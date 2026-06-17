Oci
Programació de cinemes del 17 al 25 de juny a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses i cineclub Diòptria
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🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
TOY STORY 5 ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Aventures. 102 minuts. Direcció: Andrew Stanton Guió: Andrew Stanton, Mc Kenna Harris Sinopsi: Les joguines han tornat. Aquesta vegada, Buzz Lightyear, Woody, Jessie i la resta de la colla s'enfronten a un nou repte quan coneixen Lilypad, una nova tauleta que arriba amb les seves idees disruptives sobre el que és millor per a Bonnie. Tornarà a ser igual l'hora de jugar?
- Cinemes Figueres. Atmos Laborables, a les 17.50, 19.50 i 22.00 h. En català, a les 17.15 i 19.15 h. Dissabte 20 i diumenge 21, a les 15.50, 17.50, 20.00 i 22.00 h.En català, a les 17.10 i 19.15 h. Dimecres 24, VOSE, a les 19.15 h.
- Cinemes Roses. Dimecres 17, dijous 18 i divendres 19, a les 18.20 i 20.30 h. Dissabte 20, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.30 h. Diumenge 21, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. Dilluns 22, a les 18.20, 20.30 i 22.30 h. Dimarts 23, a les 18.20 i 20.30 h. Dimarts 24 i dijous 25, a les 18.20, 20.30 i 22.30 h. Dijous 25, VOSE, a les 20.30 h.
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
EL SONIDO DE LA CAíDA ★★★★
- País. Alemanya 2025. Idioma: Alemany. Drama. Família. 149 minuts. Direcció: Mascha Schilinski Guió: Louise Peter, Mascha Schilinski Intèrprets: Hanna Heckt, Lena Urzendowsky, Laeni Geiseler, Susanne Wuest. Sinopsi: Quatre nenes, Ànima, Erika, Angelika i Lenka, passen la seva joventut a la mateixa granja del nord d'Alemanya. A mesura que la casa evoluciona al llarg d'un segle, els ressons del passat perduren a les parets. Tot i que separades pel temps, les seves vides comencen a reflectir-se.
- Cinemes Figueres. Cinema en VOSE. Dimarts 23 i dijous 25, a les 20.30 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
OBSESIÓN ★★★★ PREESTRENA DISSABTE 20 DE JUNY
- País. Estats Units. 2025. Terror. Thriller psicològic 100 minuts. Guió i direcció: Curry Barker Intèrprets: Michael Johnson, Inde Navarrete Sinopsi: L'anhel romàntic desesperat d'un noi pel seu amor platònic de tota la vida desencadena un sinistre encanteri: Niki es torna irracionalment obsessiva fins a convertir-se en l'ombra de Bear. Una fantasia aparentment inofensiva que esdevindrà un pertorbador malson. Potent metàfora sobre la cosificació de les relacions romàntiques i dels límits a què estem disposats a arribar moguts pel desig de ser correspostos.
- Cinemes Figueres. Dissabte 20, a les 19.40 h.
VIVA ★★★
- País. Espanya. 2026. Drama. Malaltia. 112 minuts. Direcció: Aina Clotet Guió: Valentina Viso, Aina Clotet Intèrprets: Aina Clotet, Marc Soler Sinopsi: En un futur marcat per la sequera extrema, la Nora, una dona a les portes dels 40 anys, enfronta el retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama. Veurà trontollar els seus plans amb la irrupció de Max, un noi de 23 anys.
- Cinemes Figueres. Laborables en català, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 20 i diumenge 21, en català, a les 15.15, 17.30 i 22.00 h.
DREAMS ★★★
- País. Mèxic. 2025. Drama romàntic. 100 minuts. Guió i direcció: Michel Franco Intèrprets: Jesica Chastain, Isaac Hernández Sinopsi: El romanç floreix entre una dama acabalada de l'alta societat i un jove ballarí de ballet mexicà. Creient que la seva seu amant li donarà suport, ell travessa la frontera per perseguir els seus somnis a San Francisco. Però quan l'ambició i l'amor xoquen amb la dura realitat, ell s'ha d'enfrontar a la veritable naturalesa de la seva relació.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.50, 20.00 i 22.00 h. Dissabte 20 i diumenge 21, a les 17.50, 20.00 i 22.00 h.
