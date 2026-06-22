Plans
Els millors plans per aquesta revetlla de Sant Joan a l'Alt Empordà
Els municipis de la comarca ja ho tenen tot a punt per gaudir de la nit més curta de l'any
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Els municipis de l’Alt Empordà ultimen els preparatius per viure una de les nits més especials de l’any. La Flama del Canigó, les fogueres, la música i els focs artificials centraran bona part de les revetlles de Sant Joan, que ompliran places, carrers i passejos d’ambient festiu.
Albanyà
Arribada de la Flama i caminada popular fins al poble
- On: A Palau
- Quan: A les 19 hores
Rebuda i lectura del manifest a càrrec de Pilar Garriga
- Quan: A les 19.45 hores
Sopar a la fresca "jo porto", coca de Sant Joan per a tothom
- Quan: A les 20.30 hores
Concert de música folk amb Dos Pardalets
- Quan: Després del sopar
- Amb: Carles Belda i Marc Serrats
L’Armentera
Espera i benvinguda a la Flama del Canigó
- Quan: A les 20.30 hores
Arribada dels nens i nenes del poble i encesa de la foguera
- On: Pista poliesportiva
- Quan: A les 21.15 hores
Sopar de germanor
- Quan: A les 21.30 hores
- Preu: 25 euros, menú adult; 12 euros, menú infantil fins a 12 anys
Ball amb el duet Xibarri
- Quan: A les 23 hores
Bàscara
Arribada de la Flama del Canigó, lectura del manifest i encesa de la foguera
- Quan: A les 21 hores
Sopar i actuació musical del grup Nou Màgics
- Quan: Tot seguit
- Preu: 20 euros
- Música: Festa major i versions dels anys 80 i 90
Cabanes
Arribada de la Flama del Canigó i lectura del manifest
- On: Parc de Can Brusés
- Quan: A les 21 hores
Sopar popular amb sardinada o graellada de carn
- Quan: A les 21.15 hores
- Preu: Empadronats gratuït, amb dipòsit de 20 euros que es retornarà al sopar; no empadronats, 15 euros
Cadaqués
Rebuda de la Flama del Canigó
- On: A l’entrada del poble
- Quan: A les 18.50 hores
Sardanes amb la Cobla Els Rossinyolets
- On: El Passeig
- Quan: A les 19.30 hores
Foc de Sant Joan
- On: Es Portell de Sa Riera
- Quan: A les 23 hores
Ball de Sant Joan amb Wasa Corporation i DJ Lia Jensen
- On: El Passeig
- Quan: A les 00 hores
- Barra a benefici de la UE Cadaqués
Castelló d’Empúries
Havaneres amb el grup Son de l’Havana
- On: Plaça Joan Alsina
- Quan: A les 18 hores
Arribada de la flama
- On: Plaça Joan Alsina
- Quan: Seguidament
Coca i vi dolç per a tothom
- On: Plaça Joan Alsina
- Quan: En finalitzar
Encesa de la foguera de Sant Joan
- On: Passeig marítim d’Empuriabrava
- Quan: A les 20 hores, aproximadament
Concert amb Sidral Brass Band
- On: Passeig marítim d’Empuriabrava
- Quan: A les 22.30 hores
Castell de focs d’artifici
- On: Passeig marítim d’Empuriabrava
- Quan: A les 00 hores
Concert amb Random
- On: Passeig marítim d’Empuriabrava
- Quan: A les 00.15 hores
Darnius
Rebuda de la flama
- On: Societat La Concòrdia
- Quan: A les 19 hores
Sopar popular
- On: Societat La Concòrdia
- Quan: A les 21 hores
- Preu: 23 euros; infantil, 15 euros
Música amb DJ Krtoots
- On: Societat La Concòrdia
- Quan: A les 22.30 hores
L’Escala
Recollida de torxes
- On: Centre Cívic Pilans
- Quan: A les 21 hores
Arribada de la Flama del Canigó, lectura del manifest i encesa de la foguera
- Quan: A les 21.30 hores
- Amb acompanyament de torxes
Ball de revetlla amb el grup Pa d’Àngel
- On: Pista poliesportiva del Centre
- Quan: Tot seguit
- Preu: Gratuït
- Hi haurà servei de bar
El Far d’Empordà
Sopar de revetlla
- On: Pista poliesportiva
- Quan: A les 21.30 hores
Encesa de la foguera
- Quan: A les 23 hores
Espectacles "Fills de Drako"
- Quan: Durant la nit
- Què és: Un ritual de foc intens i espectacular que connecta amb la força i l’origen
Figueres
Rebuda de la Flama del Canigó
- On: De la Cate a la plaça de l’Ajuntament
- Quan: A les 18 h.
