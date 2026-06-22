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Agenda del 22 al 28 de juny a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 22 DE JUNY
FIGUERES
Presentació del llibre Capità Dupont. El Maqui de Sant Llorenç de la Muga, de Manel Alaió i Jerôme Colomer, a càrrec dels coautors del llibre On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.
LLANÇÀ
Torneig de ping-pong On: Espai Jove Quan: A les 17 h.
PALAU-SAVERDERA
Donació de sang On: Centre cívic Quan: De 17 a 21 h.
🗓️ DIMARTS 23 DE JUNY
ALBANYÀ
Revetlla de Sant Joan
- Arribada de la Flama i caminada popular fins al poble On: A Palau Quan: A les 19 h.
- Rebuda i lectura del manifest a càrrec de Pilar Garriga Quan: A les 19.45 h.
- Sopar a la fresca "jo porto", coca de Sant Joan per a tothom Quan: a les 20.30 h.
- Concert de música folk amb Dos Pardalets (Carles Belda i Marc Serrats). Quan: Després del sopar.
L'ARMENTERA
Revetlla de Sant Joan
- Espera i benvinguda a la Flama del Canigó Quan: A les 20.30 h
- Arribada dels nens i nenes del poble a la pista poliesportiva i encesa de la foguera On: Pista poliesportiva Quan: A les 21.15 h
- Sopar de germanor Quan: A les 21.30 h Preu: 25 € (menú adult) / 12 € (menú infantil fins a 12 anys)
- Ball amb el duet Xibarri Quan: A les 23 h.
BÀSCARA
Revetlla de Sant Joan
- Arribada de la Flama del Canigó, la lectura del manifest i l’encesa de la foguera Quan: A les 21 h.
- Sopar i actuació musical del grup Nou Màgics, amb música de festa major i versions dels anys 80 i 90 Quan: Tot seguit Preu: 20 €.
CABANES
Revetlla de Sant Joan
- Arribada de la Flama del Canigó i lectura del manifest. On: Parc de Can Brusés Quan: A les 21 h.
- Sopar popular amb sardinada o graellada de carn Quan: A les 21.15 hores. Preu: empadronats gratuït, amb dipòsit de 20 euros que es retornarà al sopar; no empadronats, 15 euros.
CADAQUÉS
Revetlla de Sant Joan
- Rebuda de la Flama del Canigó On: A l'entrada del poble Quan: A les 18.50 h.
- Sardanes, amb la Cobla Els Rossinyolets On: El Passeig Quan: A les 19.30 h.
- Foc de Sant Joan On: Es Portell de Sa Riera Quan: A les 23 h.
- Ball de Sant Joan amb Wasa Corporation i DJ Lia Jensen On: El Passeig Quan: A les 00.00 h. Barra a benefici de la UE Cadaqués.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Passaport dels museus. Aquest estiu vols avorrir-te estirat al sofà? Vine als museus! Et donarem un passaport i podràs acumular segells i aconseguir regals col·leccionables i personalitzats de cada museu. On: Ecomuseu Farinera Quan: Tot el dia
Mercat de Nit On: Passeig Marítim d'Empuriabra Quan: De 18 a 23.30 h.
Mediterranean Guitar Festival amb Carlos Coronado. Flamenc mediterrani. Les seves composicions transmeten la tranquil·litat de les costes assolellades i la profunditat misteriosa del mar, creant melodies que evoquen tant la bellesa com els secrets. On: Basílica de Santa Maria Quan: A les 21 h. Preu: 15 €.
Revetlla de Sant Joan
- Havaneres amb el grup Son de l'Havana On: Plaça Joan Alsina Quan: A les 18 h.
- Arribada de la flama On: Plaça Joan Alsina Quan: Seguidament
- Coca i vi dolç per a tothom On: Plaça Joan Alsina Quan: En finalitzar
- Encesa de la foguera de Sant Joan On: Passeig marítim d'Empuriabrava Quan: A les 20 h., aproximadament
- Concert amb Sidral Brass Band On: Passeig marítim d'Empuriabrava Quan: A les 22.30 h.
- Castell de focs d'artifici On: Passeig marítim d'Empuriabrava Quan: A les 00 h.
- Concert amb Random On: Passeig marítim d'Empuriabrava Quan: A les 00.15 h.
DARNIUS
Revetlla de Sant Joan
- Rebuda de la flama On: Societat La Concòrdia Quan: A les 19 h.
