Agenda del 25 al 31 de maig a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Sardanes. / ANIOL RESCLOSA

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DILLUNS 25 DE MAIG

LA JONQUERA

Festa de Pentacosta

  • Aplec de Santa Llúcia. Concurs de ratafia, licors i pastissos Quan: Tot el dia.
  • Pujada a peu a l’ermita de Santa Llúcia On: Sortida des de la Societat Quan: A les 9.30 h.
  • Missa i concert amb l’Orfeó Jonquerenc On: Ermita de Santa Llúcia Quan: A les 11 h.
  • Espectacle d’animació infantil amb Jaume Ibars On: Santa Llúcia Quan: A les 12.30 h.
  • Sardanes i Balls Populars amb la Cobla Vila de la Jonquera On: Santa Llúcia Quan: A les 16.30 h.

L'ESCALA

Cicle de xerrades. "Cicle 'Drets de les persones grans". Taller Cos, cura i moviment, a càrrec de Laia Rosés, de Vibrart. On: Sala polivalent del Casal del Jubilat Quan: A les 10 h.

🗓️ DIMARTS 26 DE MAIG

CADAQUÉS

Taller de haikus amb enquadernació japonesa On: Biblioteca Quan: A les 17.30 h.

🗓️ DIMECRES 27 DE MAIG

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Hora del Conte i taller. Contes de la natura + taller de xapes, a càrrec de Judith Ardite On: Biblioteca Quan: A les 16.30 h.

Cine. Heat On: Capella del Convent de Santa Clara Quan: A les 18 h.

🗓️ DIJOUS 28 DE MAIG

CADAQUÉS

Donació de sang On: Casal de la gent gran Art i Joia Quan: De 16 a 21 h.

🗓️ DIVENDRES 29 DE MAIG

CADAQUÉS

Cicle Gaudí: Sirat, dirigida per Oliver Laxe On: Teatre Art i Joia Quan: A les 18 h.

🗓️ DISSABTE 30 DE MAIG

AGULLANA

Presentació del llibre La Concòrdia d’Agullana 175 anys (1851-2026), amb la presència dels autors On: Sala polivalent Quan: A les 12 h

🗓️ DIUMENGE 31 DE MAIG

CADAQUÉS

Ruta Dalí a Cadaqués. Inauguració de sa visita guiada per descobrir la vida i l’obra de l’artista a Cadaqués Quan: A les 11 h.

15a Primavera Rock

  • Tofol Martines Blues Band Quan: A les 12 h.
  • Teatre. Una de nosaltres. Un deliri. Comèdia negra musical On: Teatre Art i Joia Quan: A les 18 h.

