Oci
Programació de cinemes del 12 al 16 de juny a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses i cineclub Diòptria
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🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
EL DÍA DE LA REVELACIÓN ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Drama. Ciència-ficció. 145 minuts. Direcció: Steven Spielberg Guió: David Koepp, Steven Spielberg Intèrprets: Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth Sinopsi: Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Aquest estiu, la veritat serà revelada a set mil milions de persones. Arriba... el dia de la revelació.
- Cinemes Figueres. Atmos Laborables, a les 18.00 i 21.40 h. Dissabte 13 i diumenge 14, a les 16.00, 19.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 12, a les 18.00 i 20.45 h. Dissabte 13, a les 16.05, 19.00 i 22.00 h. Diumenge 14, a les 16.05 i 19.00 h. Dilluns 15 i dimarts 16, a les 18.00 i 20.45 h.
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
INCONTROLABLE ★★★★
- País. Regne Unit 2025. Idioma: Anglès. Drama basat en fets reals. 120 minuts. Guió i direcció: Kirk Jones Intèrprets: Robert Aramayo, Maxine Oeake Sinopsi: Aquesta és la història real de John Davidson. Diagnosticat amb la síndrome de Tourette als 15 anys, assenyalat com a boig pels seus companys —dos dels seus principals símptomes són els seus espasmes i la seva incontinència amb els insults—, John va lluitar amb una condició que pocs coneixien. Ja adult, va fer campanya a favor de les persones amb síndrome de Tourette.
- Cinemes Figueres. Cinema en VOSE. Dimarts 16 i dijous 18, a les 20.30 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
UN TALENTO ÚNICO ★★★★
- País. Canadà. 2025. Thriller. Atracaments. 109 minuts. Direcció: Daniel Roher Guió: Robert Ramsey, Daniel Roher Intèrprets: Leo Woodall, Havana Rose Liu, Dustin Hoffman Sinopsi: Harry Horowitz és un veterà afinador de pianos que treballa amb Niki, el seu lleial i talentós aprenent, que pateix hiperacúsia, una rara condició que li provoca percebre els sons a un volum exageradament alt, cosa que l'obliga a fer servir taps per a les orelles constantment. Quan el jove descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva tranquil·la vida canviarà del tot.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 18.00, 20.00 i 22.00 h. Dissabte 13 i diumenge 14, a les 18.00, 20.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 12, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 13, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 14, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. Dilluns 15 i dimarts 16, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h.
PIONERAS: SOLO QUERÍAN JUGAR ★★★★
- País. Espanya. 2026. Drama. Esport. Anys 70. 106 minuts. Direcció: Marta Díaz de Lope Díaz Guió: Marta Díaz de Lope Díaz, Zebina Guerra Intèrprets: Sofía de Iznájar, Bruna Lucadamo, Aixa Villagran, Daniel Ibáñez Sinopsi: A l'Espanya de principis dels anys 70, amb el franquisme encara fermament arrelat a la societat, un grup de noies molt joves decideix jugar a futbol en un país que no contempla el seu lloc a l'esport. Pel camí troben un aliat inesperat: un promotor esportiu tan audaç com visionari. Junts, i contra tot pronòstic, desafiaran el sistema i posaran la primera pedra d'una lluita que canviarà per sempre la història del futbol femení a Espanya.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.50 i 22.00 h. Dissabte 13 i diumenge 14, a les 15.40, 17.50 i 22.00 h.
UNA PISTOLA, UNA BALA Y UN OSO PANDA ★★★
- País. Espanya. 2026. Comèdia. Thriller. 82 minuts. Guió i direcció: Oriol Cardús Intèrprets: Alain Hernández, José Troncoso, Teresa Ferrer, Mar Ulldemolins Sinopsi: Saúl, un director de cinema abandonat per la seva parella, a l'atur i amb el compte bancari al límit, travessa una depressió profunda que el té reclòs a casa des de fa més d'un mes. Però l'aparició d'un paquet misteriós al replà —que conté un revòlver, una bala i una nota enigmàtica— desencadena una sèrie d'esdeveniments que canviarà completament la seva vida. Acompanyat dels seus dos millors amics (Raúl i Maite), Saúl emprèn una aventura esbojarrada i carregada de girs inesperats, on res no és el que sembla i on la realitat es barreja sovint amb els somnis.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 20.00 h. Dissabte 13 i diumenge 14, a les 20.00 h.
