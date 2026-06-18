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Els millors plans pel cap de setmana del 20 i 21 de juny de 2026 a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Un concert del Portalblau, que comença aquest cap de setmana, en una imatge d'arxiu.

Un concert del Portalblau, que comença aquest cap de setmana, en una imatge d'arxiu. / Sergi_Parames @furalabfoto

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Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DISSABTE 20 DE JUNY

L’ARMENTERA

Presentació del llibre L’hipopòtam blau, de Maria Àngels Anglada amb il·lustracions de Sílvia Romeral. Amb la presència de Rosa Geli Anglada i Jaume Torrent On: Sala de plens de l’Ajuntament Quan: A les 19 h

AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Presentació del llibre El vol de les ombres, de Lluís Bosch. Presentació a càrrec d'Anna M. Velaz. Rapsoda, Magda Bosch i amb la col·laboració d'Albert Cuevas On: Jardins de la biblioteca

Quan: A les 19 h.

CADAQUÉS

Fira d’artistes i artesans On: Portdoguer Quan: Tot el dia.

Presentació del número 31 de la revista Sol Ixent de Cadaqués On: Galeria Patrick J. Domken Quan: A les 19 h.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

BUFALYNCH Torneig de Futbol 7 On: Camp de Futbol "Iñaki Fernández Orjales" Quan: A partir de les 10 h.

Visita guiada Castelló d’Empúries Capital Comtal On: Oficina Turisme Centre Històric Quan: A les 11 h.

Nomad Festival Empuriabrava. Música, gastronomia i ambient mediterrani On: Plaça de les Palmeres

  • Espai Petit Noma Quan: D'11.30 a 14.30 i de 17 a 20 h.
  • Espectacle familiar Pallassos en equilibri Quan: a les 12 h.
  • Sessió Vermut Techno Flamenco. Quan: A les 13 h.
  • Espectacle familiar Body Balance Acrobatics Quan: A les 18 h.
  • Tardeo amb Maambo! Show (DJ i percussió) Quan: A les 19 h.
  • Tribut a La Oreja de Van Gogh com Son de Rosas Quan: A les 22.30 h.
  • Sessió Closing Party Hits Quan: A les 00.30 h.

COLERA

Reflexions sobre poesia: llegir o entendre? On: Centre cívic Quan: A les 18.30 h.

L’ESCALA

Ruta guiada en caiac. +18, adreçada a joves de 18 a 29 anys On: Club Nàutic l’Escala Quan: A les 16 h. Preu: 5 € i s’haurà de fer el pagament en el Club Nàutic abans d’iniciar l’activitat, el mateix dia.

Fes la teva ratafia On: Camp de les Aromes Quan: De 18 a 20 h. Del 20 al 27 de juny

Portalblau Estiu 2026. Teatre LIFE-Act.4 del projecte Arts of Liberation On: La Riba Quan: A les 19 h. Preu: Gratuït.

Festa de la Música "Fem música"

  • 31 Hours (Versions musica dels 90’s) On: Sotamar. Av. Montgó, 2 Quan: A les 19.30 h.

IX Cicle de Cançó Popular Arrel Salero amb Lar, amb el concert Runes Atlànqiques On: Alfolí de la Sal Quan: A les 20 h. Preu: 5 €.

FIGUERES

Mercat del Brocanter i del Col·leccionista. On: Rambla Quan: De 9 a 18 h.

Taller per a pares de com fer menjar peix i verdures a nens petits On: Balcó del Mercat de plaça Catalunya Quan: A les 10 h.

Festa Barri Eixample On: Plaça e la Música

  • Exposició de treballs de quilling i bijuteria i de llibres de la Taberna Libraria Quan: A les 10.30 h.
  • Inflable de pista americana, pinta cares i partides d'escacs simultànies per a totes les edats. Quan: De 10.30 h a 12.00 h.
  • Festa de l'escuma. Quan: A les 12.00 h.
  • Xocolatada Quan: A les 18.00 h.
  • Exhibició taller de musicoteràpia. Quan: A les 18.30 h.
  • Exhibició taller de ball en línia. Quan: A les 19.00 h.
  • Ball amb l'orquestra "La Chatta". Quan: A les 22.00 h.

Visita guiada Ruta històrica de la Guerra Civil a Figueres On: Diversos espais Quan: A les 11 h. Preu: 12 €.

Taller per a mainada de 5 a 12 anys. Fem dibuixos animats On: Museu del Joguet de Catalunya Quan: A les 11 h.

Visita comentada a l’exposició Escobar animador, a càrrec del comissari Joan Mauel Solevilla On: Museu del Joguet de Catalunya Quan: A les 12 h.

