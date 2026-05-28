Oci
Programació de cinemes del 29 de maig al 4 de juny a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses i cineclub Diòptria
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
EL DRAMA ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Drama psicològic. 106 minuts. Guió i direcció: Kristoffer Borgli Intèrprets: Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim Sinopsi: Una parella, els dies previs al casament, s'enfronta a una crisi quan unes revelacions inesperades desbaraten el que un creia saber sobre l'altre.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.40, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 30 i diumenge 31, a les 15.15, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 29, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 30, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 31, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. De dilluns 1 a dimecres 3, a les 18.20 i 20.30 h. Dijous 4, a les 18.20 h. VOSE, a les 20.30 h.
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
LA GRAZIA ★★★★
- País: Itàlia. 2025. Idioma: Italià. Drama. Política. 133 minuts. Guió i direcció: Paolo Sorrentino Intèrprets: Toni Servillo, Anna Ferzetti, Massimo Venturiello, Orlando Cinque Sinopsi: Mariano De Santis, president (fictici) de la República italiana, és un veterà polític demòcrata, humanista i catòlic, que de sobte comença a dubtar sobre diverses decisions importants que ha de prendre, especialment sobre si aprova o no una llei d'eutanàsia, plantejant-se un gran dilema moral.
- Cinemes Figueres. Cinema en VOSE. Dimarts 2 i dijous 4, a les 20.30 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
SHREK ★★★★
- País. Estats Units. 2001. Animació. Comèdia. 87 minuts. Direcció: Andrew Adamson, Vicky Jenson Guió: Ted Elliott, Terry Rossio, Joe Stillman, Roger S.H. Schulman Sinopsi: Fa molt de temps, en un llunyà pantà, vivia un feroç ogre anomenat Shrek. De cop i volta, un dia, la seva solitud es veu interrompuda per una invasió de personatges sorprenents. Hi ha ratolins cecs al seu menjar, un enorme i dolentíssim llop al seu llit, tres porquets sense llar i altres éssers que han estat deportats de la seva terra pel malvat Lord Farquaad. Per salvar el seu territori, Shrek fa un pacte amb Farquaad i emprèn un viatge per aconseguir que la bella princesa Fiona accedeixi a ser la promesa del Lord. En una missió tan important l'acompanya un divertit ruc, disposat a fer qualsevol cosa per Shrek: tot, menys guardar silenci.
- Cinemes Figueres. Dissabte 30 i diumenge 31, a les 15.30 i 17.30 h. REESTRENA AMB MOTIU DEL 25È ANIVERSARI.
CORREDORA ★★★★
- País. Espanya. 2026. Drama. Esport. 96 minuts. Direcció: Laura García Alonso Guió: Laura García Alonso, Pol Cortecans Intèrprets: Alba Sáez, Marina Salas, Àlex Brendermühl Sinopsi: Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà el seu refugi per acceptar la seva condició i redefinir el ritme de vida.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 30 i diumenge 31, a les 19.45 i 22.00 h. Dimecres 3, VOSE, a les 19.45 h.
ASESINATO A LA 3A PLANTA ★★★
- País. França. 2026. Intriga. Crim. 104 minuts. Guió i direcció: Rémi Bezançon Intèrprets: Gilles Lellouche, Laetitia Casta, Guillaume Gallienne, Isabel Aimé Gonzalez Sota Sinopsi: El novel·lista misantrop François escriu apassionants històries de crims —una barreja d'Agatha Christie i La Pimpinela Escarlata—, però fora del món imaginari de capa i espasa de les seves novel·les, la vida és molt poc emocionant. La seva dona, Colette, professora de la Sorbona i experta mundialment pels seus coneixements en Alfred Hitchcock, està farta de veure François assegut al seu apartament en pijama i enyora l'emoció de les pel·lícules clàssiques que veu amb els alumnes. Quan Colette comença a sospitar que el seu veí extravagant ha assassinat la seva dona, la tranquil·la vida de la parella fa un tomb i la seva relació, que estava estancada, ressorgeix de cop.
- Cinemes Roses. Divendres 29, a les 18.20 I 20.30 h. Dissabte 30 i diumenge 31, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. De dilluns 1 a dimecres 3, a les 18.20 i 20.30 h. Dijous 4, a les 20.30 h. VOSE, a les 18.20 h.
EL CASO HÜBENER ★★★
- País. Estats Units. 2025. Drama. Thriller. Nazisme. 120 minuts. Direcció: Matt Whitaker Guió: Ethan Vincent, Matt Whitaker Intèrprets: Ewan Horrocks, Rupert Evans Sinopsi: Helmuth Hübener, de 16 anys, forma un grup de resistència amb els seus amics Karl i Rudi després de presenciar la detenció del seu amic jueu pels nazis. Les seves accions valentes els porten a ser jutjats pel màxim tribunal de l'Alemanya Nazi.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 30 i diumenge 31, a les 19.45 i 22.00 h. Dimecres 3, VOSE, a les 19.45 h.
MALLORCA CONFIDENCIAL ★★★
- País. Espanya. 2026. Thriller. Drogues. Policíac. 89 minuts. Direcció: David Ilundain Guió: Amèlia Mora Intèrprets: Lolita, Asia Ortega, Jordi Snachez Sinopsi: Mallorca, 2007. Chusa és la poderosa matriarca de Son Canal, un poblat epicentre del narcotràfic a l'illa. Un projecte immobiliari n'amenaça el poder i l'imperi. La seva neboda, Nela, acabada de sortir de la presó, descobreix un fosc secret de Chusa que posa en perill la seva lleialtat. A mesura que la violència s'intensifica, Nela només té dues opcions: la fidelitat o la llibertat.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.50, 20.00 i 22.00 h. Dissabte 30 i diumenge 31, a les 15.45, 17.45, 20.00 i 22.00 h.
