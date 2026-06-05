Oci
Programació de cinemes del 5 a l'11 de juny a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses i cineclub Diòptria
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LA FESTA DEL CINEMA - 3,50 €
8 - 9 - 10 i 11 DE JUNY
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
BACKROOMS ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Terror. Thriller psicològic. 105 minuts. Direcció: Kane Parsons Guió: William Bromell, Kane Parsons Intèrprets: Chiwetel Eijofor, Renate Reinsve, Finn Bennet, Lukita Maxwell Sinopsi: Una porta estranya apareix al soterrani d'una botiga de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella s'haurà d'endinsar en allò desconegut per intentar rescatar-lo. Adaptació d'un curtmetratge del mateix Kane Parsons.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 6 i diumenge 7, a les 15.15, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 5, a les 18.20 i 20.30 h. Dissabte 6, a les 16.05, 18.20 i 22.30 h. Diumenge 7, a les 16.05 i 18.20 h. De dilluns 8 a dijous 11, a les 18.20 i 20.30 h.
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
LA BUENA HIJA ★★★★
- País: Espanya. 2025. Idioma: Castellà. Drama. Família. 101 minuts. Direcció: Júlia de Paz Solvas Guió: Júlia de Paz Solvas, Nuria Dunjó Intèrprets: Kiara Arancibia, Janet Novás, Petra Martínez, Julián Villagrán Sinopsi: Després de la separació dels seus pares, Carmela (Kiara Arancibia) i la seva mare (Janet Novás) es muden a casa de la seva àvia (Petra Martínez). Mentre intenta adaptar-se a la nova situació, Carmela anhela passar més temps a casa del pare (Julián Villagrán), un artista plàstic a qui admira i idolatra. L'ombra portarà les tres generacions de dones de la família a decidir el futur que mereixen. Adaptació al format llargmetratge del curt Harta, de la mateixa Júlia de Paz.
- Cinemes Figueres. Cinema en VOSE. Dimarts 9 i dijous 11, a les 20.30 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
SHREK ★★★★
- País. Estats Units. 2001. Animació. Comèdia. 87 minuts. Direcció: Andrew Adamson, Vicky Jenson Guió: Ted Elliott, Terry Rossio, Joe Stillman, Roger S.H. Schulman Sinopsi: Fa molt de temps, en un llunyà pantà, vivia un feroç ogre anomenat Shrek. De cop i volta, un dia, la seva solitud es veu interrompuda per una invasió de personatges sorprenents. Hi ha ratolins cecs al seu menjar, un enorme i dolentíssim llop al seu llit, tres porquets sense llar i altres éssers que han estat deportats de la seva terra pel malvat Lord Farquaad. Per salvar el seu territori, Shrek fa un pacte amb Farquaad i emprèn un viatge per aconseguir que la bella princesa Fiona accedeixi a ser la promesa del Lord. En una missió tan important l'acompanya un divertit ruc, disposat a fer qualsevol cosa per Shrek: tot, menys guardar silenci.
- Cinemes Figueres. Dissabte 6 i diumenge 7, a les 15.45 h. REESTRENA AMB MOTIU DEL 25È ANIVERSARI.
HE-MAN Y LOS MASTERS DEL UNIVERSO ★★★
- País. Estats Units. 2026. Acció. Fantasia medieval. 132 minuts. Direcció: Travis Knight. Guió: Chris Buttler, Aaron Nee, Adam Nee, David Callaham. Intèrprets: Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Alison Brie, Idris Elba Sinopsi: Un nen de deu anys, el príncep Adam, es va estavellar a la Terra en una nau espacial i va ser separat de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Etèrnia. Després de localitzar-la gairebé dues dècades després, el príncep Adam és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta natal de les malvades forces de Skeletor. Però per derrotar un malvat tan poderós, el príncep Adam primer haurà de descobrir els misteris del seu passat i esdevenir He-Man: l'home més poderós de l'Univers.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.10, 19.15 i 21.45 h. Dissabte 6 i diumenge 7, a les 15.10, 17.15, 19.30 i 21.45 h.
- Cinemes Roses. Divendres 5, a les 18.00 i 20.40 h. Dissabte 6, a les 16.05, 19.00 i 22.00 h. Diumenge 7, a les 16.05 i 19.00 h. De dilluns 8 a dijous 11, a les 18.00 i 20.40 h.
SCARY MOVIE ★★★
- País. Estats Units. 2026. Terror adolescent. 95 minuts. Direcció: Michel Tiddes. Guió: Rick Alvarez, Marlon Wayans, Shawn Wayans, Keen Ivory Wayans. Intèrprets: Anna faris, Regina Hall, Marlon Wayans, Shawn Wayans Sinopsi: Sisè lliurament de la saga de Scary Movie. Vint-i-sis anys després d'aconseguir escapar d'un assassí emmascarat sospitosament familiar (Ghostface), el Core Four tornen al punt de mira de l'assassí i cap pel·lícula de terror està fora de perill. Marlon Wayans (Shorty), Shawn Wayans (Ray), Anna Faris (Cindy), i Regina Hall (Brenda) es reuneixen a Scary Movie juntament amb favorits que tornen i noves cares fresques per apunyalar sense pietat reboots, remakes, requels, preqüeles, seqüeles, spin-off, terror elevat, històries d'origen tot el que porti la paraula legacy al títol i cada capítol final que, per descomptat, no és final. Res no és sagrat. Cap tòpic sobreviu. Es creuen totes les línies. Els Wayans tornen per cancel·lar la cultura de cancel·lació.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.15, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 6 i diumenge 7, a les 15.15, 17.45, 19.50 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 5, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 6, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 7, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. De dilluns 8 a dijous 11, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h.