LOS PÉREZ-OSOS ★★★
- País. Austràlia. 2024. Animació. Cinema familiar. 102 minuts. Direcció: Tania Vincent, Ricard Cussó Guió: Ryan Greaves, Tania Vincent Sinopsi: Després que una terrorífica tempesta destrueixi casa seva, una veloç mandrosa anomenada Laura i la seva esbojarrada família es traslladen a la gran ciutat amb la seva vella i rovellada food truck, amb l'esperança que el seu negoci sigui un èxit. El deliciós menjar que prepara la família Pérez-Osos crida l'atenció de Dotti, una enginyosa guepard que no s'aturarà davant de res per reactivar el seu negoci de menjar ràpid.
- Cinemes Figueres. En català. Laborables, a les 18.00 h. Dissabte 13 i diumenge 14, a les 15.30 i 17.30 h.
EL COL·LEGI DELS ANIMALS MÀGICS 4 ★★★
- País. Alemanya. 2025. Aventures. Cinema familiar. 84 minuts. Direcció: Bernhard Jasper, Maggie Peren Guió: Nicole Armbruster, Alexandra Kordes, Mirjam Müntefering, Thorsten Näter Intèrprets: Loris Sichrovsky Emilia Maier Sinopsi: Quan es muda amb la seva amiga Ida i entra a l'escola Winterstein, Miriam descobreix un món màgic que mai va imaginar. Entre criatures fantàstiques i misteris per resoldre, haurà de lluitar per a protegir la seva nova escola.
- Cinemes Figueres. En català. Laborables, a les 17.30 h. Dissabte 13 i diumenge 14, a les 15.30 i 17.30 h.
BACKROOMS ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Terror. Thriller psicològic. 105 minuts. Direcció: Kane Parsons Guió: William Bromell, Kane Parsons Intèrprets: Chiwetel Eijofor, Renate Reinsve, Finn Bennet, Lukita Maxwell Sinopsi: Una porta estranya apareix al soterrani d'una botiga de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella s'haurà d'endinsar en allò desconegut per intentar rescatar-lo. Adaptació d'un curtmetratge del mateix Kane Parsons.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 13 i diumenge 14, a les 15.15, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 12, a les 20.30 i 22.35 h. Dissabte 13, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 14, a les 18.20 i 20.30 h. Dilluns 15 i dimarts 16, a les 20.30 i 22.35 h.
HE-MAN Y LOS MASTERS DEL UNIVERSO ★★★
- País. Estats Units. 2026. Acció. Fantasia medieval. 132 minuts. Direcció: Travis Knight. Guió: Chris Buttler, Aaron Nee, Adam Nee, David Callaham. Intèrprets: Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Alison Brie, Idris Elba Sinopsi: Un nen de deu anys, el príncep Adam, es va estavellar a la Terra en una nau espacial i va ser separat de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Etèrnia. Després de localitzar-la gairebé dues dècades després, el príncep Adam és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta natal de les malvades forces de Skeletor. Però per derrotar un malvat tan poderós, el príncep Adam primer haurà de descobrir els misteris del seu passat i esdevenir He-Man: l'home més poderós de l'Univers.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 19.15 i 21.45 h. Dissabte 13 i diumenge 14, a les 17.15 i 21.45 h.
- Cinemes Roses. Divendres 12, a les 18.00 i 20.40 h. Dissabte 13, a les 16.05, 19.00 i 22.00 h. Diumenge 14, a les 16.05 i 19.00 h. Dilluns 15 i dimarts 16, a les 18.00 i 20.40 h.