- Sopar popular On: Societat La Concòrdia Quan: A les 21 h. Preu: 23 €, infantil, 15 €.
- Música amb Dj Krtoots On: Societat La Concòrdia Quan: A les 22.30 h.
L'ESCALA
Visita a la subhasta de peix i esmorzar On: Port de la clota Quan: A les 7 h. Preu: 21 € els adults i 10 € nens (fins a 12 anys).
Revetlla de Sant Joan
- Recollida de torxes On: Al Centre Cívic Pilans Quan: A les 21 h.
- Arribada de la Flama del Canigó amb acompanyament de torxes, lectura de manifest i encesa de la foguera de Sant Joan Quan: A les 21.30 h.
- Ball de revetlla amb el grup Pa d'Àngel. On: pista poliesportiva del Centre Quan:Tot seguit. Preu: Gratuït.
- Hi haurà servei de bar.
EL FAR D'EMPORDÀ
Revetlla de Sant Joan
- Sopar de revetlla On: Pista poliesportiva Quan: A les 21.30 h.
- Encesa de la foguera Quan: A les 23 h.
- Durant la nit hi haurà els espectacles Fills de Drako, un ritual de foc intens i espectacular que connecta amb la força i l'origen. Una proposta visual i poètica que juga amb la llum i l'ombra.
LA JONQUERA
Revetlla de Sant Joan
- Sortida de la flama del Canigó des del Portús, que arribarà a la Jonquera corrent Quan: A les 21.30 h.
- Arribada de la flama del Canigó On: Plaça de l'Ajuntament Quan: A les 22 h.
- Correfoc amb els Banyetes de l'Albera, acompanyaats pels Tambors de l'Albera On: Pels carrers de la Jonquera Quan: Tot seguit
LLANÇÀ
Revetlla de Sant Joan
- Arribada de la Flama del Canigó i benvinguda de les autoritats i pubillatge On: Plaça Major Quan: A les 17.30 h.
- Lectura del manifest On: Plaça Major Quan: A les 18.15 h.
- Trobada dels alumnes de l’Escoleta Trail Running Cap de Creus per portar la flama fins al Port On: Plaça Major Quan: A les 20.30 h.
- Encesa de la foguera de Sant Joan On: Platja del Port Quan: A les 22.00 h.
- Música i ball amb Radio Cassette Night i, tot seguit, Ataraxia On: Passeig Marítim Quan: A les 23.30 h.
Ball de Revetlla de Sant Joan amb Dani Ramírez On: Residència Can Marly Quan: A les 22.30 h.
LLERS
Revetlla de Sant Joan
- Encesa de la Flama del Canigó On: Ajuntament de Llers Quan: A les 18.30 h
- Inici del recorregut de la Flama amb els Grallers, els Gegants i les Bruixes On: Ajuntament – C/ Llagostera – C/ La Força – Plaça Ramal – C/ Sant Quirze – Plaça Major Quan: A les 19 h
- Encesa de la foguera i Ball de Bruixes On: Plaça Major Quan: A les 20.00 h
- Sopar popular On: Cafè Reserva Prèvia Quan: 21:00 h
- Espectacle de foc amb el Drac i els Diables de Llers On: Plaça Major Quan: A les 22.30 h.
MAÇANET DE CABRENYS
Revetlla de Sant Joan
- Recollida de la flama del Canigó a Costoja Quan: A les 18 h.
- Foguera i petards On: Pàrquing de la Torre de l'Hospital Quan: A les 22.30 h.
- Festa amb Riki Undersounds On: A la plaça Quan: A les 00.00 h.
NAVATA
Revetlla de Sant Joan
- Sopar popular amb brases obertes. Porta el teu sopar i cou la vianda a les brases On: Pista de l'escola Quan: A les 21 h. Preu: Coca, 15 €. Cava, 7 €.
- Encesa de la foguera amb la flama del Canigó i lectura del manifest Quan: A les 22.30 h.
- Discomòbil amb Locooj86 Quan: Tot seguit
PEDRET I MARZÀ
Revetlla de Sant Joan
- Sopar. Entrants per compartir amb 6 persones On: Centre cívic Quan: A les 21 h. Preu: Hamburguesa, 6 €. Botifarra, xuia o sardines, 14 €.
- Concert amb Somboits Quan: A les 23 h.
PERALADA
Revetlla de Sant Joan
- Sardinada popular On: Aparcament zona esportiva Quan: A les 22 h. Preu: 3 €, CTC Sant Domènec fins al dia 22. Pagament en efectiu. Al mateix dia, 5 €.