Dia de la Música

  • Conferència Una mística Pop, a càrrec de l’escriptor i artista Gabriel Ventura On: Museu de l’Empordà Quan: A les 12 h.
  • Marató de talent jove amb la col·laboració de l’Oficina Jove de l’Alt Empordà On: Rambla Quan: D’11 a 19.20 h.
  • Matí: 11 h Genís | 11.15 h Mic&Nau | 11.35 h Isaac | 11.55 h Galo | 12.15 h Javi | 13.00 h Tantrist.
  • Tarda: 16 h Soft Control | 16.35 h Bloodgrid | 17 h Overdose | 17.35 h RAIN | 18.10 h Forbidden Forbid | 18.45 h Nectarina | 19.20 h TWM.
  • Concert de Veus Empordaneses On: Plaça de l’Ajuntament Quan: A les 17.30 h.
  • Figueres des dels balcons: Una proposta íntima i original amb les actuacions dels cantautors Ernest Prana, Ivette Nadal i Sergi Carbonell, la poetessa Mariona Fontserè i el pianista Quim Solà On: Plaça de l’Ajuntament Quan: A les 19 h.

Música i poesia. Peleas y versos con-sentidos, amb Loli García, Raquel Blanca & Bautista’s Poesía On: Cercle Sport Figuerenc Quan: A les 18.30 h. Preu: Gratuït.

LA JONQUERA

Cicle de xerrades Salines Saludables: canvis vitals i equilibri personal. Xerrada gratuïta de divulgació sobre hàbits saludables. On: Porxos Centre Cultural de l’Albera Can Laporta Quan: D’11 a 13 h.

LLANÇÀ

Servei de Biblioplatja On: Casa del Mar Quan: De 10 a 13 h i de 17 a 20 h. Del 20 de juny al 6 de setembre.

Sessió de contes infantils Contes de fades LGTBIQA+ per la diversitat a càrrec de la drag Barda Petarda. Si tothom fos igual, la vida seria avorrida! És un espectacle infantil de conta-contes amb la drag Barda Petarda que crea un espai màgic i inclusiu a través de contes, balls, titelles i jocs. Una proposta per fomentar el respecte, trencar estereotips i apropar la realitat LGTBI des de la infància. Proposta emmarcada dins els actes dels 25 anys de la Biblio-teca Pere Calders (2001-2026). On: Espai Beta (Casa de Cultura) Quan: A les 12 h.

Tarda de Karaoke On: Espai Jove Quan: A les 17 h.

Festa Eivissa, amb DJ RKO On: Passeig Marítim Quan: A partir de les 23 h.

NAVATA

Taller de ratafia i dansa solar, amb Sara Pla, Noèlia Costa i Perepau Ximenis On: Sala Qarts Quan: De 17 a 21 h. Preu: 38 €.

PERALADA

Tresors de Peralada: un viatge per la cultura i el vi. Tast inclòs. Visites guiades a Vilanova de la Muga i les pintures de Santa Eulàlia, Peralada amb el claustre romànic i el seu centre històric, les col·leccions dels Museus de la Vila i del Museu del Castell, per finalitzar amb el Celler Perelada i un tast dels seus vins. Una experiència que recull el millor del patrimoni i la gastronomia locals Quan: A les 10.30 h. Preu: De 26 € a 38 €.

Visita guiada. Ruta literària Què us diré? Ramon Muntaner i Peralada On: Centre històric i Claustre de Sant Domènec Quan: A les 11 h. Preu: 6 € (menors de 10 anys gratuït)

EL PORT DE LA SELVA

Presentació de la revista Alberes (num. 35, Càmpings i campistes). Amb Lídia Ferrer, Josep Maria Dacosta, Daco, Pere Guanter i Roser Bech. On: Espai Port Quan: A les 19 h.

Mercat solidari. Tota la recaptació anirà íntegrament a Save Sight Now Europe, fundació europea nascuda d'una família de La Vall de Santa Creu que lluita per acabar amb la ceguesa infantil, col·laborant i finançant els millors equips de recerca del món. On: Al passeig del Port de la Selva Quan: D'11 a 20 h.

ROSES

Representació de l'espectacle Alicia, el Compàs detrás del Espejo, de Soniquete Estudio On: Teatre Municipal Quan: A les 19.30 h. Preu: 11 €.

Sardanes a la fresca, amb la cobla Els Rossinyolets On: Plaça de les Botxes Quan: A les 22 h.

SANT MIQUEL DE FLUVIÀ

Actuació de Penalba & Gené, D'un temps d'un país, + Leonmanso + Cor de Carxofa. Àpat a càrrec del xef Joel Subirà. Sopar elaborat amb productes de la terra On: Plaça Abat Oliba Quan: A les 20 h.

LA VAJOL

Visita guiada a la Mina Canta On: Mina Canta Quan: D’11 a 13 h. Preu: 7 €.