La Jonquera
Sortida de la Flama del Canigó des del Portús
- Quan: A les 21.30 hores
- Arribarà a la Jonquera corrent
Arribada de la Flama del Canigó
- On: Plaça de l’Ajuntament
- Quan: A les 22 hores
Correfoc amb els Banyetes de l’Albera
- On: Pels carrers de la Jonquera
- Quan: Tot seguit
- Amb l'acompanyament dels Tambors de l’Albera
Llançà
Arribada de la Flama del Canigó i benvinguda de les autoritats i pubillatge
- On: Plaça Major
- Quan: A les 17.30 hores
Lectura del manifest
- On: Plaça Major
- Quan: A les 18.15 hores
Trobada per portar la flama fins al Port
- On: Plaça Major
- Quan: A les 20.30 hores
- Amb: Alumnes de l’Escoleta Trail Running Cap de Creus
Encesa de la foguera de Sant Joan
- On: Platja del Port
- Quan: A les 22 hores
Música i ball amb Radio Cassette Night i Ataraxia
- On: Passeig Marítim
- Quan: A les 23.30 hores
Ball de Revetlla de Sant Joan amb Dani Ramírez
- On: Residència Can Marly
- Quan: A les 22.30 hores
Llers
Encesa de la Flama del Canigó
- On: Ajuntament de Llers
- Quan: A les 18.30 hores
Inici del recorregut de la Flama
- On: Ajuntament, carrer Llagostera, carrer de la Força, plaça Ramal, carrer Sant Quirze i plaça Major
- Quan: A les 19 hores
- Amb: Grallers, Gegants i Bruixes
Encesa de la foguera i Ball de Bruixes
- On: Plaça Major
- Quan: A les 20 hores
Sopar popular
- On: Cafè Reserva Prèvia
- Quan: A les 21 hores
Espectacle de foc amb el Drac i els Diables de Llers
- On: Plaça Major
- Quan: A les 22.30 hores
Maçanet de Cabrenys
Recollida de la Flama del Canigó a Costoja
- Quan: A les 18 hores
Foguera i petards
- On: Pàrquing de la Torre de l’Hospital
- Quan: A les 22.30 hores
Festa amb Riki Undersounds
- On: A la plaça
- Quan: A les 00 hores
Navata
Sopar popular amb brases obertes
- On: Pista de l’escola
- Quan: A les 21 hores
- Preu: Coca, 15 euros; cava, 7 euros
- Porta el teu sopar i cou la vianda a les brases
Encesa de la foguera amb la Flama del Canigó i lectura del manifest
- Quan: A les 22.30 hores
Discomòbil amb Locooj86
- Quan: Tot seguit
Pedret i Marzà
Sopar
- On: Centre cívic
- Quan: A les 21 hores
- Preu: Hamburguesa, 6 euros; botifarra, xuia o sardines, 14 euros
- Entrants per compartir amb 6 persones
Concert amb Somboits
- Quan: A les 23 hores
Peralada
Sardinada popular
- On: Aparcament zona esportiva
- Quan: A les 22 hores
- Preu: 3 euros, CTC Sant Domènec fins al dia 22, pagament en efectiu; el mateix dia, 5 euros
Ball amb el grup MilleniuMGrup
- Quan: A les 23 hores
Pont de Molins
Revetlla de Sant Joan amb Bros Brothers
- On: Plaça de l’Ajuntament
- Quan: A les 23 hores
Portbou
Recepció institucional de la Flama del Canigó
- On: Passeig Lluís Companys
- Quan: A les 17.15 hores