- Ball amb el grup MilleniuMGrup Quan: A les 23 h.
PONT DE MOLINS
Revetlla de Sant Joan amb Bros Brothers On: Plaça de l'Ajuntament Quan: A les 23 h.
PORTBOU
Revetlla de Sant Joan
- Recepció institucional de la flama del Canigó On: Passeig Lluís Companys Quan: A les 17.15 h.
- Baixada de les torxes i la senyera On: Passeig Lluís Companys Quan: A les 19.30 h.
- Encesa de la foguera On: Platja Gran Quan: Tot seguit
- Música ambient On: Barraques del pescadors Quan: A les 23.30 h.
- Ball de nit amb dj Office On: Barraques del pescadors Quan: A les 00.30 h.
EL PORT DE LA SELVA
Revetlla de Sant Joan
- Arribada de la Flama del Canigó On: Ajuntament del Port de la Selva Quan: A les 18 h
- Encesa de la foguera On: Platja Gran Quan: A les 23 h
- Ball amb la Betty Orquestra On: Passeig Quan: A les 23.30 h.
SANT CLIMENT SESCEBES
Revetlla de Sant Joan
- Sopar de germanor i festa amb el Dj Jordi Rosco On: Plaça Carles Cusí Quan: A les 21 h.
SANT PERE PESCADOR
Revetlla de Sant Joan
- Lliurament de la Flama del Canigó, amb parlament institucional. On: A l’Ajuntament. Quan: A les 20 h.
- Arribada de la Flama. L’arribada es farà acompanyada pels nens i nenes del poble. On: Al Parc del Riu. Quan:Seguidament.
- Lectura del manifest i ball de la sardana Santa Espina. On: Al Parc del Riu. Quan: Després de l’arribada de la Flama.
- Sopar popular. Es pot menjar de càtering o portar el propi menjar. On: Al Parc del Riu. Quan: A les 21.30 hores. Preu: menú adult, 18 euros; menú infantil, 10 euros.
- Encesa de la foguera. On: Al Parc del Riu. Quan: Ben sopat.
- DJ Butidor. On: Al Parc del Riu Quan: A les 23.30 hores.
- Durant la revetlla hi haurà servei de bar.
VILADAMAT
Revetlla de Sant Joan
- Arribada de la flama del Canigó i encesa de la foguera. Hi haurà coca i refrigeri per tothom On: Al triangle del carrer dels Horts Quan: A les 21.20 h.
VILAMACOLUM
Revetlla de Sant Joan
- Sopar popular On: Al pati de l'escola Quan: A les 21.30 h. Preu: Adults, 25 €. Nens, 15 €.
- Foguera de Sant Joan i música en viu Quan: Tot seguit.
VILAMALLA
Revetlla de Sant Joan
- Sopar "jo porto". Cadascú s'haurà de portar el sopar. Quan: A les 21 h.
- Música en directe amb Els Hooligans, dj Cosmik i dj Isma Quan: tot seguit.
VILA-SACRA
Revetlla de Sant Joan
- Arribada de la flama del Canigó On: Centre cívic Quan: A les 21 h.
- Sopar de revetlla On: Centre cívic Quan: Tot seguit. Preu: 12 €.
- Ball amb el grup Persons i, posteriorment, amb el dj Cristau Quan: Tot seguit
🗓️ DIMECRES 24 DE JUNY
CADAQUÉS
Concert de guitarra amb Izan Rubio On: Església de Santa Maria Quan: A les 21 h. Preu: 15 €.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Audició de sardanes amb la cobla Rossinyolets On: Plaça dels Homes Quan: A les 18 h.
🗓️ DIJOUS 25 DE JUNY
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Donació de sang On: Capella del Convent de Sant Clara Quan: De 16 a 21 h.
FIGUERES
Presentació del llibre La Carme, d'Octavi Dalmau, a càrrec de Joan Ferrerós en conversa amb l’auto On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.
🗓️ DIVENDRES 26 DE JUNY
CADAQUÉS
Cicle Gaudí. Cinema en català On: Teatre Art i Joia Quan: A les 19 h.
CAPMANY
Fasstt Empordà. Festa inaugural. El Fastt s’inaugura amb la nova creació de Micropobles a Escena, una peça col·lectiva nascuda del joc, el clown i la creació compartida. On: Plaça mossèn Eduard Simon Quan: A partir de les 19 h.
