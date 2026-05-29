Agenda del cap de setmana del 30 i 31 de maig a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DISSABTE 30 DE MAIG
AGULLANA
Presentació del llibre La Concòrdia d’Agullana 175 anys (1851-2026), amb la presència dels autors
- On: Sala polivalent
- Quan: A les 12 h.
BÀSCARA
Setmana de la Natura 2026
- Taller Vinagre dels quatre lladres. Descobreix un remei del segle XVII encara útil i comestible. Xerrada a càrrec de Lluís Borrell. Cal inscripció prèvia a tecnicaensenyament@bascara.cat. Obert a tothom.
- On: Sala Municipal de Bàscara.
- Quan: A les 11 h.
CADAQUÉS
Recital poètic On: Terrassa de la Societat l’Amistat
- Quan: A les 11.30 h.
Tast Es vins de Gala
- On: Expo Dalí
- Quan: A les 17 h.
15a Primavera Rock
- Concert infantil amb Mestumacat Quan: A les 16.15 h.
- James Band, música dels 90 i 2000 Quan: A les 19 h.
- Miri’ Way Band, música dels 80 Quan: A les 23.30 h.
- Ruc’n Roll, música icònica del Rock Català Quan: A la 1.30 h.
CAPMANY
Maig cultural
- Entrega de premis Capmany literari
- On: Punt de lectura
- Quan: A les 20 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Taula rodona sobre Carles Fages de Climent, Ramon Ruiz Amado i Luis Ruíz Contreras, a càrrec de Mariàngela Vilallonga, Joan Ferrerós, Joan Manel Soldevilla i Carles Fages Torrents.
- On: Capella del Convent de Santa Clara
- Quan: A les 18 h.
L’ESCALA
Homenatge a Eduard Carbonell. Diferents personalitats del món cultural de l'Escala i d'arreu del país participen amb parlaments i música en l'homenatge a l'historiador Eduard Carbonell Esteller, mort el mes d'agost passat.
- On: Alfolí de la Sal
- Quan: A les 12 h.
Espectacle La Tempestat de l’Oceà. Una illa fràgil és habitada per tres personatges: en Pròsper, obsessionat amb el poder i el control, la Miranda, la seva filla innocent i juganera, i en Calibà, un nadiu que lluita per recuperar l’equilibri natural perdut. L’espectacle combina teatre gestual, clown, titelles i poesia visual amb una escenografia de gran càrrega simbòlica i sensibilitat estètica per parlar-nos de la relació trencada entre la humanitat i el planeta blau.
- On: La Riba
- Quan: A les 19 h.
- Preu: Gratuït.
IX Cicle de Cançó Popular «D’Arrel i amb Salero»
- Concert d’Arturo Gaya, De part dels bons. Recordant l’Ovidi Montllor
- On: Alfolí de la Sal
- Quan: A les 20 h.
- Preu: 5 €.
FIGUERES
Fira per a la Gent Gran On: Rambla Quan: De 9 a 20 h.
- Fira d’entitats locals Quan: De 9 a 13 h.
- Activitat dirigida Esport per a la gent gran, a càrrec del Servei d’Esports de Figueres Quan: A les 10 h.
- Musicoteràpia Eixample, organitzada per l’AV de l’Eixample Quan: A les 11 h.
- Actuació de ball en línia a càrrec del grup de ball en línia de l’AV de l’Eixample Quan: A les 11.30 h.
- Festa Gran, amb actuacions musicals, de cant, ball i dansa. Amb la participació del grup de ball en línia de l’Associació Gent Gran Figueres, grup de ball en línia de l’Associació Clau de sol de Vilafant, Colla Dolça Tardor, Associació ONA, Esbart Nova Dansa, Zumba Chic, Esbart Dansaire de l’Erato i Aires de mi Tierra (les actuacions s’aniran combinant). Quan: De 18 a 20 h.
Sortida literària al Port de la Selva amb Josep Maria Dacosta. Activitat vinculada al club de lectura de la novel·la All i salobre. Trasllat amb vehicle propi
- Quan: A les 9 h.
Contacontes
- On: Abacus
- Quan: A les 11 h.
Inici del cicle de showcookings per dinamitzar el mercat de la fruita i la verdura. Les demostracions de cuina les duran a terme l’Escola de Noves Oportunitats i l’Escola d’Hostaleria de Figueres.
- On: Plaça Catalunya
- Quan: A les 11 h.
Acte d'homenatge a Salvador Fàbrega i Llauradó, heroi de la Segona Guerra Mundial.
- Descoberta de la placa a la façana de lsa seva casa natal On: Xamfrà carrer Peralada amb Germanes Massanet
- Quan: A les 11.30 h.
