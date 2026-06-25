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La Festa Major de Sant Pere Pescador dona el tret de sortida a l'estiu
Quatre dies plens d'activitats i d'actes per a tots els públics
La Festa Major d’Estiu de Sant Pere Pescador se celebrarà del 26 al 29 de juny, en honor a Sant Pere, el patró d’aquest poble costaner. El nucli de la festa es concentrarà al Parc del Riu, a la vora del Fluvià, oferint quatre dies d’activitats per a tots els públics, que inclouen concerts, correbars, espectacles familiars i tradició.
Divendres, a les vuit del vespre, començaran els actes amb un animat Correbars, acompanyat per una xaranga per a crear ambient, seguit, a la mitjanit, per concerts i nit jove amb grups de versions i DJ’s.
L’endemà dissabte serà més nocturn, ja que començarà a les set de la tarda amb el Vespreig, que protagonitzarà l’Orquestra Maribel, mentre que, a la mitjanit, actuaran La Nit del Canet i la Tropical, entre d’altres. La del diumenge ja serà una jornada molt més familiar, que inclourà la Festa Infantil amb inflables i la tradicional festa de l’escuma, de quatre a set de la tarda, deixant pas al Teatre La Tempesta de l’Oceà.
El patró
El Dia de Sant Pere, que enguany s’escaurà en dilluns, inclourà l’ofici solemne, a les onze del matí, a l’església parroquial; a la sortida de missa, hi haurà ballada de sardanes, a les dotze del migdia; i concert, a les set de la tarda, a càrrec de l’Orquestra Els Montgrins. Aquesta serà la manera de posar el funt final de la Festa Major d’estiu de Sant Pere Pescador.
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