 8 €
- I per acabar la festa… Concert amb Los Dálmatas i DJ Lia Nova On: Al costat del pavelló Quan: Tot seguit.
🗓️ DIUMENGE 5 DE JULIOL
AGULLANA
La lleva del suro, una activitat ancestral, a càrrec de Joan Verdú On: Plaça Major Quan: A les 9.30 h.
Projecció del reportatge audiovisual Darnius, poble surer On: Sala Polivalent Quan: A les 17.30 h.
CISTELLA
Festa Major d'estiu
- Missa cantada i petit concert a càrrec de la Coral Polifònica de Figueres. On: Església de Cistella Quan: A les 12 h.
- Sardanes amb la Cobla Cervianenca. On: Plaça Major. Quan: A les 18 h.
- Concert d’havaneres amb les Veus Empordaneses. On: Plaça Major. Quan: A les 20 h.
L'ESCALA
Fes la teva ratafia. Passejada entre plantes aromàtiques, medicinals i culinàries per conèixer què és una ratafia, quin és el seu procés d'elaboració i quines plantes ens ajuden a aportar gust, aroma i propietats a aquesta beguda. Cal portar un recipient de vidre una mica superior a la quantitat de ratafia que es vol fer. On: Camp de les Aromes Quan: A les 10.30 h. Preu:
Activitats al MAC-Empúries. Visita romana teatralitzada. Una antiga habitant de l'Emporiae romana del segle I dC us acompanyarà a un viatge fascinant a través del temps, per explicar-vos com era la vida en aquesta ciutat fa dos mil anys. On: MAC-Empúries Quan: A les 11 h. Idioma: Català Preu: 6 €/persona (no inclou el tiquet d’entrada al jaciment; cal comprar-lo abans) - Fins a 7 anys, gratuït.
FIGUERES
Figueres es Mou
- Kankarro, de la Cia. Kankarro. On el circ, la dansa i la música en viu s’entrellacen per explorar la gravetat de la matèria en ambients campestres. KANKARRO és un moment de trobada, convivialitat i celebració inspirat en la cultura de la poma al territori basc. On: Parc de les Aigües Quan: A les 19 h.
- Lurruna, de Rouge Elea. Guaitem el paisatge, buscant la persona que és a l’altra banda de la línia. Es tracta d’aprofundir en la intimitat d’un barri, d’una trobada entre individus, d’un lloc que ens connecta. On: Parc de les Aigües Quan: A les 20 h.
- Mil primaveres, de l'Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages. Una revolta que es balla. Una peça de dansa per fer tremolar el present. El cos com a manifest. El moviment com a resistència. Una crida poètica i col·lectiva per imaginar futurs compartits. On: Parc de les Aigües Quan: A les 21 h.
MAÇANET DE CABRENYS
Festa Major d'Estiu
- Missa solemne amb la cobla Vila de la Jonquera Quan: A les 11 h.
- Sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera On: A la Plaça Quan: A les 12 h.
- Sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera On: A la Plaça Quan: A les 18 h.
- Ball amb Duet Ambient On: A l'Horta Quan: A les 20 h.
MASARAC
Festa Major. Concert i ball amb l'orquestra Montecarlo Quan: A les 18 h.
PORTBOU
II Festival Coral Transfronterer: Portbou-Peralada-Cotlliure-Argelers amb la Coral El Campanar Sardanista de Cotlliure, Coral Algo'rythmes d'Argelers, Coral Albera Salut i Coral Veus de Portbou. Hi haurà refrigeri On: Sala Congesta Quan: A les 18 h. Preu: Taquilla inversa
SANT CLIMENT SESCEBES
Festival Terrer Empordà
- Carles Sanjosé & Adrià Pujol Cruells. El cantautor bisbalenc Carles Sanjosé, més conegut pel nom artístic Sanjosex, i l’escriptor i traductor Adrià Pujol Cruells compartiran una tertúlia al voltant del Cançoner de l’Empordà, compilat pel musicòleg i compositor Lluís Albert. On: La Concòrdia Quan: A les 19 h. Preu: 22 €. Inclou tast de vi dels cellers Martí Fabra i Terra Remota.
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