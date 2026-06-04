Plans
Els millors plans pel cap de setmana del 6 i 7 de juny de 2026 a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DISSABTE 6 DE JUNY
ALBANYÀ
Romeria al santuari de la Mare de Déu del Mont. Missa i Ofrena a la Mare de Déu On: Al santuari Quan: A les 12 h.
L’ARMENTERA
Donació de sang On: Llar de jubilats Quan: De 10 a 14 h.
BORRASSÀ
Festa de Corpus. Sopar On: Espai Cal Governador Quan: A les 21 h.
CADAQUÉS
Fira d’Indians de Cadaqués Quan: Tot el dia.
Pedra seca: camí de cala Nans On: Camí de cala Nans Quan: A les 9 h.
Homenatge de la vila de Cadaqués a l’artista Fina Miralles. Presentació dels llibres: Cadaqués es meu refugi, i Llum i reflex, de Fina Miralles On: Teatre Art i Joia Quan: A les 11.30 h.
Xerrada Misteris de fusta, paper i ferro, durant l'exposició Fusta-paper-ferro, de Jordi Baró, Zina López, Catherine Luton, Quim Vila Torrens On: Galeria Marges-U Quan: A les 19 h.
ESPOLLA
Actuació de Maika Makovski. Dins el cicle Recòndit On: Cala Baró Quan: A les 21 h.
L’ESCALA
Sardinada Popular
- Arribada de la sardina On: A la Riba Quan: A les 11.30 h.
- Degustació Quan: A les 12 h. Preu: 3 €.
Inauguració de l'exposició Vanity Fair desembarca a l’Escala, retaule postmodern del pintor Gino Rubert On: Alfolí de la Sal Quan: A les 12 h.
Actes previs del 51è Aplec
- Conferència Víctor Català, Lluís Albert, les tradicions i la Sardana, a càrrec de la filòloga i estudiosa Irene Muñoz i Pairet On: Biblioteca Víctor Català Quan: A les 11 h.
- Visita guiada a l’exposició temporal Tribut a Josep Vicens, a càrrec de Jordi Gallegos i Córdoba On: Casa del Gavià Quan: A les 17 h.
- Ballets catalans, a càrrec del Grup de Danses La Farandola, del CER, dirigit per Montserrat Clos On: Plaça de la Sardana Quan: A les 18.30 h.
- Cercavila de vesprada amb la Colla Empòrion On: Passeig Lluís Albert Quan: A les 20.30 h.
- Doble ballada de sardanes On: La Riba Quan: A les 21.30 h.
FIGUERES
Taller "Pinta el teu estoig amb Posca" On: Abacus Quan: A les 11 h.
Inici dels tastets temàtics com a prèvia de la 5a Fira Degustació de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà
- "Xocobirra”, maridatge de cerveses Limbik amb el xocolater artesà figuerenc Arnau Triola On: Al Balcó del Mercat de la plaça Catalunya Quan: A les 11.30 h.
- Visita a l’obrador Rufa amb tast de cinc cerveses Quan: A les 18 h.
Presentació del llibre Montserrat Minobis i Puntunet. La veu que va desafiar el seu temps, de Jordi Jordà i Casademont. Amb la participació de l’autor i Jaume Guillamet, catedràtic emèrit de la UPF i membre de l’IEC On: Museu del Joguet de Catalunya Quan: A les 12 h.
Presentació del llibre La doble cara del gol. Del business al potrero, a càrrec del coach Carles Vilaseca en conversa amb la criminòloga esportiva Helena G. Amo On: Espai Cultural Bookman Quan: A les 18 h.
Representació de l'espectacle L'entrevista antològica, tres relats de Roald Dahl adaptats al teatre amb La Funcional Teatre On: Auditori Caputxins Quan: A les 20 h.
Aquesta nit anem al cinema! Sessió amb crispetes al terrat del Museu. Projecció d’Èrase una vez... (1950), de Josep Escobar i Alexandre Cirici Pellicer On: Museu del Joguet Quan: A les 21 h.
FORTIÀ
Sopar ball amb Sharazan Duet On: Casa Fortià Quan: A les 20.30 h.
LLANÇÀ
Club de Lectura Juvenil. Conduït per Esther Giró i Carla Cortés On: Platja de la Farella Quan: A les 11.30 h.
Inauguració de l’exposició Llançà: Un tribut al mar i a la seva gent. La mirada artística d’Agustí Masvidal i Salavert (1920-2000). Exposició d’obres realitzades al llarg de la vida de l’autor on podrem gaudir de racons, platges i marines del municipi de Llançà i, en especial, de retrats de la nostra gent de mar. On: Casa del Mar Quan: A les 12 h.
Espectacle de dansa Movies. A càrrec de l’Escola de Dansa X Dance Project On: Casa de Cultura Quan: 1a sessió: 17 h / 2a sessió: 19.30 h. Preu: 5 €.