- Conferència sobre la via i trajectòria de Salvador Fàbrega, a càrrec de Ramon Freixes i Sala
- On: Museu de l'empordà
- Quan: A les 12 h.
Hora del conte (+3 anys) Gats, gossos i altres animals de companyia, a càrrec de Gra de Sorra
- On: Biblioteca Fages de Climent
- Quan. A les 12 h. Cal inscripció.
Concert Històries del mar, amb la Jove Orquestra de Figueres i Escola de dansa Àngels Ballart.
- On: Teatre El Jardí
- Quan: A les 18.30 h.
Representació de l'espectacle L'entrevista antològica, La Funcional Teatre adapta i representa tres relats de l’escriptor Roald Dahl plens d’humor negre, sarcasme i comèdia de l’absurd.
- On: Auditori Caputxins
- Quan: A les 20 h.
- Preu: 16 €.
LA JONQUERA
Tast modernista. Dins el marc de l’Any Gaudí 2026, ens endinsarem en l’època modernista amb els cinc sentits. Farem una petita ruta senderista a l’arquitectura modernista que es pot trobar a la Jonquera. A continuació, farem un tast de receptes d’origen modernista en format tapa, i es podrà visitar l’exposició artística El Gaudí que no es veu, d’Antoni Federico.
- On: Punt de trobada: Centre d’Interpretació de l’Albera
- Quan: A les 9 h.
- Preu: 12 €.
Concert de primavera amb l’Orfeó Jonquerenc acompanyat d’altres formacions corals de la contrada.
- On: Sala Societat Unió Jonquerenca
- Quan: A les 18 h.
- Preu: Gratuït.
LLANÇÀ
Tasta l’Empordà: Visita guiada La ruta dels búnquers amb tast
- On: Oficina de Turisme del Port
- Quan: A les 11 h.
- Preu: 10 €. Places limitades.
I Jornades de Rol de Llançà, a càrrec de Joan Barbosa i Mireia Bosch
- On: Casa de Cultura
- Quan: A les 16 h.
NAVATA
Donació de sang
- On: Pavelló
- Quan: De 10 a 14 h.
Preestrena de l'espectacle Xahrazad, música a la vista,amb l'Orquestra Filharmonia del Conservatori de Música Isaac Albénz de la Diputació de Girona. Sota la direcció de Lluís Cavalleria i amb Carles Puig com a violí solista, l’orquestra interpretarà aquesta obra inspirada en els relats orientals de Les mil i una nits, plena de colors, emoció i evocació.
- On: Església de Sant Pere
- Quan: A les 21.30 h.
- Preu: Taquilla inversa.
MAÇANET DE CABRENYS
Fira de Primavera
- Parades d'artesans On: A la plaça de la vila, plaça del Castell i de l'Església. Quan: De 10 a 20 h.
- Globoflèxia. També Videoart i urban sketchers On: Recinte de la fira Quan: A les 11 h.
- Música en directe amb Norfeu On: Terrassa de can Viola Quan: A les 12.30 h.
- Música en directe amb Strings & Reeds Quan: A les 18 h.
- Taller de papiroflèxia Quan: A les 16.30 h.
- Sorteig de productes de la fira On: Plaça de la Vila Quan: A les 19.30 h.
PERALADA
Pedalada de contes. Bicicletada familiar per l’entorn natural de Peralada (5 km), amb Jep Gasulla
- On: Sant Domènec
- Quan: A les 11 h.
EL PORT DE LA SELVA
Visita guiada La vida secreta dels Masos de Verdera
- On: Aparcament de la Pallera
- Quan: A les 10 h.
ROSES
Transpyr Coast to Coast. La 16a edició de la Transpyr Coast to Coast arrenca a Roses, una de les 10 millors proves del món en BTT.
- On: Port esportiu
- Quan: 8.45 h.
- Preu: Gratuït.
Roses a Peu: Visigots, panoràmiques i megàlits. Des del Puig Rom, un dels miradors privilegiats de Roses, iniciarem una ruta que combina història, patrimoni i paisatge mediterrani. Acompanyats per un guia oficial del Parc Natural de Cap de Creus, visitarem el poblat visigòtic, un indret fascinant que ens transporta segles enrere i ens permet entendre com vivien els antics habitants d’aquest territori.
- On: Carrer de la pujada del Puig Rom
- Quan: A les 9 h.
- Preu: 5 €.
Ball amb Joan Sol.
- On: A la SUF
- Quan: A les 22 h.
