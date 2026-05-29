La Festa de la Primavera de Maçanet de Cabrenys omple els carrers de cultura i activitats familiars el 30 de maig
El municipi acull artesania, tallers i concerts durant tot el dia amb l'objectiu de consolidar-se com una cita destacada de l'any
Maçanet de Cabrenys viurà el 30 de maig la segona edició de la Festa de la Primavera, una jornada pensada per a tots els públics que convertirà els carrers i places del municipi en un gran espai cultural i festiu amb artesania, tallers, espectacles familiars i concerts.
Actes per a tots els públics
De les deu del matí a les vuit del vespre, els visitants podran recórrer la Fira d’Artesania i Oficis, situada a la Plaça de la Vila, la Plaça del Castell i la Plaça de l’Església. Hi participaran artesans de diferents disciplines, oferint productes elaborats de manera tradicional. Com a activitat especial, també es podrà gaudir d’un taller de dibuix ràpid amb els Urban Sketchers de Girona, una proposta creativa per captar l’essència del poble en directe.
A les onze del matí arrenquen les activitats infantils amb J-Magic protagonitzarà un espectacle itinerant de globoflèxia infantil, que recorrerà el recinte de la fira. A la tarda, a les dos quarts de cinc de la tarda, es farà un taller de papiroflèxia obert a totes les edats, també a càrrec de J-Magic, pensat especialment per al públic familiar.
Art i cultura empordanesa
Durant tota la jornada, la Sala d’Exposicions Can Viola acollirà una sessió contínua de videoart amb la projecció de l’obra de l’empordanesa Rosa Brugat, «Arigatò Gozaimasu», una proposta audiovisual que afegeix un vessant artístic contemporani a la festa. Un dels seus últims treballs realitzat durant el seu viatge al Japó és el vídeo «Aligatou Gozaimasu» (2015), on estudia a través de la seva càmera els costums, el temps i la vida del món de les geishes. Posteriorment formarà part del projecte Biennal Mirades de Dona (2016) organitzat per MAV.
Més endavant, a les 18:00 h, la música en directe continuarà amb l’actuació de Strings & Reeds, també a la terrassa de Can Viola. La jornada finalitzarà a les 19:30 hores amb un sorteig de productes de la fira a la Plaça de la Vila, com a tancament festiu d’una diada dedicada a la cultura, l’artesania i la convivència.
Amb aquesta programació, la Festa de la Primavera es consolida com una de les cites destacades del calendari cultural de Maçanet de Cabrenys, combinant tradició local i propostes creatives per a totes les edats. El programa, organitzat per l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys amb el suport de la Diputació de Girona, Salines Bassegoda i Can Viola, s’estendrà durant tot el dia amb activitats repartides per diversos punts del poble