XXXII Mostra floral - Festivitat del Corpus On: Capella del Port Quan: A les 18.30 h.
PALAU-SAVERDERA
Ball amb Blue Moon On: Centre cívic Quan: A les 17.30 h. Preu: 6 € (amb berenar).
ROSES
Hola Estiu Roses. Tastets gastronòmics i música en viu On: Passeig Marítim Quan: Del 5 al 7 de juny.
Presentació del llibre Aprendre de l’arquitectura tradicional. Cap de Creus, amb les autores Olga Muñoz i Marta Puiguriguer. Presentació, més visita a Mas Marès i tast de vins On: Mas Marès Quan: A les 10 h.
Petit cinema. Projecció de cinema infantil. A partir de 4 anys. On: Biblioteca Vicens Vives Quan: A les 11 h.
Espectacle de dansa La Bayadère, escola de dansa Jaume Deulofeu On: Teatre Municipal Quan: A les 20 h. Preu: 8 €.
VILABERTRAN
Quan Vilabertran era una festa. La història de Blanca d'Anjou
- Visita el campament de Jaume II el Just Quan: De 17 a 21 h.
- Recorregut teatralitzat On: Canònica de Vilabertran Quan: A les 18.30 i 20.30 h. Cal reservar.
VILADAMAT
IX Fira del vermut i de productes de la terra On: Plaça de l’1 d’octubre Quan: D’11 a 21 h.
- Obertura, amb vermutaires, cerveses, licors i productes de la terra Quan: A les 11 h.
- Actuació de l'esbart dansaire de la Societat Coral Erato de Figueres Quan: A les 12 h.
- Pregó a càrrec de Ruth Troyano Puig, autora del cicle de vuit llibres Retrats de vi i difusora de la cultura del vi Quan: A les 12.30 h.
- Actuació de Catcombo Quan: A les 12.45 h.
- Bombolles per a tothom Quan: A les 17.30 h.
- Actuació dels Sunset Rhythm Kings Quan: A les 19.30 h.
- Botifarrada popular Quan: A les 21 h.
VILAFANT
Festa del Còmic On: El Cau Quan: A les 11 h.
🗓️ DIUMENGE 7 DE JUNY
BORRASSÀ
XXI Fira Corpus Borrassà On: Nucli antic Quan: Tot el dia.
- Servei de bar a càrrec del Futbol Club Borrassà On: Espai Cal Governador Quan: De 10 a 14 h.
- Espai de jocs populars i tradicionals amb RSP Serveis On: Espai Cal Governador Quan: A les 11 h.
- Missa solemne, processó i sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí On: A l'Església Quan: A les 12 h.
- Espectacle infantil de contes Kamishibai On: Espai Cal Governador Quan: A les 17.30 h.
- Catifes de flors, decoracions i ornamentacions florals On: Sala de l’Ateneu, Espai Cal Governador i carrers, places, balcons i entrades de les cases de Borrassà Quan: Tot el dia.
- Sopar a càrrec del Futbol Club Borrassà On: Espai Cal Governador Quan: A les 21 h.
CADAQUÉS
Fira d’Indians de Cadaqués Quan: Tot el dia
CAMALLERA
Ball amb Txic to Txic On: Pavelló Quan: A les 18 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Fira de Brocanters On: Plaça Joan Alsina Quan: De 9 a 14 h.
L’ESCALA
Activitats al MAC-Empúries
- Jornada de Portes obertes Quan: De 10 a 18 h.
- Visita romana teatralitzada Quan: D’11 a 13 h. Preu: 6 €/persona (no inclou l’entrada al jaciment) . Menors de 8 anys gratuït.
Actes previs del 51è Aplec. El despertar de l’Aplec On: Plaça Catalunya Quan: A les 10 h.
51è Aplec de la Sardana de l’Escala, amb les cobles Ciutat de Girona, Els Rossinyolets i Bisbal Jove On: Plaça Catalunya Quan: De 10.30 a 19 h.
Cicle de Conferències Club Nàutic 2026. Presentació del llibre Llegendes de mar de la Costa Brava, a càrrec del seu autor Miquel Martín i Serra On: Sala nord Restaurant Bol Roig Quan: A les 19 h.
ESPOLLA
Ball amb Joan Sol On: Societat la Fraternal Quan: A les 18 h.
FIGUERES
Festa del Corpus
- Muntatge de catifes florals On: Al centre Quan: De 8 a 11 h.
- Catifes exposades al centre de la ciutat Quan: Fins a les 18.30 h.
- Els Gegants de Figueres donaran inici a la tradicional desfeta de catifes Quan: A les 18.30 h.
8a edició de la Convenció Soc Friki Soc Cultura. Un espai pensat per gaudir en comunitat de la cultura pop, el manga, l’anime, els videojocs, el cosplay, la ciència-ficció, el rol. On: Plaça Catalunya Quan: De 10 a 20 h.
Ball amb Juan Ramon On: Sala de Ball Erato Quan: A les 17.30 h.
