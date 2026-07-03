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Borrassà

Borrassà esquiva la canícula amb dues nits de festa a la fresca

La plaça Major acollirà actes gratuïts amb discjòqueis i cinema a la fresca, amb la implicació del Futbol Club i l’Associació Borrassà Cultural

Lia Jensen punxant en un esdeveniment.

Lia Jensen punxant en un esdeveniment. / LIA JENSEN

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Santi Coll

Santi Coll

Borrassà

Borrassà celebrarà la seva Festa d’Estiu els dies 3 i 4 de juliol amb una programació gratuïta i concentrada en dues nits a la plaça Major, una fórmula pensada per gaudir de l’activitat al carrer evitant les hores més dures de la canícula estival. La proposta combina música, trobada popular i cinema a la fresca, amb la implicació de dues entitats del municipi i el suport de l’Ajuntament de Borrassà.

La festa arrencarà el divendres 3 de juliol, a les 23 hores, amb la II Nit de Discjòqueis, que convertirà la plaça Major en una pista de ball a l’aire lliure. El cartell destaca l’actuació de tres DJ, amb especial protagonisme per a Lia Jensen, que compartirà nit amb DS Dj’s. Serà la proposta més festiva del cap de setmana, pensada per allargar la vetllada amb música i ambient d’estiu. El servei de bar anirà a càrrec del Futbol Club Borrassà, una de les entitats locals implicades en l’organització.

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L’endemà, dissabte 4 de juliol, la festa canviarà de registre amb una sessió de cinema a la fresca a les 22 hores, també a la plaça Major. En aquest cas, el servei de bar funcionarà des de les 20 hores i estarà gestionat per l’Associació Borrassà Cultural, que se suma així a una programació que vol reforçar el paper de les entitats del poble en la dinamització de les nits d’estiu. Amb música el divendres i cinema el dissabte, Borrassà aposta per "una festa propera, participativa i adaptada al ritme de les vesprades caloroses de juliol", segons explica l’alcalde Joan Hurtós. L’Ajuntament està satisfet per la implicació de les entitats locals i el "bon ambient" que hi va haver a la recent revetlla de Sant Joan.

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