Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Marihuana EmpordàRepoblar MolinasSoldevilla premi BertranaJosep BofillMoció censura Pont de Molins
instagramlinkedin

Plans

Els millors plans per aquesta revetlla de Sant Joan a l'Alt Empordà

Els municipis de la comarca ja ho tenen tot a punt per gaudir de la nit més curta de l'any

Una imatge d'una revetlla de Sant Joan.

Una imatge d'una revetlla de Sant Joan. / Arxiu

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Figueres

Els municipis de l’Alt Empordà ultimen els preparatius per viure una de les nits més especials de l’any. La Flama del Canigó, les fogueres, la música i els focs artificials centraran bona part de les revetlles de Sant Joan, que ompliran places, carrers i passejos d’ambient festiu.

Albanyà

Arribada de la Flama i caminada popular fins al poble

  • On: A Palau
  • Quan: A les 19 hores

Rebuda i lectura del manifest a càrrec de Pilar Garriga

  • Quan: A les 19.45 hores

Sopar a la fresca "jo porto", coca de Sant Joan per a tothom

  • Quan: A les 20.30 hores

Concert de música folk amb Dos Pardalets

  • Quan: Després del sopar
  • Amb: Carles Belda i Marc Serrats

L’Armentera

Espera i benvinguda a la Flama del Canigó

  • Quan: A les 20.30 hores

Arribada dels nens i nenes del poble i encesa de la foguera

  • On: Pista poliesportiva
  • Quan: A les 21.15 hores

Sopar de germanor

  • Quan: A les 21.30 hores
  • Preu: 25 euros, menú adult; 12 euros, menú infantil fins a 12 anys

Ball amb el duet Xibarri

  • Quan: A les 23 hores

Bàscara

Arribada de la Flama del Canigó, lectura del manifest i encesa de la foguera

  • Quan: A les 21 hores

Sopar i actuació musical del grup Nou Màgics

  • Quan: Tot seguit
  • Preu: 20 euros
  • Música: Festa major i versions dels anys 80 i 90

Cabanes

Arribada de la Flama del Canigó i lectura del manifest

  • On: Parc de Can Brusés
  • Quan: A les 21 hores

Sopar popular amb sardinada o graellada de carn

  • Quan: A les 21.15 hores
  • Preu: Empadronats gratuït, amb dipòsit de 20 euros que es retornarà al sopar; no empadronats, 15 euros

Cadaqués

Rebuda de la Flama del Canigó

  • On: A l’entrada del poble
  • Quan: A les 18.50 hores

Sardanes amb la Cobla Els Rossinyolets

  • On: El Passeig
  • Quan: A les 19.30 hores

Foc de Sant Joan

  • On: Es Portell de Sa Riera
  • Quan: A les 23 hores

Ball de Sant Joan amb Wasa Corporation i DJ Lia Jensen

  • On: El Passeig
  • Quan: A les 00 hores
  • Barra a benefici de la UE Cadaqués

Castelló d’Empúries

Havaneres amb el grup Son de l’Havana

  • On: Plaça Joan Alsina
  • Quan: A les 18 hores

Arribada de la flama

  • On: Plaça Joan Alsina
  • Quan: Seguidament

Coca i vi dolç per a tothom

  • On: Plaça Joan Alsina
  • Quan: En finalitzar

Encesa de la foguera de Sant Joan

  • On: Passeig marítim d’Empuriabrava
  • Quan: A les 20 hores, aproximadament

Concert amb Sidral Brass Band

  • On: Passeig marítim d’Empuriabrava
  • Quan: A les 22.30 hores

Castell de focs d’artifici

  • On: Passeig marítim d’Empuriabrava
  • Quan: A les 00 hores

Concert amb Random

  • On: Passeig marítim d’Empuriabrava
  • Quan: A les 00.15 hores

Darnius

Rebuda de la flama

  • On: Societat La Concòrdia
  • Quan: A les 19 hores

Sopar popular

  • On: Societat La Concòrdia
  • Quan: A les 21 hores
  • Preu: 23 euros; infantil, 15 euros

Música amb DJ Krtoots

  • On: Societat La Concòrdia
  • Quan: A les 22.30 hores

L’Escala

Recollida de torxes

  • On: Centre Cívic Pilans
  • Quan: A les 21 hores

Arribada de la Flama del Canigó, lectura del manifest i encesa de la foguera

  • Quan: A les 21.30 hores
  • Amb acompanyament de torxes

Ball de revetlla amb el grup Pa d’Àngel

  • On: Pista poliesportiva del Centre
  • Quan: Tot seguit
  • Preu: Gratuït
  • Hi haurà servei de bar

El Far d’Empordà

Sopar de revetlla

  • On: Pista poliesportiva
  • Quan: A les 21.30 hores

Encesa de la foguera

  • Quan: A les 23 hores

Espectacles "Fills de Drako"

  • Quan: Durant la nit
  • Què és: Un ritual de foc intens i espectacular que connecta amb la força i l’origen

Figueres

Rebuda de la Flama del Canigó

  • On: De la Cate a la plaça de l’Ajuntament 
  • Quan: A les 18 h.