Ball amb Frank Rojo On: Cercle Sport Figuerenc Quan: A les 17.30 h.
Representació de l'espectacle L'entrevista antològica, tres relats de Roald Dahl adaptats al teatre amb La Funcional Teatre On: Auditori Caputxins Quan: A les 18 h.
LA JONQUERA
Ball amb Raimon On: Sala Societat Unió Jonquerenca Quan: A les 17.30 h. Preu: 6 €.
LLANÇÀ
Mercat de 2a mà On: Pineda del Port Quan: De 8 a 14 h.
XXIX Trobada de Puntaires de Llançà On: Plaça Major Quan: A partir de les 10 h.
Les llegendes del mar. Coneix les llegendes del mar, els pescadors, els éssers fantàstics i les criatures del fons del mar passejant i sentint l’aigua, trepitjant la sorra i escoltant el que ens diu el mar. On: Platja de La Farella Quan: A les 11 h. Preu: Gratuït.
XXXII Mostra floral - Festivitat del Corpus On: Església Parroquial de Sant Vicenç Quan: A les 11 h.
Catifes pels voltants dels temples Quan: D’11 a 20 h.
Ball de saló amb Juan Ramon On: Can Marly Quan: A les 18 h.
MAÇANET DE CABRENYS
Concert del Cor de Cambra de la Diputació de Girona, sota la direcció d'Isabel Mantecón On: Església parroquial Quan: A les 12 h.
ROSES
Hola Estiu Roses. Tastets gastronòmics i música en viu On: Passeig Marítim Quan: Del 5 al 7 de juny.
XXXIV Festival de Dansa. L’Espai en Dansa de Castelló d’Empúries On: Teatre Municipal Quan: A les 18.30 h. Preu: 8 €.
SANT MIQUEL DE FLUVIÀ
18a Fira d’Oficis Artesans On: Nucli antic Quan: De 10 a 20 h.
TERRADES
XXIX Fira-Mercat de la cirera. On: Nucli antic. Quan: De 9 a 20 h.
- Sortida de la XIV Cursa de Muntanya Cirera de Terrades. Quan: A les 8:30.
- Mostra i venda de cireres dels diferents productors del municipi, artesania i producte de proximitat. On: Nucli antic Quan: De 9 a 20 h.
- Exposició de tractors antics a càrrec dels Amics del Tractor d’època. Quan: Matí i tarda.
- Inflables per a la mainada. On: Plaça Major. Quan: Durant tot el dia.
- Exposició de pintures de l’Associació de la Gent Gran de Figueres. On: Sala Polivalent. Quan: Matí i tarda.
- Exposició de quadres de diferents carrers i indrets del poble fets per la Dolors Dalmau. On: Sala de Ca la Lola. Quan: Durant tot el dia.
- Actuació dels Grallers de Llers. On: Pels carrers del poble. Quan: A les 10 h.
- Actuació de la Colla Castellera de Figueres. On: Plaça Major. Quan: A les 11.30.
- Actuació de Jaume Ibars. On: la Societat. Quan: A les 12.30.
- Actuació de Los Hijos de Julio. On: La Societat. Quan: A les 17.00.
VILABERTRAN
Ball amb Nou Trànsit On: Sala de Ball Quan: A les 18 h.
VILA-SACRA
2a edició Matinal Romana. Festa del Corpus On: Nucli antic Quan: D’11 a 14.15 h.
- Desfilada dels Armats Romans de Vila-sacra On: Pels carrers del municipi Quan: A les 11 h.
- Inscripcions als Jocs Romans, que començaran amb jocs de taula com el tres en ratlla o els trencaclosques d’Arquímedes. També es podrà participar disfressat de romà o romana i fotografiar-se amb els Armats Romans de Vila-sacra Quan: A les 12 h.
- Celebració de la Paraula Quan: A les 12 h.
- Es podran veure les catifes de flors fetes per l’Associació de Dones Quan: Durant el matí
- Activitats amb quatre Jocs Romans nous de competició Quan: A les 12.45 h.
- Finalitzaran els jocs i es farà una sardana-vermut per a tothom Quan: A les 13.45 h.
- Es repartiran els jocs de manualitats als participants i els premis als guanyadors Quan: A les 14 h.
- Fi de la Matinal Romana de Corpus Quan: A les 14.15 h.
- Niño Becerra alerta del desajust de les pensions: 'Les expectatives d’ingressos no sembla que puguin sostenir el sistema de pensions amb el qual convivim
- Viu amb un avi de 102 anys i fa sis anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Ni Cadaqués, ni el Port de la Selva: aquest és el poble de l'Empordà que ha enamorat Susanna Griso
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- L'alcaldessa de Pont de Molins cessa un regidor del govern acusant-lo 'd'abús de poder' per utilitzar una sala municipal
- L'Ajuntament de Figueres fa un pas endavant per construir la segona biblioteca i el nou arxiu al Parc de les Aigües