CANTALLOPS
Saraus d'estiu. Sarau Remember amb DJ Ail. Música, vi, gastronomia, nits entre vinyes. Són nits màgiques de música en directe, postes de sol i tast de vins entre vinyes. On: Masia Serra. Les places són limitades i es requereix reserva prèvia amb consumició
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Nit de les esglésies: El camí del cel On: Basílica de Santa Maria Quan: De 21.30 a 23.30 h.
FIGUERES
Presentació Historias para compartir. Recetas veganas, d'Helena Colinas Castellà On: Espai Cultural Bookman Quan: A les 18 h.
Actes de Sant Pere
- Tobogan aquàtic gegant. Entrada gratuïta amb tiquet, que es pot aconseguir en establiments adherits a Comerç Figueres a partir del 22 de juny. On: Pujada del Castell (davant la Torre Galatea) Quan: De 17 a 20 h.
- Concert de Sant Pere, amb Combo Casino del Casino Menestral Figuerenc On: Cercle Sport Figuerenc Quan: A les 19 h. Preu: 10 €, (7 € socis del Casino Menestral i del Cercle Sport).
- Obra de teatre. Estrena de l’obra de teatre Sopars a Venècia, a càrrec del taller de teatre del Bon Pastor i dirigida per Pep Puig On: Espai Cívic Teatre Bon Pastor Quan: A les 20 h. Preu: Gratuït.
- Encesa d'espelmes a l'església de Sant Pere, dins dels actes de la “Nit de les esglésies” On: Església de Sant Pere Quan: De 21.30 a 23.30 h.
- Nits de concerts amb Dj Alegre On: Plaça Catalunya Quan: De 23 a 1.00 h. Dj Capde Quan: D'1.00 a 3.00 h.
LLANÇÀ
Torneig de Futbol. Per a joves de 12 a 29 anys On: Camp de futbol 7 Quan: A les 17.30 h. Cal inscripció prèvia presencialment a l’Espai Jove o al telèfon 653 19 00 54
Xerrada a càrrec de Sílvia González Caixàs (Facilitadora de Tècnica Estructural) Coneix la Tècnica Estructural. Una proposta no invasiva orientada al benestar i a l’equilibri personal On: Espai Beta (Casa de Cultura) Quan: A les 19.00 h.
Engeguem Vespres de Ball a Llançà amb Xavi de Roses On: Plaça Catalunya Quan: A les 19.00 h.
SANT PERE PESCADOR
Festa major d'estiu
- Correbars amb la Xaranga On: Parc del Riu Quan: A les 20.00 h.
- Nit jove a càrrec de Pelukass i Ona Giner On: Parc del Riu Quan: A les 00.00 h.
🗓️ DISSABTE 27 DE JUNY
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Museus en joc. Un Joc de taula de la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona, per aprendre sobre el nostre patrimoni d’una forma lúdica. Valora, tria, combina i diverteix-te mentre crees l’exposició més captivadora. Només un podrà ser el gran comissari o comissària! Disponible a les botigues dels museus de la Xarxa dels Museus de les comarques gironines. On: Ecomueu-Farinera Quan: Tot el dia Preu: 10 €. Idiomes: Instruccions en català, castellà, francès i anglès.
ESCLAT d’artistes entremuntanats. Exposició dels alumnes dels tallers de pintura de l'Ajuntament. Professora Anna M. Constanseu On: Capella del convent de Santa Clara Quan: A les 11 h. Inauguració a les 12 h. Exposició 27 i 28 de juny d'11 a 14 i de 17 a 20 h.
FIGUERES
Actes de Sant Pere
- Showcooking On: Al mercat de Figueres Quan: De 10 a 11.30 h.
- Visita de la Residència del Governador. Endinsa’t a la Casa del Governador del castell de Sant Ferran amb una visita guiada que et revela com es vivia el poder dins la gran fortalesa. On: Castell de Sant Ferran Quan: De 10 a 12 h. Preu: 10 €.
- Visita al penal del castell de Sant Ferran. Descobreix l'interior del penal civil del castell de Sant Ferran en una visita guiada única que et porta als racons més desconeguts de la fortalesa. Quan: A les 11 i a les 13 h. Preu: 10 €.
- Trobada anual d'esbarts veterans. Roda d’Esbarts a càrrec de l'Esbart Sant Jordi de Badalona i l'Esbart Nova Dansa de Figueres, i amb l'Esbart de la Societat Coral Erato com a convidat. On: A la Rambla Quan: A les 17 h.