La Jonquera

Sortida de la Flama del Canigó des del Portús

  • Quan: A les 21.30 hores
  • Arribarà a la Jonquera corrent

Arribada de la Flama del Canigó

  • On: Plaça de l’Ajuntament
  • Quan: A les 22 hores

Correfoc amb els Banyetes de l’Albera

  • On: Pels carrers de la Jonquera
  • Quan: Tot seguit
  • Amb l'acompanyament dels Tambors de l’Albera

Llançà

Arribada de la Flama del Canigó i benvinguda de les autoritats i pubillatge

  • On: Plaça Major
  • Quan: A les 17.30 hores

Lectura del manifest

  • On: Plaça Major
  • Quan: A les 18.15 hores

Trobada per portar la flama fins al Port

  • On: Plaça Major
  • Quan: A les 20.30 hores
  • Amb: Alumnes de l’Escoleta Trail Running Cap de Creus

Encesa de la foguera de Sant Joan

  • On: Platja del Port
  • Quan: A les 22 hores

Música i ball amb Radio Cassette Night i Ataraxia

  • On: Passeig Marítim
  • Quan: A les 23.30 hores

Ball de Revetlla de Sant Joan amb Dani Ramírez

  • On: Residència Can Marly
  • Quan: A les 22.30 hores

Llers

Encesa de la Flama del Canigó

  • On: Ajuntament de Llers
  • Quan: A les 18.30 hores

Inici del recorregut de la Flama

  • On: Ajuntament, carrer Llagostera, carrer de la Força, plaça Ramal, carrer Sant Quirze i plaça Major
  • Quan: A les 19 hores
  • Amb: Grallers, Gegants i Bruixes

Encesa de la foguera i Ball de Bruixes

  • On: Plaça Major
  • Quan: A les 20 hores

Sopar popular

  • On: Cafè Reserva Prèvia
  • Quan: A les 21 hores

Espectacle de foc amb el Drac i els Diables de Llers

  • On: Plaça Major
  • Quan: A les 22.30 hores

Maçanet de Cabrenys

Recollida de la Flama del Canigó a Costoja

  • Quan: A les 18 hores

Foguera i petards

  • On: Pàrquing de la Torre de l’Hospital
  • Quan: A les 22.30 hores

Festa amb Riki Undersounds

  • On: A la plaça
  • Quan: A les 00 hores

Navata

Sopar popular amb brases obertes

  • On: Pista de l’escola
  • Quan: A les 21 hores
  • Preu: Coca, 15 euros; cava, 7 euros
  • Porta el teu sopar i cou la vianda a les brases

Encesa de la foguera amb la Flama del Canigó i lectura del manifest

  • Quan: A les 22.30 hores

Discomòbil amb Locooj86

  • Quan: Tot seguit

Pedret i Marzà

Sopar

  • On: Centre cívic
  • Quan: A les 21 hores
  • Preu: Hamburguesa, 6 euros; botifarra, xuia o sardines, 14 euros
  • Entrants per compartir amb 6 persones

Concert amb Somboits

  • Quan: A les 23 hores

Peralada

Sardinada popular

  • On: Aparcament zona esportiva
  • Quan: A les 22 hores
  • Preu: 3 euros, CTC Sant Domènec fins al dia 22, pagament en efectiu; el mateix dia, 5 euros

Ball amb el grup MilleniuMGrup

  • Quan: A les 23 hores

Pont de Molins

Revetlla de Sant Joan amb Bros Brothers

  • On: Plaça de l’Ajuntament
  • Quan: A les 23 hores

Portbou

Recepció institucional de la Flama del Canigó

  • On: Passeig Lluís Companys
  • Quan: A les 17.15 hores

Baixada de les torxes i la senyera

  • On: Passeig Lluís Companys
  • Quan: A les 19.30 hores

Encesa de la foguera

  • On: Platja Gran
  • Quan: Tot seguit

Música ambient

  • On: Barraques dels pescadors
  • Quan: A les 23.30 hores

Ball de nit amb DJ Office

  • On: Barraques dels pescadors
  • Quan: A les 00.30 hores

El Port de la Selva

Arribada de la Flama del Canigó

  • On: Ajuntament del Port de la Selva
  • Quan: A les 18 hores

Encesa de la foguera

  • On: Platja Gran
  • Quan: A les 23 hores

Ball amb la Betty Orquestra

  • On: Passeig
  • Quan: A les 23.30 hores

Roses

Arribada de la Flama del Canigó

  • On: Plaça Catalunya
  • Quan: A les 20 h.

Ball de gegants i cercavila

  • On: Des de la plaça Catalunya fins a l’espigó de la platja de la Punta 
  • Quan: A les 22.30 h.

