Plans
Agenda del 8 al 14 de juny a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 8 DE JUNY
FIGUERES
Ruta del Tast Surrealista. 20 establiments oferiran una tapa d’inspiració surrealista maridada amb una copa de vi de la DO Empordà per 4 euros i 6 restaurants prepararan menús per 35 euros. On: Diversos establiments Quan: Fins al 14 de juny
FORTIÀ
Ball a càrrec de Maria Muñoz On: Centre agrícola i social Quan: A les 18 h.
LLANÇÀ
XXXI Mostra floral-Festivitat del Corpus On: Capella del port Quan: De 17 a 19 h.
🗓️ DIMARTS 9 DE JUNY
FIGUERES
Deu maneres de dir-te que t'estimo. Taller d'acompanyament a la criança per a mares i pares d'infants entre 0 i 3 anys On: Espai Cívic Teatre Bon Pastor Quan: A les 16 h.
🗓️ DIMECRES 10 DE JUNY
FIGUERES
Gaudí-Pujols-Dalí: Tertúlia sobre la tríada genial. La sessió estarà conduïda pel dramaturg i historiador Gerard Bidegain i Figuerola i per la filòsofa Alba Padrós. El punt de partida serà la publicació La visió artística i religiosa d’en Gaudí, escrita per Francesc Pujols i Morgades l’any 1927 On: Cercle Sport Figuerenc Quan: A les 19 h.
🗓️ DIJOUS 11 DE JUNY
FIGUERES
Fòrum Benestar i Empresa. Una jornada professional per impulsar aliances empresarials i projectes de benestar. Hi participaran representants de la Universitat de Girona, Fundació Salut Empordà, Cambra de Comerç de Girona i Patronat de Turisme Costa Brava Girona, entre altres On: Auditori Caputxins Quan: De 9 a 14.45 h.
🗓️ DIVENDRES 12 DE JUNY
FIGUERES
V Fira Degustació de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà On: Rambla Quan: De 17 a 22.30 h.
- Concert d'Els Perduts de Sant Esteve de les Roures Quan: A les 18.30 h.
- Concert de Bananna Beach Crew 2026 Quan: A les 20.30 h
🗓️ DISSABTE 13 DE JUNY
FIGUERES
V Fira Degustació de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà On: Rambla Quan: Tot el dia.
- PD Pawer Quan: A les 12 h.
- Tramuntakada Quan: A les 16.45 h.
- Concert de Sweet Chilli Band Quan: A les 16.45 h.
- Concert de Poéticamente Incorrectos Quan: A les 16.45 h.
🗓️ DIUMENGE 14 DE JUNY
CADAQUÉS
Buidem ses golfes. Mercat de segona mà. On: El Passeig Quan: De 9 a 17 h.
ESTEM TREBALLANT PER AMPLIAR L'AGENDA
- Un jubilat cobra una pensió de 900 euros al mes després de 22 anys treballant: 'Em van fer la jubilació d’acord amb el que havia cotitzat
- Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts
- “Ser alcaldessa de l’Escala és la il·lusió de la meva vida”
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que ja no existeixen
- Els millors plans pel cap de setmana del 6 i 7 de juny de 2026 a l'Alt Empordà
- El poble de l'Empordà on es refugia Sergio Dalma: té poc més de 130 habitants i és molt dalinià
- Viu amb un avi de 102 anys i fa sis anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen
- Cadaqués reclama fer una 'excepció' amb Cap de Creus en l'aplicació del decret que prohibeix fondejar a la posidònia