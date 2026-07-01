El Terrer Empordà es reivindica amb música, vi i patrimoni
Joan Miquel Oliver encapçala el primer cap de setmana del certamen, que també porta Joina, LECOCQ i Carles Sanjosé a espais de Garriguella, Espolla i Sant Climent Sescebes
El Festival Terrer Empordà 2026 arrenca el seu primer gran cap de setmana amb una proposta que vol anar més enllà dels concerts. Del 3 al 5 de juliol, Garriguella, Espolla i Sant Climent Sescebes acolliran música d’autor, tastos de la DO Empordà, patrimoni i activitats culturals amb noms com Joan Miquel Oliver, Joina, LECOCQ i Carles Sanjosé.
L’Empordà s’ha convertit en un dels grans escenaris culturals de l’estiu català. En aquest context, el Terrer Empordà aposta per la manera d’explicar el territori. La seva singularitat passa per situar cada concert i cada activitat en diàleg amb el lloc on es fa: un celler cooperatiu, un cementiri vell, una biblioteca, un espai patrimonial o un paisatge vitivinícola.
El primer cap de setmana fort del festival arrencarà divendres 3 de juliol a Garriguella. A les set del vespre, la Biblioteca BCA acollirà la presentació del llibre La tradició de la vinya i el vi a Catalunya, amb l’historiador i catedràtic Llorenç Ferrer Alòs. L’acte posarà el focus en el patrimoni vinculat a la vinya, des de la pedra seca fins a l’evolució del paisatge agrari, i reforçarà una de les línies centrals del festival: entendre el vi com una expressió cultural del país.
La mateixa nit, el Cementiri Vell de Garriguella es convertirà en escenari musical amb dues propostes empordaneses. A les deu de la nit, Joina presentarà Entre la mort i el desglaç, un treball que combina cançó d’autor, electrònica i exploració emocional. A dos quarts de dotze de la nit, serà el torn de LECOCQ, el projecte liderat per Enric Mont Lecocq, que defensarà el seu segon disc, Sucre, amb un directe entre la chanson, l’indie-pop i el neo-soul.
La vetllada de Garriguella també tindrà accent vinícola amb la presència dels cellers del municipi: Cooperativa Garriguella, Celler Gerisena, Mas Llunes, Bodegues Trobat i Celler Mas Plana. Aquesta combinació entre música i vi a l’Empordà reforça el perfil del Terrer com un festival que no utilitza el paisatge només com a decorat, sinó com a part activa del relat.
El Terrer convida Joan Miquel Oliver a Espolla
El plat fort del cap de setmana arribarà dissabte 4 de juliol, a les deu de la nit, al Celler Cooperatiu d’Espolla. Joan Miquel Oliver hi presentarà Roïssos, un disc en què el músic mallorquí torna a posar el pes en els textos, el pop d’autor i el seu univers de surrealisme quotidià. El concert també obrirà la porta a la memòria d’alguns clàssics d’Antònia Font, en una proposta pensada per connectar públics de diferents generacions.
Diumenge 5 de juliol, el festival es traslladarà a Sant Climent Sescebes. A les set del vespre, l’espai La Concòrdia acollirà un diàleg entre Carles Sanjosé, Sanjosex, i l’escriptor Adrià Pujol Cruells al voltant del Cançoner de l’Empordà, l’obra compilada pel musicòleg Lluís Albert. L’acte vol reivindicar el patrimoni oral de la comarca i connectar-lo amb la creació contemporània.
La sessió de Sant Climent Sescebes estarà acompanyada per un tast de vins dels cellers Martí Fabra i Terra Remota, dos noms vinculats al paisatge de l’Albera. D’aquesta manera, el festival reforça la seva mirada sobre els municipis i cellers que donen forma a una part essencial de la identitat vitivinícola empordanesa.
La presidenta del Consell Regulador de la DO Empordà, Carme Casacuberta, resumeix aquest esperit quan afirma que “Terrer no és només una programació cultural; és una manera d’explicar qui som”. La frase defineix bé l’ambició del certamen: fer que la música, el vi, l’arquitectura, la memòria i el paisatge comparteixin un mateix relat cultural.
Amb aquesta segona edició, el Festival Terrer Empordà busca consolidar-se com una proposta amb veu pròpia dins l’oferta de concerts d’estiu a la Costa Brava. El festival aposta per una escala més íntima i per una lectura profunda del territori. Una manera de fer que converteix cada acte en una experiència situada, arrelada i difícilment deslligable de l’Empordà.
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