- Cercavila amb gegants i pubillatge On: carrer Ample Quan: A partir de les 17 h.
- Proclamació del pubillatge On: Rambla Quan: A les 18.30 h.
- Concert coral, amb Orfeó de la Jonquera i Polifònica de Figueres. On: Asil Vilallonga (església de la Mare de Déu dels Desemparats) Quan: A les 18 h.
- Debat sobre joventut, concurs de flams i dj On: Rambla Nova Quan: De 19 a 00 h.
- Concert de sardana cantada, amb Les Anxovetes On: Rambla Quan: A les 20 h.
- Nits de concerts amb Pelukass, grup de versions pop-rock On: Plaça Catalunya Quan: De 23 a 1 h. Dj Sendo Quan: D'1 a 3 h.
LA JONQUERA
Taller de ratafia, a càrrec de Qiplant. En aquesta sortida etnobotànica aprendrem a reconèixer i recol·lectar les plantes aromàtiques i medicinals essencials per elaborar aquest licor tradicional. Descobrirem els secrets de la seva preparació i maceració, per crear una ratafia única i plena d’aromes del territori. Un taller per als amants de la natura, la tradició i el bon gust! On: Santa Llúcia Quan: A les 10 h. Preu: 10 €.
LLANÇÀ
Inauguració de les obres de renovació i ampliació de l’accés a la Casa Marly. Una actuació per ampliar l’espai, millorar la visibilitat i reforçar la integració amb un dels carrers principals del poble. On: Casa Marly Quan: A les 12.00 h.
Vine a descobrir els tallers Els Tipus d’Arts de Pesca i Els Peixos de la Peixateria! impartits per Empordà Mar. Coneixerem les diferents arts de pesca, les seves embarcacions i les tècniques de pesca que hi ha al litoral. També aprendrem a identificar les espècies i com fer un consum de peix més responsable i sostenible. Una activitat per al públic familiar, educativa i participativa On: Passeig Marítim (davant de la Casa del Mar) Quan: De 17.00 a 21.00 h. Preu: Gratuït.
Tarda de Just Dance On: Espai Jove Quan: A les 17.00 h.
Espectacle de dansa a càrrec de l’Escola d’Art Coreogràfic de Llançà On: Sala d’actes de la Casa de Cultura. Quan: 1a sessió, a les 18.00 h. 2a sessió, a les 21.00 h. Preu: 5 €.
SANT PERE PESCADOR
Festa major d'estiu
- Vespreig x S4 Tuna4 i orquestra Maribel On: Parc del Riu Quan: A les 19.00 h.
- La nit del Canet amb La Tropical On: Parc del Riu Quan: A les 00.00 h.
VILAFANT
L'hora del Conte, amb Guillem Coscubiela, de Gra de Sorra On: Espai El Cau Quan: A les 11 h.
🗓️ DIUMENGE 28 DE JUNY
CADAQUÉS
Festival de Música de Cadaqués: El Messies. El BCN City Ballet i l'Orquestra Filharmònica del Mediterrani presenten El Messies, una poderosa creació coreogràfica de Daniel Sené basada en el Messiah de Georg Friedrich Händel, amb música en directe interpretada per oquestra, cor i solistes On: Església de Santa Maria Quan: A les 19 h.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Empuriabrava Party On: Passeig Marítim Quan: De 19 a 21 h.
LA JONQUERA
MUME i búnquers de la Jonquera (1943) On: Museu Memorial de l’Exili Quan: D'11 a 13.30 h.
LLANÇÀ
53è Aplec de la Sardana, amb la participació de les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Rossinyolets On: Pineda de la Capella del Port Quan: A les 10.30 i a les 16.30 h. En cas de mal temps, es traslladarà al Pavelló d’Esports Municipal Joan Pacareu.
SANT PERE PESCADOR
Festa major d'estiu
- Festa infantil. Inflable i festa de l'escuma On: Parc del Riu Quan: A les 16.30 h.
VILABERTRAN
Ball amb Pa d'Àngel On: Sala de Ball Quan: A les 18 h.
ESTEM TREBALLANT PER AMPLIAR L'AGENDA
- Investiguen si una possible discussió a terra i una baralla al mar tenen relació amb la desaparició del menor a Roses
- Els esquenapelats de l'Escala tindran el monument que mereixen a la Platja de les Barques
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