TODO LO QUE NUNCA FUIMOS ★★★
- País. Espanya. 2026. Drama romàntic. 107 minuts. Direcció: Jorge Alonso. Guió: Jorge Alonso, Sara Belloso. Intèrprets: Maxi Iglesias, Margarida Corceiro, Sebastián Zurita, Natalia Rodríguez Sinopsi: Leah, una jove aspirant a pintora, està destrossada. Des del tràgic accident que es va emportar els pares s'ha convertit en una ombra del que solia ser. Quan a Oliver, el germà gran de Leah, li ofereixen una feina lluny de casa, li demana al seu millor amic Axel que en tingui cura. Sense saber que Leah sempre n'ha estat enamorada i que la vida de tots dos està a punt de canviar radicalment, Axel promet tenir-ne cura. A mesura que la seva atracció mútua creix, Leah i Axel han de decidir si reprimir el seu amor o deixar que passi.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.15, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 6 i diumenge 7, a les 15.30, 17.40, 19.40 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 5, a les 18.20, 20.30 22.35 h Dissabte 6, a les 16.05, 18.20, 20.30 22.35 h. Diumenge 7, a les 16.05, 18.20 i 20.30. De dilluns 8 a dijous 11, a les 18.20 i 20.30 i 22.35 h.
CADA DÍA NACE UN LISTO ★★★
- País. Espanya. 2026. Comèdia negra. 97 minuts. Direcció: Arantxa Echevarria. Guió: Arantxa Echevarria, Patricia Campo. Intèrprets: Hugo Silva, Susi Sánchez, Dafne Fernández, Jaime Olías Sinopsi: Toni Lomas va aconseguir la fama quan va participar en un exitós talent xou. Ara no té on caure mort. La seva situació canvia quan Malena, un amor del passat, el posa en contacte amb Junior, el fill d'un empresari ric, perquè robi un quadre valuós de la casa familiar. Per dur a terme el cop, Toni buscarà dos aliats: la Mari i el Gallego, formant un equip on cadascú persegueix els seus propis interessos.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.50, 19.40 i 22.00 h. Dissabte 6 i diumenge 7, a les 15.50, 17.45, 19.50 i 22.00 h.
LA LUZ ★★★★
- País. Espanya. 2026. Drama. Religió. Abusos sexuals. 118 minuts. Guió i direcció: Fernando Franco Intèrprets: Alberto San Juan, Pedro Casablanc, Miguel Rellán, María Galiana Sinopsi: Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia, està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Tot i això, quan el seu passat amenaça de sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença, així, un viatge sense retorn en què desafiarà obertament la institució que el va protegir.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.20, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 6 i diumenge 7, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h.
EL DRAMA ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Drama psicològic. 106 minuts. Guió i direcció: Kristoffer Borgli Intèrprets: Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim Sinopsi: Una parella, els dies previs al casament, s'enfronta a una crisi quan unes revelacions inesperades desbaraten el que un creia saber sobre l'altre.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 19.45 h. Dissabte 6 i diumenge 7, a les 17.30 h.
- Cinemes Roses. Divendres 5 i dissabte 6, a les 22.35 h. Diumenge 7, a les 20.30 h. De dilluns 8 a dijous 11, a les 18.20 i 20.30 h. Dijous 4, a les 22.35 h.
THE MANDALORIAN AND GROGU ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Ciència-ficció. 132 minuts. Direcció: Jon Favreau Guió: Jon Favreau, Dave Filoni, Noah Kloor Intèrprets: Pedro Pascal, Sigourney Weaver Sinopsi: Continuació de la sèrie "The Mandalorian" en forma de pel·lícula. L'Imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per tota la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot el que va lluitar la Rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del llegendari caça-recompenses mandalorià Din Djarin i el seu jove aprenent Grogu.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.15 i 22.00 h. Dissabte 6 i diumenge 7, a les 15.00, 19.30 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 5, a les 18.00 i 20.35h. Dissabte 6 i diumenge 7, a les 16.00, 18.30 i 21.00 h. De dilluns 8 a dijous 11, a les 18.00 i 20.35 h.
MICHAEL ★★★★
- País. Estats Units. 2026.Drama biogràfic. Música. 127 minuts. Direcció: Antoine Fuqua Guió: John Logan Intèrprets: Jaafar Jackson, Nia Long Sinopsi: El viatge de Michael Jackson més enllà de la música, des del descobriment del seu extraordinari talent com a líder dels Jackson Five fins a convertir-se en una visionària estrella l'ambició creativa de la qual va despertar un incansable afany per consagrar-se com la icona més gran de la indústria de l'entreteniment.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.15, 19.40 i 22.00 h. Disabte 6 i diumenge 7, a les 17.20, 19.40 i 22.00 h.
SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA ★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Aventures. 98 minuts. Direcció: Aaron Horvath i Michael Jelenic. Guió: Matthew Fogel. Intèrprets: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black. Sinopsi: Mario, Luigi i Peach emprenen una aventura espacial que els porta fins als confins de la galàxia. La nova missió els aboca a un viatge ple de perills, salts i descobertes còsmiques.
- Cinemes Figueres. Dissabte 6 i diumenge 7, a les 15.30 h.
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