Encesa de la foguera de Sant Joan

  • Quan: En arribar a l’espigó

Castell de Focs Artificials

  • On: La badia de Roses
  • Quan: A les 23 h.

Actuació de la Banda del Drac

  • On: Al passeig 
  • Quan: A les 23.15 h.

Sessió amb el DJ Adrià Giner i DJ Albert Berta

  • On: A la platja de la Perola
  • Quan: De 00.00 a 3.00 h.

Sant Climent Sescebes

Sopar de germanor i festa amb el DJ Jordi Rosco

  • On: Plaça Carles Cusí
  • Quan: A les 21 hores

Sant Pere Pescador

Lliurament de la Flama del Canigó, amb parlament institucional

  • On: A l’Ajuntament
  • Quan: A les 20 hores

Arribada de la Flama

  • On: Al Parc del Riu
  • Quan: Seguidament
  • L’arribada es farà acompanyada pels nens i nenes del poble

Lectura del manifest i ball de la sardana Santa Espina

  • On: Al Parc del Riu
  • Quan: Després de l’arribada de la Flama

Sopar popular

  • On: Al Parc del Riu
  • Quan: A les 21.30 hores
  • Preu: Menú adult, 18 euros; menú infantil, 10 euros
  • Es pot menjar de càtering o portar el menjar de casa

Encesa de la foguera

  • On: Al Parc del Riu
  • Quan: Ben sopat

DJ Butidor

  • On: Al Parc del Riu
  • Quan: A les 23.30 hores
  • Durant la revetlla hi haurà servei de bar

Viladamat

Arribada de la Flama del Canigó i encesa de la foguera

  • On: Al triangle del carrer dels Horts
  • Quan: A les 21.20 hores
  • Hi haurà coca i refrigeri per a tothom

Vilamacolum

Sopar popular

  • On: Al pati de l’escola
  • Quan: A les 21.30 hores
  • Preu: Adults, 25 euros; nens, 15 euros

Foguera de Sant Joan i música en viu

  • Quan: Tot seguit

Vilamalla

Sopar "jo porto"

  • Quan: A les 21 hores
  • Cadascú s’haurà de portar el sopar

Música en directe amb Els Hooligans, DJ Cosmik i DJ Isma

  • Quan: Tot seguit

Vila-sacra

Arribada de la Flama del Canigó

  • On: Centre cívic
  • Quan: A les 21 hores

Sopar de revetlla

  • On: Centre cívic
  • Quan: Tot seguit
  • Preu: 12 euros

Notícies relacionades

Ball amb el grup Persons i DJ Cristau

  • Quan: Tot seguit

TEMES

Afegeix-nos a Google
  1. El Rec del Molí, l'artèria artificial que va donar prosperitat a l'Empordà durant segles
  2. José María Sánchez, peixater: 'Les sardines estan més bones com més calor fa
  3. Veïns del Delta Muga d'Empuriabrava denuncien un augment de les ocupacions i l'abandonament de la zona per part de l'Ajuntament
  4. Bones notícies per als jubilats: un ajut permet augmentar la pensió en més de 700 euros al mes
  5. La mare investigada per maltractar el seu nadó a Barcelona demana tornar a declarar: 'La primera vegada estava en estat de xoc
  6. La mare del nadó maltractat de la Vall d’Hebrón va confessar a les seves amigues que es plantejava fer fora el marit de casa perquè no cuidava bé el nen
  7. Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el jove desaparegut a Roses ha perdut l'armilla i s'hauria enfonsat
  8. Els usuaris de l'R11 de Rodalies no volem pagar més per un servei indigne

L'alcalde de Biure d'Empordà: "Sentim impotència i indignació per les festes il·legals que patim els pobles petits"

L'alcalde de Biure d'Empordà: "Sentim impotència i indignació per les festes il·legals que patim els pobles petits"

Els millors plans per aquesta revetlla de Sant Joan a l'Alt Empordà

Els millors plans per aquesta revetlla de Sant Joan a l'Alt Empordà

Mor als 100 anys Alan Greenspan, expresident de la Fed

Mor als 100 anys Alan Greenspan, expresident de la Fed

El càmping La Ballena Alegre commemora mig segle d'història

El càmping La Ballena Alegre commemora mig segle d'història

Les imatges dels 50 anys del càmping La Ballena Alegre

Les imatges dels 50 anys del càmping La Ballena Alegre

El castelloní Yamil Figueroa, de l'Empòrium, guanya un històric campionat d'Espanya de rem skiff

El castelloní Yamil Figueroa, de l'Empòrium, guanya un històric campionat d'Espanya de rem skiff

Un detingut i 121 identificats en un operatiu Kanpai a l'Alt Empordà

Un detingut i 121 identificats en un operatiu Kanpai a l'Alt Empordà

L'Escala estrena un cicle de circ contemporani amb cinc espectacles de tardor

L'Escala estrena un cicle de circ contemporani amb cinc espectacles de tardor
Tracking Pixel Contents