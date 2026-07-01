Els Vespres Musicals acullen tres nits de concerts gratuïts a Vilafant
Northern Cellos, Alba Careta i Santi Careta, i Blue Duck Duo protagonitzen la 26a edició del cicle que comença divendres
Vilafant torna a convertir les nits de juliol en una cita amb la música en directe amb la 26a edició dels Vespres Musicals, un cicle gratuït ja consolidat al calendari cultural d’estiu. El programa inclou tres concerts, els dies 3, 10 i 17 de juliol, amb actuacions a Palol Sabaldòria i El Cau.
La regidora de Cultura, Dolors Caballero, fa un balanç «molt positiu» d’un cicle que manté la seva capacitat de convocatòria. Segons destaca, els Vespres han creat «un espai on la música de qualitat es combina amb l’entorn, el patrimoni i la proximitat». Per a l’Ajuntament, la proposta dinamitza el municipi i reforça la cultura com a punt de trobada.
El cicle començarà el divendres 3 de juliol, a dos quarts de deu del vespre, a Palol Sabaldòria, amb Northern Cellos i l’espectacle Let’s Rock, Let’s Dance, Let’s Cello!. La formació proposa un directe enèrgic amb violoncels elèctrics i bateria, amb versions de rock, pop i dance.
La segona cita serà el divendres 10 de juliol, a la mateixa hora i també a Palol Sabaldòria, amb Alba Careta i Santi Careta, que presentaran Sons d’un país. El projecte fa dialogar la música d’arrel, la cançó i sonoritats contemporànies en una proposta pensada per arribar a públics diversos.
Els Vespres es tancaran el divendres 17 de juliol, a dos quarts de deu del vespre, a El Cau, amb Blue Duck Duo, que oferirà versions i clàssics del rock. Caballero subratlla que enguany s’ha volgut repartir el cicle entre dos espais per donar protagonisme a diferents racons de Vilafant i convidar la ciutadania a redescobrir-los.
El Cau: nou escenari
Palol Sabaldòria continuarà sent un dels escenaris del cicle pel seu valor patrimonial. El Cau, situat darrere de l’església, al nucli antic, s’hi incorpora per reforçar-lo com a espai cultural de referència. Durant l’any ja acull activitats com les Tardes Literàries, l’Hora del Conte o la Festa del Còmic.
Els espais obriran portes una hora abans dels concerts, a les vuit del vespre, perquè el públic pugui arribar amb calma, gaudir de l’entorn i prendre alguna cosa abans de l’actuació. En totes les vetllades hi haurà servei de food truck. «Els Vespres Musicals no són només un concert, són una experiència per gaudir de la música, del patrimoni i de les nits d’estiu a Vilafant», resumeix Caballero.
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