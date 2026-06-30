Festa Major d'Estiu 2026
Han cantat bingo: arriba la Festa Major de Masarac més musical
Els actes començaran aquest divendres, 3 de juliol, amb un bingo musical participatiu de Duet d’Ambient i acabaran el diumenge 5 amb el concert i ball de l’Orquestra Montecarlo
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"Alegria, que és festa major...", diu la cançó de la Trinca, i bé ho saben a Masarac, que aquesta setmana celebrarà la Festa Major d’aquest estiu de 2026 amb dues brillants propostes musicals.
Els actes començaran el divendres 3 de juliol, a les 22.30 hores, amb un espectacle participatiu de bingo musical a càrrec de Duet d’Ambient (a la imatge), amb un preu de 5 euros per cartró i premi a la millor disfressa d’estiu. La festa continuarà el diumenge 5 de juliol, a les 18 hores, amb el concert i ball de l’Orquestra Montecarlo, que posarà el punt final a la celebració.
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