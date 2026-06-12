Plans
Els millors plans pel cap de setmana del 13 i 14 de juny de 2026 a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DISSABTE 13 DE JUNY
CADAQUÉS
Inauguració Racó de l’Orador On: Plaça 1 d’octubre Quan: A les 18 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Visita guiada Castelló d’Empúries Capital Comtal On: Oficina Turisme Centre Històric Quan: A les 11 h. Preu: 6 € adults i 4 € menors de 12 anys. Idiomes: Català, castellà, anglès o francès.
L’ESCALA
Portalblau 2026 - Curs de formació. Vols aprendre com s’organitza un festival? On: Biblioteca Víctor Català Quan: De 10 a 13 h.
Ruta Víctor Català - El Clos del Pastor i el Cementiri Mariner On: Clos del Pastor Quan: a les 10.30 h. Preu: 6 €.
Festa de la Música "Fem música"
- Dawise - Música senegalesa, fusió africana i catalana On: Plaça Víctor Català Quan: A les 19 h.
Festival Internacional de Música Clàsscis l'Escala-Empúries. Classic and more, amb Luisa Sello, flauta; Gianni Fassettqa, acordió. Obres de J. S. Bach, A. Piazzolla, E. Morricone, N. Rota On: Església de St. Martí d’Empúries Quan: A les 19 h. Preu: 22 €.
Carnaval d’estiu
- Sortida: Plaça de les Escoles Quan: A les 21 h.
- Ball de carnaval d’estiu 2026, a càrrec de Dj Sons. On: Sala Polivalent Municipal Quan: De 23.30 a 4.00 h.
ESPOLLA
En record d’Antoni Balmanya i Maria Carlas. Inspirat en el llegat de Ferrer i Guàrdia i Francisca Calpe
- Inici amb els grallers on apareixeran per sorpresa en Balmanya i en Ferrer i Guardia On: Plaça del Sindicat Quan: A les 18.15 h.
- Un cop al sindicat es reproduirà el video d’en Balmanya. 15 minuts. Quan: A les 18.30 h.
- Benvinguda i presentació a càrrec de Berta o Carles Quan: A les 18.45 h.
- Conferència d’en Pere Solà i Joan Vergés. Quan: A les 18.50 h.
- Els grallers ens acompanyaran des del sindicat fins a la que va ser la casa d’Antoni Balmanya Quan: A les 19.35 h.
- Representació d’un diàlec entre els personatges (Mònica Bazán i Roser Ros) Quan: A les 19.45 h.
- Recital de poesia (Angel Martínez i Mònica Esquivel) On: Plaça de l’Albera Quan: A les 20.10 h.
- Cloenda amb brunyols i garnatxa On: Plaça de l’Albera Quan: A les 20.30 h.
FIGUERES
V Fira Degustació de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà On: Rambla Quan: D’11 a 14 i de 16 a 22.30 h.
- PD Pawer Quan: A les 12 h.
- Tramuntakada Quan: A les 16.45 h.
- Concert de Sweet Chilli Band Quan: A les 16.45 h.
- Concert de Poéticamente Incorrectos Quan: A les 16.45 h.
Tastet d’esqueixada de bacallà, a càrrec de l’Escola de Noves Oportunitats On: Plaça del Gra Quan: D’11 a 13.30 h.
Hora del conte (+ 3 anys). La casa de la mosca Fosca, a càrrec d’Alquímia Musical On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 12 h.
Visita comentada a l’exposició Objectiu Meli, a càrrec dels seus comissaris On: Museu de l’Empordà Quan: A les 12 h.
Cerimònia de proclamació de Quim Carandell com a nou padrí del Museu. Amb concert acústic especial per l'ocasió. On: Terrat del Museu del Joguet de Catalunya Quan: A les 12.30 h.
Batucada de bateries On: Plaça Catalunya Quan: A les 18.30 h.
Representació de l'espectacle de Thelee, un còctel de diversió, rock, electrònica i estètica vintage On: Plaça de La Cate Quan: A les 22.30 h. Preu: Gratuït.
LLADÓ
Concert de Fredrik. Guanyador del Premi Miquel Martí i Pol 2025. Concert presentat per Lluís Llach On: Teatre Sindicat Quan: A les 20 h. Preu: Anticipada, 12 €. Taquilla, 14 €.