EL PLACER ES MÍO ★★★
- País. França. 2026. Comèdia romàntica. 89 minuts. guió i direcció: Rem Kherici Intèrprets: François Cluzet, Alexandra Lamy Sinopsi: Fanny i Tom fa 20 anys que estan feliçment casats. Tot i això, un dia surt a la llum un secret revelador: Fanny mai ha tingut un orgasme. Tom, enginyer de professió, decideix posar fil a l'agulla per crear l'invent que revolucioni el plaer femení. Tot un desafiament. La parella s'embarcarà aleshores en una aventura que transformarà la seva relació per sempre.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.45 i 22.00 h. Dissabte 20 i diumenge 21, a les 17.45 i 22.00 h.
EL DÍA DE LA REVELACIÓN ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Drama. Ciència-ficció. 145 minuts. Direcció: Steven Spielberg Guió: David Koepp, Steven Spielberg Intèrprets: Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth Sinopsi: Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Aquest estiu, la veritat serà revelada a set mil milions de persones. Arriba... el dia de la revelació.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 18.00 i 21.40 h. Dissabte 20 i diumenge 21, a les 16.00, 19.00 i 21.40 h.
- Cinemes Roses. Dimecres 17 i dijous 18, a les 18.00 i 20.45 h. Dijous, VOSE, a les 20.30 h. Divendres 19, a les 18.00 i 20.45 h. Dissabte 20, a les 16.05, 19.00 i 22.00 h. Diumenge 21, a les 16.05 i 19.00 h. De dilluns 22 a dijous 25, a les 18.00 i 20.45 h.
UN TALENTO ÚNICO ★★★★
- País. Canadà. 2025. Thriller. Atracaments. 109 minuts. Direcció: Daniel Roher Guió: Robert Ramsey, Daniel Roher Intèrprets: Leo Woodall, Havana Rose Liu, Dustin Hoffman Sinopsi: Harry Horowitz és un veterà afinador de pianos que treballa amb Niki, el seu lleial i talentós aprenent, que pateix hiperacúsia, una rara condició que li provoca percebre els sons a un volum exageradament alt, cosa que l'obliga a fer servir taps per a les orelles constantment. Quan el jove descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva tranquil·la vida canviarà del tot.
- Cinemes Figueres. Dissabte 20 i diumenge 21, a les 15.10 h.
- Cinemes Roses. De dimecres 17 a divendres 19, a les 18.20 h. Dissabte 20 i diumenge 21, a les 16.05 i 18.20 h. De dilluns 22 i dijous 25, a les 18.20 h.
BACKROOMS ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Terror. Thriller psicològic. 105 minuts. Direcció: Kane Parsons Guió: William Bromell, Kane Parsons Intèrprets: Chiwetel Eijofor, Renate Reinsve, Finn Bennet, Lukita Maxwell Sinopsi: Una porta estranya apareix al soterrani d'una botiga de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella s'haurà d'endinsar en allò desconegut per intentar rescatar-lo. Adaptació d'un curtmetratge del mateix Kane Parsons.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 20 i diumenge 21, a les 15.15, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. De dimecres 17 a divendres 19, a les 20.30 i 22.35 h. Dissabte 20, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 21, a les 18.20 i 20.30 h. Dilluns 22, a les 20.30 i 22.35 h. Dimarts 23, a les 20.30 h. Dimecres 24 i dijous 25, a les 20.30 i 22.35 h.
HE-MAN Y LOS MASTERS DEL UNIVERSO ★★★
- País. Estats Units. 2026. Acció. Fantasia medieval. 132 minuts. Direcció: Travis Knight. Guió: Chris Buttler, Aaron Nee, Adam Nee, David Callaham. Intèrprets: Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Alison Brie, Idris Elba Sinopsi: Un nen de deu anys, el príncep Adam, es va estavellar a la Terra en una nau espacial i va ser separat de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Etèrnia. Després de localitzar-la gairebé dues dècades després, el príncep Adam és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta natal de les malvades forces de Skeletor. Però per derrotar un malvat tan poderós, el príncep Adam primer haurà de descobrir els misteris del seu passat i esdevenir He-Man: l'home més poderós de l'Univers.
- Cinemes Roses. De dimecres 17 a dijous 25, a les 20.30 h.
SCARY MOVIE ★★★
- País. Estats Units. 2026. Terror adolescent. 95 minuts. Direcció: Michel Tiddes. Guió: Rick Alvarez, Marlon Wayans, Shawn Wayans, Keen Ivory Wayans. Intèrprets: Anna faris, Regina Hall, Marlon Wayans, Shawn Wayans Sinopsi: Sisè lliurament de la saga de Scary Movie. Vint-i-sis anys després d'aconseguir escapar d'un assassí emmascarat sospitosament familiar (Ghostface), el Core Four tornen al punt de mira de l'assassí i cap pel·lícula de terror està fora de perill. Marlon Wayans (Shorty), Shawn Wayans (Ray), Anna Faris (Cindy), i Regina Hall (Brenda) es reuneixen a Scary Movie juntament amb favorits que tornen i noves cares fresques per apunyalar sense pietat reboots, remakes, requels, preqüeles, seqüeles, spin-off, terror elevat, històries d'origen tot el que porti la paraula legacy al títol i cada capítol final que, per descomptat, no és final. Res no és sagrat. Cap tòpic sobreviu. Es creuen totes les línies. Els Wayans tornen per cancel·lar la cultura de cancel·lació.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 18.00, 20.00 i 22.00 h. Dissabte 20 i diumenge 21, a les 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Dimecres 17, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dijous 18, a les 18.20 h. Divendres 19, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 20, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 21, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. Dilluns 22, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dimarts 23, a les 18.20 i 20.30 h. Dimecres 24, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dijous 25, a les 18.20 i 22.35 h.
TODO LO QUE NUNCA FUIMOS ★★★
- País. Espanya. 2026. Drama romàntic. 107 minuts. Direcció: Jorge Alonso. Guió: Jorge Alonso, Sara Belloso. Intèrprets: Maxi Iglesias, Margarida Corceiro, Sebastián Zurita, Natalia Rodríguez Sinopsi: Leah, una jove aspirant a pintora, està destrossada. Des del tràgic accident que es va emportar els pares s'ha convertit en una ombra del que solia ser. Quan a Oliver, el germà gran de Leah, li ofereixen una feina lluny de casa, li demana al seu millor amic Axel que en tingui cura. Sense saber que Leah sempre n'ha estat enamorada i que la vida de tots dos està a punt de canviar radicalment, Axel promet tenir-ne cura. A mesura que la seva atracció mútua creix, Leah i Axel han de decidir si reprimir el seu amor o deixar que passi.
- Cinemes Roses. De dimecres 17 a divendres 19, a les 18.15 h Dissabte 20 i diumenge 21, a les 16.05 h. De dilluns 22 a dijous 25, a les 18.15 h.
MICHAEL ★★★★
- País. Estats Units. 2026.Drama biogràfic. Música. 127 minuts. Direcció: Antoine Fuqua Guió: John Logan Intèrprets: Jaafar Jackson, Nia Long Sinopsi: El viatge de Michael Jackson més enllà de la música, des del descobriment del seu extraordinari talent com a líder dels Jackson Five fins a convertir-se en una visionària estrella l'ambició creativa de la qual va despertar un incansable afany per consagrar-se com la icona més gran de la indústria de l'entreteniment.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 19.40, 21.40 h. Disabte 20 i diumenge 21, a les 15.30 i 19.40 h.
SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA ★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Aventures. 98 minuts. Direcció: Aaron Horvath i Michael Jelenic. Guió: Matthew Fogel. Intèrprets: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black. Sinopsi: Mario, Luigi i Peach emprenen una aventura espacial que els porta fins als confins de la galàxia. La nova missió els aboca a un viatge ple de perills, salts i descobertes còsmiques.
- Cinemes Figueres. Dissabte 20 i diumenge 21, a les 15.30 h.
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