VILABERTRAN

El Viver. Cicle musical On: Hort del Prior

  • Carlota Giró Quan: A les 21 h.
  • Santi Fonfría DJ Set Quan: A les 23 h.

VILAFANT

La Crida Jove. Fes el salt. On: Palol Sabaldòria Quan: De 10 a 13.30 h.

  • Activitats preparades per joves de l'Espai Jove per als alumnes de 5è i 6è de primària amb gimcanes, dinàmiques i jocs d’aigua Quan: A les 10 h.
  • Zona pícnic. Espai per dinar, relaxar-se i conèixer gent nova amb el millor ambient. Cal portar el dianr de casa! Quan: A les 13.30 h.
  • Per a tota la família. Hi haurà espai de cafeteria per a les famílies que es vulguin quedar. Quan: Tot el matí

🗓️ DIUMENGE 21 DE JUNY

CAMALLERA

Ball amb Paris La Nuit On: Pavelló Quan: A les 18 h.

CANTALLOPS

Trobada de cotxes clàssics, d’època i supercars Quan: Arribada a partir de les 9 h. Esmorzar gratuït per als participants a Can Tomàs. Espectacle amb Denis de Juana Quan: A les 15 h.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Nomad Festival Empuriabrava. Música, gastronomia i ambient mediterrani On: Plaça de les Palmeres

  • Espai Petit Nomad Quan: D '11.30 a 14.30 i de 16 a 19 h.
  • Espectacle familiar La Bella i la Bèstia Quan: A les 12 h.
  • Concert vermut de rumba fusió amb Ay Dená. Quan: A les 13 h.
  • Espectacle familiar Manu Fenomanu. Quan: A les 18 h.
  • Sessió Tardeo Indie Pop Hits amb DJ David González Quan: A les 19 h.
  • Fi de festival amb Closing Party Hits Quan: A les 21 h.

XXIII Trobada de Corals amb la Coral Castellonina i la Coral Una mica de Cant de Quers On: Convent Santa Clara Quan: A les 18 h.

COLERA

Festa de la música amb MRJ l’Harmonia de Rivesaltes amb 55 músics On: Plaça Pi i Margall Quan: A les 19 h.

L'ESCALA

Emporiom Ioga On: MAC-Empúries Quan: De 6 a 13.30 h. Preu: Només kirtan 25 €. La cura grega: ioga, brunch i kirtan, 65 €.

  • Ioga a l’esplanada dels temples Quan: De 6 a 9 h.
  • Esmorzar saludable On: Jardins Puig i Cadafalch Quan: De 9 a 10.30 h.
  • Visita guiada (opcional) Quan: De 10 a 11 h.
  • Kirtan amb Gemmaa Quan: D'11.15 a 13.15 h.

Visita romana teatralitzada On: MAC-Empúries Quan: D’11 a 13 h. Preu: 6 €/persona (no inclou el tiquet d’entrada al jaciment). Menors de 8 anys gratuït.

Fes la teva ratafia On: Camp de les Aromes Quan: De 10.30 a 12 h. Del 21 de juny al 12 de juliol.

Festa de la Música "Fem música"

  • Entredós On: Medusa lounge bar. C/ Cargol, 3A Quan: A les 12.30 h.
  • The Dawn Beat & Big Bant Alt Empordà On: La Riba Quan: A les 19 h.

Cantada d’havaneres a càrrec del grup Oreig de Mar, de l’Escala On: Al CER Quan: A les 22 h.

ESPOLLA

Ball amb Albert Paulo. On: Societat la Fraternal Quan: A les 18 h.

FIGUERES

Festa Barri Eixample

  • Celebració de la paraula On: Església de la Sagrada Família. Quan: A les 12 h.
  • Vermut de germanor. Quan: A les 13 h.

Ball amb María Muñoz. On: Cercle Sport Figuerenc Quan: A les 17.30 h.

LA JONQUERA

Ball amb Manel Titos On: Sala Societat Unió Jonquerenca Quan: A les 17.30 h. Preu: 6 €.

LLANÇÀ

Llançà Celebra el dia internacional de la Música. Concert de la Coral Tramuntana Soul de l’Aula Musical de Llançà amb la col·laboració d’en Fredrik Strand, La Coral d’Ultramort i la Jove Orquestra de Figueres On: Església de Llançà Quan: A les 12.30 h.

Presentació de l’especacle Luz de Feria, del grup Tramuntana Flamenca de Llançà On: Sala d’actes de la Casa de Cultura Quan: A les 19 h. Preu: 5 €.

ROSES

L’escola de dansa Gabriela Martín presenta El fantasma de la ópera On: Teatre Municipal Quan: A les 19 h. Preu: 8 €.

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