SANT PERE PESCADOR
Entre copes i paraules -Tasta l'Empordà 2026
Poesia, tast de vins i sidra a la vora del riu Fluvià. Una experiència sensorial que uneix paraula i territori: la força de la poesia, els matisos del vi i la frescor de la sidra es troben en un entorn natural privilegiat. La poma de Sant Pere, fruit emblemàtic de la zona, també hi tindrà veu pròpia en aquesta trobada on literatura i gastronomia dialoguen al costat del riu. Amb Jaume Pons Alorda, poeta, i Clara Antúnez, sommelier
- On: Parc del Riu
- Quan: A les 19 h.
- Preu : 10 €
SELVA DE MAR
SelvaTast 2026.
Un cap de setmana dedicat al vi, la gastronomia, l’art i la cultura del territori. Cellers, restaurants, artistes, artesans, música i activitats participatives ompliran el poble durant tot el cap de setmana.
- Presentació llibre La Selva de Mar On: A l’Esglèsia Quan: De 10.30 a 12 h.
- Visita guiada d’art efímer (recorregut amb els artistes que exposen a diferents llocs del poble) Quan: De 12 a 13 h.
- Artesania i tallers del territori On: MultiEspai El Trull Quan: De 13 a 14.30 h.
- SelvaTast. Carpes amb tast de vins de 8 cellers del territori i gastronomia dels restauradors. Venda de tiquets a partir de les 16.30 h. Quan: De 17 a 21.30 h.
- Ambientació i cloenda musical amb The Swing Cavaliers Quan: A les 20 h.
VILAFANT
Hora del conte, amb Bel contes
- On: El Cau
- Quan: A les 11 h.
Camí del Manol. Sortida en bicicleta de 20 km per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Acabarem a la 3a Festa Transfronterera de la Cervesa Artesana
- On: Piscina de Vilafant
- Quan: A les 17 h. 3a
Festa Transfronterera de la Cervesa Artesana On: Zona Esportiva Els Pins De 18 a 2 h.
- Concerts de rock a càrrec de Maybe Songs of Janis Joplin Quan: A les 18 h.
- Silverflame Quan: A les 20 h.
- Cabeza de Gallo Quan: A les 22 h.
🗓️ DIUMENGE 31 DE MAIG
CADAQUÉS
Ruta Dalí a Cadaqués. Inauguració de sa visita guiada per descobrir la vida i l’obra de l’artista a Cadaqués Quan: A les 11 h.
15a Primavera Rock
- Tofol Martines Blues Band Quan: A les 12 h.
- Teatre. Una de nosaltres. Un deliri. Comèdia negra musical On: Teatre Art i Joia Quan: A les 18 h.
CAMALLERA
Ball amb Vives Veus.
- On: Pavelló
- Quan: A les 18 h.
CAPMANY
Maig cultural
Festa de la Gent Gran
- On: Sindicat «El Parral»
- Quan: A les 13.30 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
ENFARINA’t, descobreix l’Ecomuseu Farinera
- On: Ecomuseu Farinera
- Quan: A les 12 h.
- Preu: 5 €.
DARNIUS
47a Mostra de Flors Boscanes. L'organització vol retre homenatge a Montserra Donat, fervent col·laboradora durant anys de la mostra de flors boscanes. "Recordar mai és morir del tot".
L’ESCALA
Cadena humana No a l’eòlica marina al golf de Roses
- On: Platja cala Montgó
- Quan: A les 11 h.
Ruta. Itinerari de papallones diürnes de la muntanya de Vilanera
- On: Mas Vilanera
- Quan: A les 11 h.
Visita teatralitzada a càrrec d'una antiga habitant de l'Emporiae romana del segle I dC
- On: MAC-Empúries
- Quan: A les 11 h.
- Idioma: Català
Cicle teatral ‘Butaques de Primavera’. Representació de Cunyades, una comèdia d'embolics de Ramon Grau. Quan en Manel Planas, propietari de la "Impremta Planes i Fills" es mor, el negoci passa a mans dels seus dos fills, en Pere i en Pau, de caràcter afable i que sempre s'han portat molt bé entre ells. No és el cas de les respectives esposes: la Berta i la Sara són dues cunyades que sempre es barallen, són absolutes dominadores dels seus marits i, quan desapareix el patriarca, veuen l'oportunitat per conquerir les regnes del negoci. La lluita entre cunyades tot just acaba de començar
- On: Sala Polivalent
- Quan: A les 18 h.
- Preu a consultar.
ESPOLLA
Ball amb Josep Llagostera
- On: Societat La Fraternal
- Quan: A les 18 h.
FIGUERES
Fira per a la Gent Gran On: Plaça Catalunya Quan: D'11 a 19.30 h.
- Tastet de gòspel, a càrrec de Gòspel Tramunt.Cor i Acting Figueres Quan: A les 11 h.
