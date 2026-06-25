Plans
Els millors plans pel cap de setmana del 27 i 28 de juny de 2026 a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DISSABTE 27 DE JUNY
ALBANYÀ
Festa Major
- Presentació del llibre Arrels rebels, a càrrec d’Agnès Batlle. On: Sala U d’Octubre Quan: A les 11 h.
- Ofici amb la Cobla Vila de La Jonquera. Quan: A les 12 h.
- Sardanes a càrrec de la Cobla Vila de La Jonquera. On: A la plaça Quan: A les 13 h.
- Vermut popular. On: A la plaça Quan: A les 13.30 h.
- Inflables d’aigua per als més petits. Quan: De 17 a 20 h.
- Eclipsi: l’espectacle del Sol, a càrrec de Jaume Mas. On: Sala U d’Octubre Quan: A les 18 h.
- Espectacle de carrer amb Teatre de Contacte. Quan: A les 20 h.
- Gran ball amb el grup Removida 80 i Dj Funci & Doris. Quan: A les 20 h.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Museus en joc. Un Joc de taula de la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona, per aprendre sobre el nostre patrimoni d’una forma lúdica. Valora, tria, combina i diverteix-te mentre crees l’exposició més captivadora. Només un podrà ser el gran comissari o comissària! Disponible a les botigues dels museus de la Xarxa dels Museus de les comarques gironines. On: Ecomueu-Farinera Quan: Tot el dia Preu: 10 €. Idiomes: Instruccions en català, castellà, francès i anglès.
Visita guiada Castelló d’Empúries Capital Comtal On: Oficina Turisme Centre Històric Quan: A les 11 h. Preu: 6 €. Menors de 12 anys, 4 €.
ESCLAT d’artistes entremuntanats. Exposició dels alumnes dels tallers de pintura de l'Ajuntament. Professora Anna M. Constanseu On: Capella del convent de Santa Clara Quan: A les 11 h. Inauguració a les 12 h. Exposició 27 i 28 de juny d'11 a 14 i de 17 a 20 h.
DARNIUS
Vesprades d’estiu amb Tolo. Techno, house, deep house i sons experimentals On: Club Nàutic Darnius Quan: A les 18 h.
L’ESCALA
Ruta Víctor Català. El Clos del Pastor i el Cementiri Mariner On: Clos del Pastor Quan: A les 10.30 h. Preu: 6 €.
Visita guiada Empúries Virtual On: MAC-Empúries Quan: A les 11 h. Preu: 12 €/persona (inclou l’entrada al jaciment). Menors de 8 anys, gratuït. Idioma: Català
Dia de l’Orgull LGBTIQ+. L’amor és lliure, el respecte obligatori.
- Taller de xapes per a infants, joves i famílies i lectura del manifest On: Plaça Víctor Català Quan: A les 19 h.
- Xerrada amb Pablo Wessling, autor dels llibres Triángulo i Amore Quan: A les 20 h.
IX Cicle de Cançó Popular Arrel Salero, amb Joan Baró On: Alfolí de la Sal Quan: A les 20 h. Preu: 5 €.
FIGUERES
Actes de Sant Pere
- Showcooking On: Al mercat de Figueres Quan: De 10 a 11.30 h.
- Visita de la Residència del Governador. Endinsa’t a la Casa del Governador del castell de Sant Ferran amb una visita guiada que et revela com es vivia el poder dins la gran fortalesa. On: Castell de Sant Ferran Quan: De 10 a 12 h. Preu: 10 €.
- Visita al penal del castell de Sant Ferran. Descobreix l'interior del penal civil del castell de Sant Ferran en una visita guiada única que et porta als racons més desconeguts de la fortalesa. Quan: A les 11 i a les 13 h. Preu: 10 €.
- Trobada anual d'esbarts veterans. Roda d’Esbarts a càrrec de l'Esbart Sant Jordi de Badalona i l'Esbart Nova Dansa de Figueres, i amb l'Esbart de la Societat Coral Erato com a convidat. On: A la Rambla Quan: A les 17 h.
