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Agenda del 8 al 14 de juny a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Catifa de Corpus.

Catifa de Corpus. / Lídia López

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Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DILLUNS 8 DE JUNY

FIGUERES

Ruta del Tast Surrealista. 20 establiments oferiran una tapa d’inspiració surrealista maridada amb una copa de vi de la DO Empordà per 4 euros i 6 restaurants prepararan menús per 35 euros. On: Diversos establiments Quan: Fins al 14 de juny

FORTIÀ

Ball a càrrec de Maria Muñoz On: Centre agrícola i social Quan: A les 18 h.

LLANÇÀ

XXXI Mostra floral-Festivitat del Corpus On: Capella del port Quan: De 17 a 19 h.

🗓️ DIMARTS 9 DE JUNY

FIGUERES

Deu maneres de dir-te que t'estimo. Taller d'acompanyament a la criança per a mares i pares d'infants entre 0 i 3 anys On: Espai Cívic Teatre Bon Pastor Quan: A les 16 h.

🗓️ DIMECRES 10 DE JUNY

FIGUERES

Gaudí-Pujols-Dalí: Tertúlia sobre la tríada genial. La sessió estarà conduïda pel dramaturg i historiador Gerard Bidegain i Figuerola i per la filòsofa Alba Padrós. El punt de partida serà la publicació La visió artística i religiosa d’en Gaudí, escrita per Francesc Pujols i Morgades l’any 1927 On: Cercle Sport Figuerenc Quan: A les 19 h.

🗓️ DIJOUS 11 DE JUNY

FIGUERES

Fòrum Benestar i Empresa. Una jornada professional per impulsar aliances empresarials i projectes de benestar. Hi participaran representants de la Universitat de Girona, Fundació Salut Empordà, Cambra de Comerç de Girona i Patronat de Turisme Costa Brava Girona, entre altres On: Auditori Caputxins Quan: De 9 a 14.45 h.

🗓️ DIVENDRES 12 DE JUNY

FIGUERES

V Fira Degustació de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà On: Rambla Quan: De 17 a 22.30 h.

  • Concert d'Els Perduts de Sant Esteve de les Roures Quan: A les 18.30 h.
  • Concert de Bananna Beach Crew 2026 Quan: A les 20.30 h

🗓️ DISSABTE 13 DE JUNY

FIGUERES

V Fira Degustació de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà On: Rambla Quan: Tot el dia.

  • PD Pawer Quan: A les 12 h.
  • Tramuntakada Quan: A les 16.45 h.
  • Concert de Sweet Chilli Band Quan: A les 16.45 h.
  • Concert de Poéticamente Incorrectos Quan: A les 16.45 h.

🗓️ DIUMENGE 14 DE JUNY

CADAQUÉS

Buidem ses golfes. Mercat de segona mà. On: El Passeig Quan: De 9 a 17 h.

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