- Sardanes amb l’orquestra Nova Blanes Quan: A les 12 h.
- Concert amb l’orquestra Nova Blanes Quan: A les 17 h.
- Berenar de la gent gran Quan: A les 18 h.
- Ball amb l’orquestra Nova Blanes Quan: A les 18.30 h.
Ball amb Susanna de Xanadú
- On: Sala de Ball Erato
- Quan: A les 17.30 h.
Ball amb Sharazan
- On: Cercle Sport Figuerenc
- Quan: A les 17.30 h.
Espectacle El rei de l'ukelele, la gran història d'un petit instrument, amb Salva Rey, i la participació de ConArte
- On: Sala La Cate
- Quan: A les 18 h.
Representació de l'espectacle L'entrevista antològica, La Funcional Teatre adapta i representa tres relats de l’escriptor Roald Dahl plens d’humor negre, sarcasme i comèdia de l’absurd.
- On: Auditori Caputxins
- Quan: A les 18 h.
- Preu: 16 €.
LA JONQUERA
MUME i búnquers de la Jonquera
- On: Museu Memorial de l’Exili
- Quan: D’11 a 13.30 h.
- Preu: Gratuït.
Ball amb Mil Notes
- On: Sala Societat Unió Jonquerenca
- Quan: A les 17.30 h.
- Preu: 6 €.
LLANÇÀ
3a Trobada Motera Tramuntana Nord. On: La Gola Quan: A partir de les 9 h.
- Esmorzar On: A la platja La Gola Quan: A les 10 h.
- Sortida Quan: A les 11 h.
- Parada On: A Sant Pere Pescador Quan: A les 13 h.
- Dinar On: A la Vermuteria LU Quan: A les 14 h.
41a Trobada d’escoles de bàsquet Andreu Juanola
- On: Pavelló Municipal d’Esports Joan Pacareu
- Quan: De 9 a 13 h.
Espectacle New Body Dance
- On: Casa de Cultura
- Quan: De 17 a 19 h.
- Preu: 5 €.
Ball de saló amb Dani
- On: Residència Can Marly
- Quan: A les 18 h.
LLERS
31a Fira de la Cirera
- Parades d'artesania, alimentació i productes locals Quan: De 10 a 20 h.
- XIX Trobada de Puntaires Quan: De 10 a 12 h.
- Matinal de jocs amb patins Quan: De 10 a 12 h.
- Taller infantil Pengim-pengem Cireres Quan: De 10.30 a 12.30 h.
- Recreació infantil amb estructures inflables Quan: D'11 a 14 i de 16 a 19 h.
- Exposició de l'Avi Cirera Quan: D'11 a 19 h.
- Demostració i jocs de bitlles catalanes Quan: D'11 a 13 h.
- Jocs de fusta tradicionals Quan: D'11 a 14 i de 16 a 19 h.
- XI Trobada Gegantera Quan: A les 11.30 h.
- Dinar de germanor (17 €) Quan: A les 14 h.
- Taller infantil creatiu Quan: De 16 a 19 h.
- Espectacle d'animació infantil Quan: A les 17 h.
- Ballada de sardanes amb la Cobla Rossinyolets Quan: A les 18.30 h.
EL PORT DE LA SELVA
Inici de la 3a Cursa de la Dona. Marxa solidària per la lluita contra el càncer de mama
- On: Carrer Llançà
- Quan: A les 10.30 h.
ORDIS
11a Marxa de l’Ordi
- On: A la Pista d’Ordis
- Quan: A les 9 h.
ROSES
Ball amb Marisol
- On: SUF
- Quan: A les 18 h.
SANT CLIMENT SESCEBES
1a Marxa dels Esparrecats. 8 km nivell fàcil. Avituallament sorpresa a mig camí
- On: Plaça Carles Cusí
- Quan: Sortida lliure de 9.30 a 10 h.
- Preu: 10 €. Menors de 8 anys, 8 €. A l'arribada, entrepà de botifarra+ beguda. Opció pa sense gluten, però cal avisar.
SELVA DE MAR
SelvaTast 2026. Un cap de setmana dedicat al vi, la gastronomia, l’art i la cultura del territori. Cellers, restaurants, artistes, artesans, música i activitats participatives ompliran el poble durant tot el cap de setmana.
- Exposició de sketching, dibuix i aquarel·la On: MultiEspai el Trull Quan: De 9.30 a 10 h.
- Jornada Artística Oberta (detalls al cartell) Quan: De 10 a 12.30 h.
- Fotografia col·lectiva i cloenda Quan: De 12.30 a 13.30 h.
- Cloenda musical Quan: A les 13.15 h.