EL PASAJERO NOCTURNO ★★★
- País. Estats Units. 2026. Terror. Sobrenatural. 94 minuts. Direcció: André Øvredal Guió: T.W. Burgess, Zachary Donohue Intèrprets: Jacob Scipio, Lou Llobell, Melissa Leo Sinopsi: Després de presenciar un brutal accident nocturn a la carretera, una jove parella comprèn que els ha seguit alguna cosa. Una presència demoníaca, coneguda com El Passatger Nocturn, s'hi ha unit i no s'aturarà fins a reclamar-los a tots dos, convertint el seu viatge en un autèntic malson.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 20.00 i 22.00 h. Dissabte 30 i diumenge 31, a les 20.00 i 22.00 h.
THE MANDALORIAN AND GROGU ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Ciència-ficció. 132 minuts. Direcció: Jon Favreau Guió: Jon Favreau, Dave Filoni, Noah Kloor Intèrprets: Pedro Pascal, Sigourney Weaver Sinopsi: Continuació de la sèrie "The Mandalorian" en forma de pel·lícula. L'Imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per tota la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot el que va lluitar la Rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del llegendari caça-recompenses mandalorià Din Djarin i el seu jove aprenent Grogu.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.20 i 22.00 h. Dissabte 30 i diumenge 31, a les 16.00, 19.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 29, a les 18.00, 20.35 i 22.30 h. En 3D de divendres 29 a dimecres 3, a les 20.25 h. Dissabte 30, a les 16.00, 18.30, 21.00 i 22.30 h. Diumenge 31, a les 16.00, 18.30 i 21.00 h. De dilluns 1 a dijous 4, a les 18.00 i 20.35 h.
LES OVELLES DETECTIVES ★★★★
- País. Regne Unit. 2026. Comèdia. Intriga. 109 minuts. Direcció: Kyle Balda Guió: Craig Mazin Intèrprets: Hugh Jackman, Emma Thompson Sinopsi: Cada nit, un pastor llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fent veure que les seves ovelles poden entendre'l. Quan el troben mort, les ovelles s'adonen de seguida que ha estat un assassinat i creuen saber com resoldre'l.
- Cinemes Figueres. Dissabte 30 i diumenge 31. En català, a les 15.40 h.
EL DIABLO SE VISTE DE PRADA 2 ★★★
- País. Estats Units. 2026. Comèdia dramàtica. Moda. 119 minuts. Direcció: David Frankel Guió: Aline Brosh McKenna Intèrprets: Meryl Strep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci Sinopsi: La lluita de Miranda Priestly contra Emily Charlton, la seva exassistent convertida en executiva rival, mentre competeixen pels ingressos per publicitat enmig de la decadència dels mitjans impresos i Miranda s'acosta a la jubilació.
- Cinemes Figueres. Laborables. A les 17.15, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 30 i diumenge 31. A les 15.10, 17.25, 19.40 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. De divendres 29 a dijous 4, a les 18.10 h.
MICHAEL ★★★★
- País. Estats Units. 2026.Drama biogràfic. Música. 127 minuts. Direcció: Antoine Fuqua Guió: John Logan Intèrprets: Jaafar Jackson, Nia Long Sinopsi: El viatge de Michael Jackson més enllà de la música, des del descobriment del seu extraordinari talent com a líder dels Jackson Five fins a convertir-se en una visionària estrella l'ambició creativa de la qual va despertar un incansable afany per consagrar-se com la icona més gran de la indústria de l'entreteniment.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.40, 19.40 i 22.00 h. Disabte 30 i diumenge 31, a les 15.30, 17.30, 19.30 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. divendres 29, a les 18.00 i 20.30 h. Dissabte 30 i diumenge 31, a les 16.00, 18.25 i 20.50 h. De dilluns 1 a dijous 4, a les 18.00 i 20.30 h.
SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA ★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Aventures. 98 minuts. Direcció: Aaron Horvath i Michael Jelenic. Guió: Matthew Fogel. Intèrprets: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black. Sinopsi: Mario, Luigi i Peach emprenen una aventura espacial que els porta fins als confins de la galàxia. La nova missió els aboca a un viatge ple de perills, salts i descobertes còsmiques.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.40 h. Dissabte 30 i diumenge 31, a les 15.45 i 17.40 h.
- Cinemes Roses. Dissabte 30 i diumenge 31, a les 16.05 h.
- La cuidadora Isabel Faya, de 69 anys, busca feina urgent: 'Hauria d’estar jubilada, però encara estic lluitant per sobreviure
- L’inesperat missatge de Shakira a Gerard Piqué: 'Sempre li guardaré aquesta gratitud
- Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: “No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós”
- Anatomia de la caiguda d'Isak Andic: t'expliquem 5 factors clau
- El Vall d'Hebron identifica nou persones amb dermatofilsi, una infecció cutània fins ara associada a animals
- Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat
- De Mango i Andic a Grifols, Puig o Pronovias: Dos anys d’embolics a la gran empresa familiar catalana
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort