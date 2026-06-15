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Agenda del 15 al 21 de juny a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Ball de tarda.

Ball de tarda. / ANNA PONS SEMELIS

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Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DILLUNS 15 DE JUNY

CADAQUÉS

Concert: audició d’alumnes i professors de l’escola de música On: Teatre Art i Joia Quan: A les 19 h. Preu: Gratuït.

FIGUERES

Presentació del llibre La tradició de la vinya i el vi, de Llorenç Ferrer Alòs i Eloi Font Pérez, a càrrec de Xavier Albertí Oriol, director de la col·lecció «Eines i feines», en conversa amb els autors. On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19 h.

FORTIÀ

Ball amb Francesc de Cotón Club. Quan: A les 18 h.

LLANÇÀ

Expositor temàtic Biblioteca amb orgull. Amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+ del 28 de juny. Des de la biblioteca us convidem a conèixer i reflexionar sobre la diversitat sexual i identitària a través d’un expositor temàtic amb llibres, revistes, DVD, còmics i altres materials On: Sala d’adults i sala infantil i juvenil de la Biblioteca Pere Calders Quan: En horari d’obertura de la biblioteca. Del 15 al 30 de juny

ROSES

Club de lectura "La Negra". Els Morts no parlen, de Miquel Aguirre, amb presència de l'autor. A càrrec d'Àngels Font i Sònia Giner. Cicle Biblioteques amb D.O On: Biblioteca Jaume Vicens Vives Quan: A les 18.30 h.

🗓️ DIMARTS 16 DE JUNY

FIGUERES

Presentació del llibre Memòries d'un professor, de Carles Bastons i Vivanco a càrrec de Francesc Canet i Joan Ferrerós en conversa amb l'autor. On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19 h.

LLANÇÀ

Tancament del punt de trobada. Ens trobem per tancar el curs i parlar de les possibles activitats del curs vinent! On: Casa Marly (2a planta) Quan: De 17.30 a 18.30 h.

Llegir el teatre Una festa a Roma, de Marc Artigau On: Espai Pi (Casa de Cultura) Quan: A les 18.30 h.

Audició de Final de Curs de l’Aula Musical Tons. Concert - Audició d’alumnes i professors de l’Aula Musical de Llançà On: Casa Marly Quan: A les 19.00 h.

🗓️ DIMECRES 17 DE JUNY

FIGUERES

Presentació del llibre La llibreria de les hores mortes, de Laura Autonell, a càrrec de Martí Gironell en conversa amb l'autora. On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19 h.

LLANÇÀ

Espai Parlem-ne: pressió estètica. Espai de reflexió i expressió al voltant de la pressió estètica i els missatges que rebem sobre el cos, la imatge i la manera com ens relacionem amb nosaltres mateixos/es. On: Espai Jove Quan: A les 17 h.

Presentació de les novel·les escrites pels alumnes de 1r d’ESO de l’INS Llançà On: Sala d’actes de la Casa de Cultura

  • Passada de la catifa vermell Quan: A les 19.30 h.
  • Presentació de les novel·les Quan: A les 19.45 h.
  • Venda de novel·les Quan: A les 20.00 h.
  • Projecció del film Quan: A les 20.30 h.

🗓️ DIJOUS 18 DE JUNY

FIGUERES

Donació de sang On: Bus Plaça Catalunya Quan: De 10 a 14 h.

Presentació–conferència del llibre Eclipses. La sombra de un gigante, a càrrec de Juan Carlos Casado, coautor del llibre i astrofotògraf. Espanya viurà tres eclipsis solars en tres anys: una conjunció còsmica que no es repetirà fins al segle XXII. Us apropem aquest fenomen apassionant amb una activitat que combina explicació científica, projecció d’imatges espectaculars d’eclipsis capturades arreu del planeta i la presentació alguns experiments que podreu realitzar durant els pròxims eclipsis visibles des de casa nostra. On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.

LLANÇÀ

Trobada del Club de Lectura d’Adults per comentar Rascaparets, de Julià Guillamón, amb l’assistència de l’autor. Conduït per Joan Serra i Perals. Proposta emmarcada dins els actes dels 25 anys de la Biblioteca Pere Calders (2001-2026) On: Espai Pi (Casa de Cultura) Quan: A les 19 h.

🗓️ DIVENDRES 19 DE JUNY

FIGUERES

Presentació dels llibres: Teatre inèdit de l'exili, d'Ambrosi Carrion, a cura de Francesc Foguet i Josep Camps i Dietaris de la República i la guerra, de Ferran Soldevila, a cura de Francesc Foguet i Enric Pujol. Presentarà ambdues obres Anna M. Velaz juntament amb els curadors. On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.

LLANÇÀ

Acte institucional Vint-i-cinc anys de la biblioteca Pere Calders de Llançà (2001 2026). L’any 2026, la Biblioteca Pere Calders commemora el 25è aniversari de la seva inauguració (2001). Amb motiu d’aquesta efemèride, durant el mes de juny s’han programat activitats dedicades a la lectura, els llibres i les biblioteques. El divendres 19 tindrà lloc l’acte institucional de commemoració del 25è aniversari. Una celebració que posa en valor la trajectòria i la funció cultural de la biblioteca On: Espai Beta (Casa de Cultura) Quan: A les 19 h.

🗓️ DISSABTE 20 DE JUNY

FIGUERES

Música i poesia. Peleas y versos con-sentidos, amb Loli García, Raquel Blanca & Bautista’s Poesía On: Cercle Sport Figuerenc Quan: A les 18.30 h. Preu: Gratuït.

LLANÇÀ

Servei de Biblioplatja On: Casa del Mar Quan: De 10 a 13 h i de 17 a 20 h. Del 20 de juny al 6 de setembre.

Sessió de contes infantils Contes de fades LGTBIQA+ per la diversitat a càrrec de la drag Barda Petarda. Si tothom fos igual, la vida seria avorrida! És un espectacle infantil de conta-contes amb la drag Barda Petarda que crea un espai màgic i inclusiu a través de contes, balls, titelles i jocs. Una proposta per fomentar el respecte, trencar estereotips i apropar la realitat LGTBI des de la infància. Proposta emmarcada dins els actes dels 25 anys de la Biblio-teca Pere Calders (2001-2026). On: Espai Beta (Casa de Cultura) Quan: A les 12 h.

Tarda de Karaoke On: Espai Jove Quan: A les 17 h.

Festa Eivissa, amb DJ RKO On: Passeig Marítim Quan: A partir de les 23 h.

VILABERTRAN

El Viver. Cicle musical On: Hort del Prior

  • Carlota Giró Quan: A les 21 h.
  • Santi Fonfría DJ Set Quan: A les 23 h.

🗓️ DIUMENGE 21 DE JUNY

FIGUERES

Ball amb Nova Gamma On: Sala de Ball Erato Quan: A les 17.30 h.

LLANÇÀ

Llançà Celebra el dia internacional de la Música. Concert de la Coral Tramuntana Soul de l’Aula Musical de Llançà amb la col·laboració d’en Fredrik Strand, La Coral d’Ultramort i la Jove Orquestra de Figueres On: Església de Llançà Quan: A les 12.30 h.

Presentació de l’especacle Luz de Feria, del grup Tramuntana Flamenca de Llançà On: Sala d’actes de la Casa de Cultura Quan: A les 19 h. Preu: 5 €.

VILABERTRAN

Ball amb Pep i M. José On: Sala de Ball Quan: A les 18 h.

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