Agenda de l'1 al 7 de juny a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 1 DE JUNY
LLANÇÀ
Expositor temàtic Biblioteques amb DO: Vi i gastronomia. Amb motiu del projecte de la Generalitat que porta la cultura del vi, com a un tret distintiu i autòcton del territori, a les biblioteques públiques de Catalunya. La biblioteca oferirà una selecció de llibres, còmics, DVD i altres materials sobre el tema del vi i la gastronomia. On: Sala d’adults i, sala infantil de la Biblioteca Pere Caldres Quan: De l'1 al 13 de juny.
Organitzem l’estiu plegats. Espai participatiu per començar a preparar la programació d’estiu de l’Espai Jove. Vine a compartir idees, propostes i activitats que t’agradaria fer. On: Espai Jove Quan: A les 17 h.
🗓️ DIMARTS 2 DE JUNY
FIGUERES
Deu maneres de dir-te que t'estimo. Taller d'acompanyament a la criança per a mares i pares d'infants entre 0 i 3 anys. On: Espai Cívic Teatre Bon Pastor Quan: A les 16 h.
LLANÇÀ
Punt de trobada - Espai digital. Tens dubtes del mòbil, aplicacions i altres funcions del telèfon? Vine a resoldre’ls! On: Casa Marly (2a planta) Quan: A les 17.30 h.
SANT PERE PESCADOR
Taller de pintar fusta. Taller de pintura sobre fusta a càrrec de Ludis. Activitat recomanada de 2 a 12 anys. On: Biblioteca Quan: a les 17 h.
🗓️ DIMECRES 3 DE JUNY
LLANÇÀ
Punt d’informació a la ciutadania projecte BarMar. Stand informatiu del projecte europeu BarMar, corresponent a la futura interconnexió europea d’hidrogen verd entre Barcelona i Marsella On: Plaça Major Quan: De 9 a 13 h.
SAI LGBTIQ+. Servei per informar, acompanyar i sensibilitzar sobre l’orientació sexual, l’expressió i la identitat de gènere i per prevenir la LGBTI-fòbia. Atén tant a persones LGBTI+ com al seu entorn i a professionals. On: Espai Jove Quan: De 17 a 19 h.
🗓️ DIJOUS 4 DE JUNY
LLANÇÀ
Gala Ràdio 2n i 3r d’ESO de l’INS Llançà On: Sala d’actes de la Casa de Cultura Quan: De 9.15 a 11.30 h.
Dinamització al pati de l’INS Llançà On: Institut de Llançà Quan: De 10.15 a 10.35 h.
Cuina de Llotja i tradició marinera. Demostració culinària amb tast dedicada al lluç, guiada pel cuiner Jordi Dalmau (restaurant Sumac de Roses) i Jordi Fulcarà, patró major de la Confraria de Pescadors de Llançà. Una experiència que connecta cuina, producte i cultura marinera, dinamitzada per Àgata Albero On: Espai GastroMar (Casa del Mar) Quan: A les 19 h. Preu: Gratuït. Places limitades! Inscripcions: hola@inspiragastronomia.com
🗓️ DIVENDRES 5 DE JUNY
LLANÇÀ
Glops d’història: sabors amagats del vi antic. Xerrada amb tast a cegues a càrrec de Kuanam. Biblioteques amb DO 2026: Vi i gastronomia. Activitat sensorial que explora el vi i el most a la Roma antiga a través d’una xerrada i un tast a cegues. Proposta emmarcada dins els actes dels 25 anys de la Biblioteca Pere Calders (2001-2026). On: Espai Pi (Casa de Cultura) Quan: A les 18.30 h. Cal inscripció prèvia (majors de 18 anys)
Tirada noctura a Llançà On: Al Camp de Tir. Preu inscripció: 15 € (sense sopar) i 25 € (amb sopar). Cal fer inscripció prèvia al tel. 633 42 72 64
- Sopar Quan: A les 21 h.
- Tirada (25 plats mini fosso) Quan: A les 22 h.
🗓️ DISSABTE 6 DE JUNY
LLANÇÀ
Club de Lectura Juvenil. Un espai on joves lectors podran compartir llibres, opinions i descobrir noves històries plegats, acompanyats d’un petit pica-pica a la platja. Conduït per Esther Giró i Carla Cortés On: Platja de la Farella Quan: A les 11.30 h.
🗓️ DIUMENGE 7 DE JUNY
LLANÇÀ
Mercat de 2a mà On: Pineda del Port Quan: De 8 a 14 h.