- Cercavila amb gegants i pubillatge On: carrer Ample Quan: A partir de les 17 h.
- Proclamació del pubillatge On: Rambla Quan: A les 18.30 h.
- Concert coral, amb Orfeó de la Jonquera i Polifònica de Figueres. On: Asil Vilallonga (església de la Mare de Déu dels Desemparats) Quan: A les 18 h.
- Debat sobre joventut, concurs de flams i dj On: Rambla Nova Quan: De 19 a 00 h.
- Concert de sardana cantada, amb Les Anxovetes On: Rambla Quan: A les 20 h.
- Nits de concerts amb Pelukass, grup de versions pop-rock. On: Plaça Catalunya. Quan: De 23 a 1 h. Dj Sendo Quan: D'1 a 3 h.
LA JONQUERA
Taller de ratafia, a càrrec de Qiplant. En aquesta sortida etnobotànica aprendrem a reconèixer i recol·lectar les plantes aromàtiques i medicinals essencials per elaborar aquest licor tradicional. Descobrirem els secrets de la seva preparació i maceració, per crear una ratafia única i plena d’aromes del territori. Un taller per als amants de la natura, la tradició i el bon gust! On: Santa Llúcia Quan: A les 10 h. Preu: 10 €.
LLANÇÀ
Inauguració de les obres de renovació i ampliació de l’accés a la Casa Marly. Una actuació per ampliar l’espai, millorar la visibilitat i reforçar la integració amb un dels carrers principals del poble. On: Casa Marly Quan: A les 12.00 h.
Vine a descobrir els tallers Els Tipus d’Arts de Pesca i Els Peixos de la Peixateria! impartits per Empordà Mar. Coneixerem les diferents arts de pesca, les seves embarcacions i les tècniques de pesca que hi ha al litoral. També aprendrem a identificar les espècies i com fer un consum de peix més responsable i sostenible. Una activitat per al públic familiar, educativa i participativa On: Passeig Marítim (davant de la Casa del Mar) Quan: De 17 a 21 h. Preu: Gratuït.
Tarda de Just Dance On: Espai Jove Quan: A les 17 h.
Espectacle de dansa a càrrec de l’Escola d’Art Coreogràfic de Llançà On: Sala d’actes de la Casa de Cultura. Quan: 1a sessió, a les 18 h. 2a sessió, a les 21 h. Preu: 5 €.
ROSES
Espectacle de dansa What we doin’ here? Escola La Nube Dance Studio On: Teatre Municipal Quan: A les 20 h. Preu: Gratuït.
Sardanes a la fresca amb la cobla Mediterrània On: Plaça de les Botxes Quan: A les 22 h.
SANT PERE PESCADOR
Festa major d'estiu
- Vespreig x S4 Tuna4 i orquestra Maribel On: Parc del Riu Quan: A les 19 h.
- La nit del Canet amb La Tropical On: Parc del Riu Quan: A les 00.00 h.
VILAFANT
L'hora del Conte, amb Guillem Coscubiela, de Gra de Sorra. On: Espai El Cau. Quan: A les 11 h.
Històries Fosques de Vilafant 2. Amb Jordi Grau, Enrique Gómez, Tura Soler i Dr. Narcís Bardalets. Presentat per Mairena Rivas. On: Espai Àgora. Quan: A les 18 h.
VILARNADAL
Teatre, La niña bonita, amb Peyu On: Local Social Quan: A les 22 h. Preu: 20 €. Socis, 15 €.
🗓️ DIUMENGE 28 DE JUNY
ALBANYÀ
Festa Major
- Plantada de gegants amb els gegants Muga, Bassegoda i els seus amics. Quan: A les 11.30 h.
- Cercavila i trobada gegantera amb els gegants d’Albanyà, la Colla de Vilaür, la Colla gegantera de Vila-sacra, la Colla gegantera de Sant Jordi Desvalls, la Colla gegantera i grallers de Llers, la Curcullera amb la seva colla de Palau de Santa Eulàlia, la Colla gegantera de Vilafant, la Colla gegantera de Viladamat i els grallers d’Espolla Quan: A les 12 h.