LLANÇÀ
Costa Brava Basketball Challenge. Categoria infantil femení i masculí On: Pavelló d’Esports Municipal Joan Pacareu Quan: De 9 a 20 h.
Visita guiada Les closes de M. Àngels Anglada als aiguamolls de l’Empordà. Visita guiada a l’itinerari literari dedicat a Maria Àngels Anglada i la seva vinculació amb el paisatge dels Aiguamolls de l’Empordà. La novel·la Les closes inspira aquesta proposta emmarcada dins els actes dels 25 anys de la Biblioteca Pere Calders (2001-2026). On: Aiguamolls de l’Empordà Quan: A les 11 h. Cal inscripció.
Inauguració de l’exposició dels alumnes de l’acadèmia Punt de Fuga On: Casa de Cultura Quan: A les 12 h. Del 13 al 21 de juny.
Tarda de TikToks. Espai per crear, gravar i compartir contingut creatiu en grup. On: Espai Jove Quan: A les 17 h.
Partit internacional de futbol: Associació Veterans Llançà vs Royal Brussels British Football Club. Partit amistós en commemoració del 25è aniversari de l’entitat Associació de Veterans Llançà On: Camp municipal de futbol Quan: A les 18 h.
Streed Food Summer - 10a Edició On: Aparcament de La Gola del Port de Llançà Quan: De 19.30 a 3.00 h. Servei de tapes de 19.30 a 23 h.
PALAU-SAVERDERA
Ball amb Joan Bram On: Centre cívic Quan: A les 17.30 h. Preu: 6 €, amb berenar.
PERALADA
Visita guiada. La Peralada Medieval On: Centre històric i Claustre de Sant Domènec Quan: A les 11 h. Preu: 6 € (menors de 10 anys gratuït).
EL PORT DE LA SELVA
Un documental d'investigació La Bíblia de Sant Pere de Rodes. Un viatge als orígens del saber. Una producció dels amics de Sant Esteve de Pedret. Realitzada per Jaume Simon. Actors principals: Narcís Bardalet i Lluís Roura On: Espai Port Quan: A les 18 h.
PORTBOU
Presentació del llibre Converses de sobretaula al Motel. Hi participaran l'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez; els autors del llibre, Joan Armangué i Xavier Febrés; el periodista Ramon Iglesias, i el director d'Editorial Gavarres, Àngel Madrià On: Jardins del centre cívic Quan: A les 19 h.
ROSES
Festival de dansa. La maldición de la Isla, a càrrec de l’Estudi de Dansa Marina Gonzàlez On: Teatre Municipal Quan: A les 19 h. Preu: 10 €.
SANT PERE PESCADOR
Creació conscient amb Edgar Tarrés. Experiència sensorial a la platja On: Platja de Can Martinet Quan: A les 20 h. Cal reservar.
VILABERTRAN
El Viver. Cicle musical On: Hort del Prior
- Roserona Quan: A les 21 h.
- Thisorder Vinil Set Quan: A les 23 h.
VILARITG
Cicle de concerts Terrafort d’Empordà. Alvert Oliva presenta Flor de nit.
- Obertura de portes Quan: A les 19 h.
- Concert Quan: A les 19.30 h.
- Pica-pica gratuït Quan: A les 21 h. Preu: Entrada general, 10 €. Entrada Cistella /Vilaritg, 8 €.
🗓️ DIUMENGE 14 DE JUNY
CADAQUÉS
Buidem ses golfes. Mercat de segona mà. On: El Passeig Quan: De 9 a 17 h.
CAMALLERA
Ball amb Albert Paolo On: Pavelló Quan: A les 18 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Del Camp a la Taula. Festa de la Sega On: Ecomuseu Farinera Quan: De 10 a 18 h.
- Inflables per a la mainada On: Sala Polivalent Quan: De 10 a 18 h.
- Exposició Desacompassats. Clima i humanitat en conflicte On: Ecomuseu Farinera Quan: De 10 a 14 i de 16 a 19 h.
- 2a edició del Pagès de ferro On: Sala Polivalent Quan: A les 10 h. Preu: 5 €, inclou inscripció, samarreta i detall. Inscripció a la Sala Polivalent, a partir de les 9.30 h.
