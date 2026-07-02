Concerts
Aquests són els grups que actuaran a les barraques de Roses 2026
El recinte del Càmping Bahia acollirà sis jornades de concerts gratuïts, de l’11 al 16 d'agost, amb artistes de referència
Aquest 2 de juliol s'ha presentat el cartell de les barraques de la Festa Major de Roses 2026, que es faran de l'11 al 16 d'agost en el recinte del Càmping Bahia, amb artistes de referència com Els Catarres i Miki Núñez, les millors bandes tribut, sessions de DJ i una tarda dedicada al públic familiar.
Els Catarres, una de les bandes més emblemàtiques del pop català, responsables d'èxits com Jenifer, i gran referent juvenil, actuaran el primer dia de concerts i la vetllada començarà i acabarà amb les sessions de DJ Lia Jensen, encarregada d'escalfar motors i mantenir la festa fins ben entrada la nit.
Durant el sis dies de festa també actuaran els dj’s de Gira105, el festival itinerant impulsat per RAC105, Mon DJ o DJ Capde. També hi haurà espai per les bandes tribut de rock amb MOMO Tributo a Queen o la banda de versions Big Mouthers. Les barraques acolliran artistes del panorama musical acutal com com Miki Núñez, que oferirà a Roses un acurat repertori on combinarà els temes més populars de la seva trajectòria amb les cançons més actuals i Banda Neon. A més d'altres propostes del territori com Goa Pop, proposta festiva dels germans rosincs Adrià i Ona Giner i l'Orquestra Diversiones
Les actuacions començaran cada nit a les 23 hores i tots els concerts són gratuïts. L’alcaldessa de Roses i regidora de Cultura i Festes, Sílvia Ripoll, ha remarcat durant la presentació que "hem preparat unes Barraques amb artistes per a tots els gustos i amb moltes ganes que el recinte torni a omplir-se de música, de gent i de bon ambient. La Festa Major és per compartir-la i les Barraques són, sens dubte, un dels seus grans punts de trobada."
Barraquetes
Després de l’èxit assolit en l’edició de l’any passat, el Departament de Festes torna a repetir la fórmula de finalitzar la programació de concerts amb Barraquetes, una actuació dedicada al públic familiar. En aquesta ocasió comptarà amb l’actuació del grup Els Atrapasomnis.
Com és tradicional, les Barraques comptaran novament amb el servei de bar i restauració gestionat per les colles de Carnaval de Roses, que oferiran begudes i menjar durant totes les nits de programació, convertint un any més aquest espai en un dels principals punts de trobada de la Festa Major.
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