True crime
Torna 'Històries Fosques de Vilafant', aquest dissabte a l'Espai Àgora
Serà una tarda per a descobrir els secrets de la investigació criminal, escoltar testimonis de primera mà i aprofundir en alguns dels episodis de true crime més impactants de les comarques gironines
Vilafant acollirà, aquest dissabte, a les sis de la tarda, a l’Espai Àgora (zona Poliesportiu Joel González), una nova edició de la jornada 'Històries Fosques de Vilafant 2', una trobada imprescindible per als amants del true crime, la criminologia i el periodisme d’investigació. En aquesta jornada excepcional, organitzada per l’Ajuntament vilafantenc i l’Associació de Veïns de les Forques, el prestigiós forense Narcís Bardalet, els periodistes Tura Soler i Jordi Grau, i el guàrdia civil retirat Enrique Gómez analitzaran alguns dels casos criminals més impactants vinculats al territori, amb especial atenció al conegut segrest de la farmacèutica d’Olot i altres successos que han marcat la història de la vila.
L’acte serà conduït per la periodista Mairena Rivas, que moderarà una conversa plena de testimonis, experiències professionals i detalls sobre investigacions reals que van commocionar la societat. Una oportunitat única per conèixer de primera mà com es van desenvolupar aquestes investigacions, quines van ser les claus per resoldre alguns dels casos més mediàtics i quin impacte van tenir en l’àmbit policial, judicial i periodístic.
Serà una tarda per a descobrir els secrets de la investigació criminal, escoltar testimonis de primera mà i aprofundir en alguns dels episodis de true crime més impactants de les comarques gironines. "L’any passat vam començar al Cau, però l’Espai Àgora és més cobert", explica Enrique Gómez, l’ànima d’aquesta jornada.
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