- Matí juganer amb jocs de taula d’alimentació i pagesia i el joc “Museus en joc” amb la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona. Joc lliure per a tots els públics On: Sala Polivalent Quan: A les 11 h.
- Presentació de l’estudi de prospecció de varietats locals de l’Empordà. Acte presentat per la cuinera i escriptora Maria Nicolau On: Sala Polivalent Quan: A les 12 h
- Joc Troba l’intrús amb la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona. Joc lliure per a tots els públics On: Sala Polivalent Quan: A les 16.30 h.
- Festa de la Sega amb tracció animal amb cavalls i tracció mecànica. A càrrec de la Coromina, membre de l’Associació Catalana de Tracció Animal i els Amics dels tractors d’època de l’Empordà On: Camí de can Bech Quan: A les 17 h.
- Sardanes amb la Cobla Rossinyolets i berenar de coca amb xocolata Quan: A les 19 h.
L’ESCALA
Jornades Europees d’Arqueologia 2026.
- El barri portuari On: MAC-Empúries Quan: De les 10.30 a les 18 h. Preu: Gratuït.
- Taller d’arqueologia en família On: MAC-Empúries Quan: A les 11 h. Preu: Gratuït. A partir de 5 anys.
Festa de la Música "Fem música"
- Toni Cayena On: Univers. Av. Riells, 42 Quan: A les 12 h.
- Madamme Mustash On: Medusa. C/ Cargol, 3A Quan: A les 12.30 h.
ESPOLLA
Ball amb Alex Pèris On: Societat la Fraternal Quan: A les 18 h.
FIGUERES
Ball amb Altarriba On: Sala de Ball Erato Quan: A les 17.30 h.
Ball amb Joan Bram On: Cercle Sport Figuerenc Quan: A les 17.30 h.
Representació de l'espectacle Tribut a les rates, de Las Espectadoras. En algun indret del món, dues àvies desnonades viuen dins de cubells d’escombraries. El dia del seu aniversari, decideixen celebrar-lo en un restaurant de menjar ràpid. Una celebració rebel de la vellesa, la bellesa i la memòria barrejant teatre i dansa. On: La Cate Quan: A les 18 h. Preu: 15 €.
LLANÇÀ
XXV Romeria - 25è aniversari
- Concentració On: Capella del Port de Llançà Quan: A les 11 h.
- Processó fins la Pineda de l’INS Llançà Quan: A les 11.30 h.
- Missa Rociera cantada pel Coro Rociero de Llançà Quan: A les 13 h.
- Dinar (fideuà) Quan: A les 14 h. Preu: 13,50 €.
Concert de Primavera, a càrrec de la Coral Palandriu de Llançà, Amics Cantaires de Llers i Orfeó Jonquerenc amb la col·laboració de l’Orfeó de l’Empordà On: Casa de Cultura Quan: A les 18 h. Preu: Gratuït.
Ball de saló amb Damian On: Casa Marly Quan: A les 18 h.
ROSES
XX Trobada de puntaires a Roses On: A la rambla Riera Ginjolers, davant la SUF Quan: De 10 a 13 h.
Festival de dansa. La Rítmica amb Mamma Mia! Club de Gimnàstica Roses On: Teatre Municipal Quan: A les 18 h. Preu: 8 €. Entrades exhaurides.
VILABERTRAN
Ball amb Bora Bora On: Sala de Ball Quan: A les 18 h.
VILAFANT
Manolada 2026. Un riu de gent. Passejada pels Aiguamolls de l’Empordà On: Trobada a l’aparcament de cotxes del Mas Matà Quan: A les 9 h.
- Així és l'anunci d'Estrella Damm 2026: s'ha rodat a l'Empordà i el protagonitzen moltes cares conegudes
- Multa de 200 euros per circular a la velocitat correcta però no respectar la norma del seient del darrere
- Troben bolcada a la platja de Pals la moto d'aigua del menor desaparegut a Roses
- Fracàs
- Una família britànica ofereix gairebé 69.000 euros a l’any per cuidar el seu gos i viure a la seva finca
- La recerca del menor desaparegut amb una moto d'aigua a Roses s'amplia fins a Torroella de Montgrí per terra, mar i aire
- Confirmat per la DGT: les matrícules roses arriben a Espanya a partir del 2026
- La Generalitat obre un expedient al càmping de Cadaqués arran d'una inspecció que va fer l'Ajuntament