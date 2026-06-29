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Agenda del 29 de juny al 5 de juliol a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

L'Andrea Motis guitar trio actua al festival Istiu de Castelló el 29 de juny.

L'Andrea Motis guitar trio actua al festival Istiu de Castelló el 29 de juny. / Festival Istiu

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Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DILLUNS 29 DE JUNY

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Festival IstiuAndrea Motis Guitar Trio On: Basílica de Santa Maria Quan: A les 22 h. Preu: 25 €.

L'ESCALA

Demostració i taller de torn de ceràmica. Ds faran demostracions de torn i es fomentarà que la gent el provi per tal de conèixer el valor de la ceràmica de la Bisbal On: Plaça Víctor Català Quan: De 17 a 20 h. Preu: Gratuït.

FIGUERES

Festa Major de Sant Pere

Portes obertes a la Casa Natal de Salvador Dalí On: Casa Natal Salvador Dalí (C/ Monturiol, 6). Quan: De 10 a 19 h.

Portes obertes al Museu del Joguet de Catalunya On: Museu del Joguet. Quan: De 10.30 a 19 h.

Visita comentada a l'exposició Objectiu Meli, que posa en valor l’arxiu excepcional de Melitó Casals amb imatges originals, algunes inèdites i en diferents formats. On: Museu de l’Empordà Quan: A les 12 h.

Ofici solemne, amb la participació de la Coral Polifònica de Figueres On: Església de Sant Pere Quan: A les 12 h.

Repic manual de campanes. Quan acabi la missa, repic manual de campanes a càrrec de la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya i l'Associació Empordanesa de Música Popular i Tradicional, organitzadors de l’activitat On: Església de Sant Pere Quan: A les 13 h.

8è concert d'orgue, a càrrec de l’organista barceloní Hèctor París On: Església de Sant Pere Quan: A les 19 h.

EL PORT DE LA SELVA

XV TramuntanART. Mostra d’Art Contemporani. On: Diversos espais del Port de la Selva. Quan: Tot el dia.

SANT PERE PESCADOR

Festa major d’estiu.

  • Ofici Quan: A les 11 h.
  • Sardanes Quan: A les 12 h.
  • Concert i ball Quan: A les 19 h.

🗓️ DIMARTS 30 DE JUNY

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Mercat setmanal. On: Plaça Joan Alsina. Quan: De 9 a 13 h.

Exposició “Desacompassats. Clima i humanitat en conflicte”. On: Ecomuseu Farinera, carrer Sant Francesc, 5. Quan: Tot el dia.

Passaport dels museus. On: Ecomuseu Farinera. Quan: Tot el dia.

Mediterranean Guitar Festival – 10 string duo. On: Basílica de Santa Maria. Quan: A les 21 h.

16 Way European Trophy. On: Empuriabrava. Quan: De 10 a 19 h.

Mercat de Nit. On: Passeig Marítim d’Empuriabrava. Quan: De 18 a 23.30 h.

Festival Istiu – Alverd Oliva. On: Poblat Típic d’Empuriabrava. Quan: A les 19 h.

Festival Istiu – Llum Blancafort. On: Poblat Típic d’Empuriabrava. Quan: A les 21 h.

FIGUERES

Presentació del llibre “Sembles de Can Barris”. On: Biblioteca Fages de Climent, plaça del Sol, 11. Quan: De 18.30 a 19.30 h.

LA JONQUERA

Exposició “Ladies and gentlemen”. On: La Jonquera. Quan: Tot el dia.

Exposició “AGDE, el camp dels catalans (1939-1942)”. On: MUME Museu Memorial de l’Exili, carrer Major, 43-47. Quan: Tot el dia.

L’ESCALA

Exposició “Nusos Mariners”. On: Museu de l’Anxova i de la Sal. Quan: De 10 a 13 h i de 17 a 20 h.

Exposició artística temporal “Vanity Fair desembarca a l’Escala”, de Gino Rubert. On: Alfolí de la Sal. Quan: De 10 a 13 h i de 17 a 20 h.

Exposició “Solitud: Illes”, de Teo Ortiz. On: Castell Carolingi. Quan: De 18 a 20 h.

MAÇANET DE CABRENYS

Exposició “Miquel Duran i Carrera”. On: Sala d’Exposicions Can Viola, plaça de la Vila. Quan: Tot el dia.

EL PORT DE LA SELVA

XV TramuntanART. Mostra d’Art Contemporani. On: Diversos espais del Port de la Selva. Quan: Tot el dia.

VILADAMAT

Concert “Cultura a la fresca 2026”. On: Viladamat. Quan: El 30 de juny.

Audició de sardanes, amb la Cobla la Principal de Porqueres. On: Plaça de l’Església. Quan: A les 21.30 h.

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ESTEM TREBALLANT PER AMPLIAR L'AGENDA

🗓️ DIMECRES 1 DE JULIOL

🗓️ DIJOUS 2 DE JULIOL

🗓️ DIVENDRES 3 DE JULIOL

🗓️ DISSABTE 4 DE JULIOL

🗓️ DIUMENGE 5 DE JULIOL

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