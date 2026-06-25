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Agenda

La Festa Major de Sant Pere Pescador dona el tret de sortida a l'estiu

Quatre dies plens d'activitats i d'actes per a tots els públics

L'Orquestra Maribel serà un dels plats forts de la festa de Sant Pere Pescador.

L'Orquestra Maribel serà un dels plats forts de la festa de Sant Pere Pescador. / Orquestra Maribel

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Marc Testart

Marc Testart

Sant Pere Pescador

La Festa Major d’Estiu de Sant Pere Pescador se celebrarà del 26 al 29 de juny, en honor a Sant Pere, el patró d’aquest poble costaner. El nucli de la festa es concentrarà al Parc del Riu, a la vora del Fluvià, oferint quatre dies d’activitats per a tots els públics, que inclouen concerts, correbars, espectacles familiars i tradició.

Divendres, a les vuit del vespre, començaran els actes amb un animat Correbars, acompanyat per una xaranga per a crear ambient, seguit, a la mitjanit, per concerts i nit jove amb grups de versions i DJ’s.

L’endemà dissabte serà més nocturn, ja que començarà a les set de la tarda amb el Vespreig, que protagonitzarà l’Orquestra Maribel, mentre que, a la mitjanit, actuaran La Nit del Canet i la Tropical, entre d’altres. La del diumenge ja serà una jornada molt més familiar, que inclourà la Festa Infantil amb inflables i la tradicional festa de l’escuma, de quatre a set de la tarda, deixant pas al Teatre La Tempesta de l’Oceà.

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El patró

El Dia de Sant Pere, que enguany s’escaurà en dilluns, inclourà l’ofici solemne, a les onze del matí, a l’església parroquial; a la sortida de missa, hi haurà ballada de sardanes, a les dotze del migdia; i concert, a les set de la tarda, a càrrec de l’Orquestra Els Montgrins. Aquesta serà la manera de posar el funt final de la Festa Major d’estiu de Sant Pere Pescador.

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