Maçanet de Cabrenys
Maçanet de Cabrenys celebra la Festa Major d’estiu del 3 al 6 de juliol
La celebració aposta per la cultura popular, la participació veïnal i una programació pensada per a totes les edats
Maçanet de Cabrenys viurà del divendres 3 al dilluns 6 de juliol de 2026 una nova edició de la Festa Major d’estiu, amb una agenda que aposta per la música en directe, les tradicions populars, les activitats per a la mainada i els espais de trobada al carrer. L’alcalde Javi Molina destaca que la celebració "és un dels moments més esperats de l’any" i defensa que, per a un municipi com Maçanet, "no és només una programació d’actes, sinó una manera de retrobar-nos i de fer comunitat".
La festa arrencarà divendres 3 de juliol a les vuit del vespre amb el concert de la Coral de Maçanet a la Plaça. A dos quarts d’onze de la nit, el mateix espai acollirà els Divendres Musicals amb Attih Soul, i a la mitjanit la celebració es traslladarà a l’Horta amb DJ Toni Cors i DJ Owlow.
La jornada de dissabte 4 de juliol començarà a les deu del matí amb la Pedalada Popular, organitzada pel CEM. Al migdia, a les dotze, el Casal Cívic Miquel Barnadas acollirà un tast de vins maridats amb formatges, a càrrec de Catarsi i Mas Roquet. L’activitat requereix inscripció prèvia a l’Ajuntament i té places limitades. A la tarda, a dos quarts de sis, hi haurà Holy Party a l’aparcament de la Torre de l’Hospital.
La música tornarà dissabte al vespre amb un concert a la Plaça amb dDIVAS, a les set, i a dos quarts de nou s’inaugurarà l’exposició de Miquel Duran a Can Viola. La nit continuarà a l’Horta amb l’Orquestra Mitjanit i DJ Tònics, a partir de la mitjanit.
Programació diversa
Segons l’alcalde, la programació busca que "la Festa Major sigui per a tothom". En aquest sentit, remarca que manté les tradicions però també considera necessari incorporar propostes més actuals perquè "la gent gran s’hi senti reconeguda, els joves hi trobin el seu espai i les famílies puguin gaudir de la festa plegades".
El diumenge 5 de juliol tindrà un marcat caràcter tradicional. A les onze del matí se celebrarà la missa solemne, amb la Cobla Vila de la Jonquera. La mateixa formació protagonitzarà les sardanes a la Plaça a les dotze del migdia i a les sis de la tarda. La jornada es tancarà a les vuit del vespre amb ball a l’Horta amb Duet Ambient.
La Festa Major de Maçanet de Cabrenys acabarà dilluns 6 de juliol amb una proposta familiar: inflables per a la mainada a la Piscina Municipal, amb entrada gratuïta. L’alcalde també posa en valor el paper de la Comissió de Festes, les entitats i el voluntariat, que considera "fonamentals" per mantenir viva la celebració. "L’Ajuntament pot donar suport, coordinar i ajudar en tot el que calgui, però l’ànima de la festa surt del poble. I això és el que la fa autèntica", afirma.
La programació està organitzada per la Comissió de Festes, amb el suport de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys i la col·laboració de la Diputació de Girona i el Consorci Salines Bassegoda.
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