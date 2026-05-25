Agenda del 25 al 31 de maig a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 25 DE MAIG
LA JONQUERA
Festa de Pentacosta
- Aplec de Santa Llúcia. Concurs de ratafia, licors i pastissos Quan: Tot el dia.
- Pujada a peu a l’ermita de Santa Llúcia On: Sortida des de la Societat Quan: A les 9.30 h.
- Missa i concert amb l’Orfeó Jonquerenc On: Ermita de Santa Llúcia Quan: A les 11 h.
- Espectacle d’animació infantil amb Jaume Ibars On: Santa Llúcia Quan: A les 12.30 h.
- Sardanes i Balls Populars amb la Cobla Vila de la Jonquera On: Santa Llúcia Quan: A les 16.30 h.
L'ESCALA
Cicle de xerrades. "Cicle 'Drets de les persones grans". Taller Cos, cura i moviment, a càrrec de Laia Rosés, de Vibrart. On: Sala polivalent del Casal del Jubilat Quan: A les 10 h.
🗓️ DIMARTS 26 DE MAIG
CADAQUÉS
Taller de haikus amb enquadernació japonesa On: Biblioteca Quan: A les 17.30 h.
🗓️ DIMECRES 27 DE MAIG
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Hora del Conte i taller. Contes de la natura + taller de xapes, a càrrec de Judith Ardite On: Biblioteca Quan: A les 16.30 h.
Cine. Heat On: Capella del Convent de Santa Clara Quan: A les 18 h.
🗓️ DIJOUS 28 DE MAIG
CADAQUÉS
Donació de sang On: Casal de la gent gran Art i Joia Quan: De 16 a 21 h.
🗓️ DIVENDRES 29 DE MAIG
CADAQUÉS
Cicle Gaudí: Sirat, dirigida per Oliver Laxe On: Teatre Art i Joia Quan: A les 18 h.
🗓️ DISSABTE 30 DE MAIG
AGULLANA
Presentació del llibre La Concòrdia d’Agullana 175 anys (1851-2026), amb la presència dels autors On: Sala polivalent Quan: A les 12 h
🗓️ DIUMENGE 31 DE MAIG
CADAQUÉS
Ruta Dalí a Cadaqués. Inauguració de sa visita guiada per descobrir la vida i l’obra de l’artista a Cadaqués Quan: A les 11 h.
15a Primavera Rock
- Tofol Martines Blues Band Quan: A les 12 h.
- Teatre. Una de nosaltres. Un deliri. Comèdia negra musical On: Teatre Art i Joia Quan: A les 18 h.