Baixada de les torxes i la senyera
- On: Passeig Lluís Companys
- Quan: A les 19.30 hores
Encesa de la foguera
- On: Platja Gran
- Quan: Tot seguit
Música ambient
- On: Barraques dels pescadors
- Quan: A les 23.30 hores
Ball de nit amb DJ Office
- On: Barraques dels pescadors
- Quan: A les 00.30 hores
El Port de la Selva
Arribada de la Flama del Canigó
- On: Ajuntament del Port de la Selva
- Quan: A les 18 hores
Encesa de la foguera
- On: Platja Gran
- Quan: A les 23 hores
Ball amb la Betty Orquestra
- On: Passeig
- Quan: A les 23.30 hores
Roses
Arribada de la Flama del Canigó
- On: Plaça Catalunya
- Quan: A les 20 h.
Ball de gegants i cercavila
- On: Des de la plaça Catalunya fins a l’espigó de la platja de la Punta
- Quan: A les 22.30 h.
Encesa de la foguera de Sant Joan
- Quan: En arribar a l’espigó
Castell de Focs Artificials
- On: La badia de Roses
- Quan: A les 23 h.
Actuació de la Banda del Drac
- On: Al passeig
- Quan: A les 23.15 h.
Sessió amb el DJ Adrià Giner i DJ Albert Berta
- On: A la platja de la Perola
- Quan: De 00.00 a 3.00 h.
Sant Climent Sescebes
Sopar de germanor i festa amb el DJ Jordi Rosco
- On: Plaça Carles Cusí
- Quan: A les 21 hores
Sant Pere Pescador
Lliurament de la Flama del Canigó, amb parlament institucional
- On: A l’Ajuntament
- Quan: A les 20 hores
Arribada de la Flama
- On: Al Parc del Riu
- Quan: Seguidament
- L’arribada es farà acompanyada pels nens i nenes del poble
Lectura del manifest i ball de la sardana Santa Espina
- On: Al Parc del Riu
- Quan: Després de l’arribada de la Flama
Sopar popular
- On: Al Parc del Riu
- Quan: A les 21.30 hores
- Preu: Menú adult, 18 euros; menú infantil, 10 euros
- Es pot menjar de càtering o portar el menjar de casa
Encesa de la foguera
- On: Al Parc del Riu
- Quan: Ben sopat
DJ Butidor
- On: Al Parc del Riu
- Quan: A les 23.30 hores
- Durant la revetlla hi haurà servei de bar
Viladamat
Arribada de la Flama del Canigó i encesa de la foguera
- On: Al triangle del carrer dels Horts
- Quan: A les 21.20 hores
- Hi haurà coca i refrigeri per a tothom
Vilamacolum
Sopar popular
- On: Al pati de l’escola
- Quan: A les 21.30 hores
- Preu: Adults, 25 euros; nens, 15 euros
Foguera de Sant Joan i música en viu
- Quan: Tot seguit
Vilamalla
Sopar "jo porto"
- Quan: A les 21 hores
- Cadascú s’haurà de portar el sopar
Música en directe amb Els Hooligans, DJ Cosmik i DJ Isma
- Quan: Tot seguit
Vila-sacra
Arribada de la Flama del Canigó
- On: Centre cívic
- Quan: A les 21 hores
Sopar de revetlla
- On: Centre cívic
- Quan: Tot seguit
- Preu: 12 euros
Ball amb el grup Persons i DJ Cristau
- Quan: Tot seguit
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