- Fideuada popular a càrrec de la colla gegantera On: Plaça Major Quan: A les 14 h. Preu: Preu: 12 €.
- Vespreig i final de festa amb Albert Dj Quan: De 19 a 22 h.
CADAQUÉS
Festival de Música de Cadaqués: El Messies. El BCN City Ballet i l'Orquestra Filharmònica del Mediterrani presenten El Messies, una poderosa creació coreogràfica de Daniel Sené basada en el Messiah de Georg Friedrich Händel, amb música en directe interpretada per oquestra, cor i solistes On: Església de Santa Maria Quan: A les 19 h. Preu: 15 €.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
ESCLAT d’Artistes Entremuntanats. Exposició dels alumnes dels tallers de pintura de l’Ajuntament de Castelló d’Empúrie.Professora Anna M. Constanseau On: Capella del Convent de Santa Clara Quan: D’11 a 14 i de 17 a 20 h.
Empuriabrava Party On: Passeig Marítim Quan: De 19 a 21 h.
L'ESCALA
Visita romana teatralitzada On: MAC-Empúries Quan: A les 11 h. Preu: 6 € (no inclou el tiquet d’entrada al jaciment). Menors de 8 anys gratuït. Idioma: Català.
Concert de final de Curs 2025-26 del Cor Indika On: Església de Sant Martí d’Empúries Quan: A les 19 h. Preu: Es recolliran donatius.
Representació de l’obra de teatre Criatures amb el grup de teatre Actinc i sota la direcció de Jordi Serra On: Al CER Quan: A les 19 h. Preu: 6 €. Socis 5 €.
FIGUERES
Inauguració de l'exposició ART, exposició de dibuix i pintura dels alumnes del Taller Jepi On: Carrer Alemanya, 16, local 2 Quan: A les 20 h. Es podrà vistar del 29 de juny al 3 de juliol.
Actes de Sant Pere
- Visita a la Residència del Governadior del castell de Sant Ferran On: Castell de Sant Ferran Quan: A les 10 i a les 12 h. Preu: 10 €.
- Visita al penal del castell de Sant Ferran On: Castell de Sant Ferran Quan: A les 11 i a les 13 h. Preu: 10 €.
- Diada castellera de Sant Pere On: Plaça Catalunya Quan: A les 11 h.
- Vermut musical On: Plaça Catalunya Quan: A les 13 h.
- Concert de música tradicional, a càrrec del grup Mini-Stress, amb tot el repertori del Seguici Popular de Figueres On: Església de Sant Pere Quan: A les 18 h. Preu: Gratuït.
- Cercavila nocturna "Encesa del Drac". Amb torxes enceses i a ritme dels tabals, el públic podrà acompanyar els diables en una petita cercavila nocturna per anar a buscar el Drac i donar-li vida amb flames i espurnes On: Sortida des de davant de l'Església de Sant Pere i arribada directament a la plaça de l'Ajuntament Quan: A les 22 h.
- Nits de concerts amb Somboits, grup de versions On: Plaça Catalunya Quan: De 23 a 1 h.
LA JONQUERA
MUME i búnquers de la Jonquera (1943) On: Museu Memorial de l’Exili Quan: D'11 a 13.30 h.
LLANÇÀ
53è Aplec de la Sardana, amb la participació de les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Rossinyolets On: Pineda de la Capella del Port Quan: A les 10.30 i a les 16.30 h. En cas de mal temps, es traslladarà al Pavelló d’Esports Municipal Joan Pacareu.
SANT PERE PESCADOR
Festa major d'estiu
- Festa infantil. Inflable i festa de l'escuma On: Parc del Riu Quan: A les 16.30 h.
VILABERTRAN
Ball amb Pa d'Àngel On: Sala de Ball Quan: A les 18 h.
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