SCARY MOVIE ★★★
- País. Estats Units. 2026. Terror adolescent. 95 minuts. Direcció: Michel Tiddes. Guió: Rick Alvarez, Marlon Wayans, Shawn Wayans, Keen Ivory Wayans. Intèrprets: Anna faris, Regina Hall, Marlon Wayans, Shawn Wayans Sinopsi: Sisè lliurament de la saga de Scary Movie. Vint-i-sis anys després d'aconseguir escapar d'un assassí emmascarat sospitosament familiar (Ghostface), el Core Four tornen al punt de mira de l'assassí i cap pel·lícula de terror està fora de perill. Marlon Wayans (Shorty), Shawn Wayans (Ray), Anna Faris (Cindy), i Regina Hall (Brenda) es reuneixen a Scary Movie juntament amb favorits que tornen i noves cares fresques per apunyalar sense pietat reboots, remakes, requels, preqüeles, seqüeles, spin-off, terror elevat, històries d'origen tot el que porti la paraula legacy al títol i cada capítol final que, per descomptat, no és final. Res no és sagrat. Cap tòpic sobreviu. Es creuen totes les línies. Els Wayans tornen per cancel·lar la cultura de cancel·lació.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.15, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 13 i diumenge 14, a les 15.15, 17.45, 19.50 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 12, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 13, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 14, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. Dilluns 15 i dimarts 16, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h.
TODO LO QUE NUNCA FUIMOS ★★★
- País. Espanya. 2026. Drama romàntic. 107 minuts. Direcció: Jorge Alonso. Guió: Jorge Alonso, Sara Belloso. Intèrprets: Maxi Iglesias, Margarida Corceiro, Sebastián Zurita, Natalia Rodríguez Sinopsi: Leah, una jove aspirant a pintora, està destrossada. Des del tràgic accident que es va emportar els pares s'ha convertit en una ombra del que solia ser. Quan a Oliver, el germà gran de Leah, li ofereixen una feina lluny de casa, li demana al seu millor amic Axel que en tingui cura. Sense saber que Leah sempre n'ha estat enamorada i que la vida de tots dos està a punt de canviar radicalment, Axel promet tenir-ne cura. A mesura que la seva atracció mútua creix, Leah i Axel han de decidir si reprimir el seu amor o deixar que passi.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.15 h. Dissabte 13 i diumenge 14, a les 15.30 i 19.40 h.
- Cinemes Roses. Divendres 12, a les 18.15 h Dissabte 13 i diumenge 14, a les 16.05 h. Dilluns 15 i dimarts 16, a les 18.15 h.
THE MANDALORIAN AND GROGU ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Ciència-ficció. 132 minuts. Direcció: Jon Favreau Guió: Jon Favreau, Dave Filoni, Noah Kloor Intèrprets: Pedro Pascal, Sigourney Weaver Sinopsi: Continuació de la sèrie "The Mandalorian" en forma de pel·lícula. L'Imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per tota la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot el que va lluitar la Rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del llegendari caça-recompenses mandalorià Din Djarin i el seu jove aprenent Grogu.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 21.45 h. Dissabte 13 i diumenge 14, a les 19.30 i 22.00 h.
MICHAEL ★★★★
- País. Estats Units. 2026.Drama biogràfic. Música. 127 minuts. Direcció: Antoine Fuqua Guió: John Logan Intèrprets: Jaafar Jackson, Nia Long Sinopsi: El viatge de Michael Jackson més enllà de la música, des del descobriment del seu extraordinari talent com a líder dels Jackson Five fins a convertir-se en una visionària estrella l'ambició creativa de la qual va despertar un incansable afany per consagrar-se com la icona més gran de la indústria de l'entreteniment.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 19.40 i 22.00 h. Disabte 13 i diumenge 14, a les 19.40 i 22.00 h.
SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA ★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Aventures. 98 minuts. Direcció: Aaron Horvath i Michael Jelenic. Guió: Matthew Fogel. Intèrprets: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black. Sinopsi: Mario, Luigi i Peach emprenen una aventura espacial que els porta fins als confins de la galàxia. La nova missió els aboca a un viatge ple de perills, salts i descobertes còsmiques.
- Cinemes Figueres. Dissabte 13 i diumenge 14, a les 15.30 h.
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