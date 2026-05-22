Plans

Els millors plans pel cap de setmana del 23 i 24 de maig de 2026 a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

El Festival de Pallassos i Pallasses de Vilanova de la Muga se celebra aquest cap de setmana.

El Festival de Pallassos i Pallasses de Vilanova de la Muga se celebra aquest cap de setmana. / Arxiu

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

🗓️ DISSABTE 23 DE MAIG

CADAQUÉS

Representació de l'espectacle Desfet de temps, amb Bolérame On: Terrassa Societat l'Amistat Quan: A les 12.30 h.

Ruta itinerari Anna Maria Dalí On: Es Poal Quan: A les 19 h.

CAPMANY

Maig cultural

  • Festa dels pastissos On: A la Societat Quan: A les 21 h.

L’ESCALA

Jornada Científica de Pesca Recreativa Quan: De 7 a 14 h. Preu a consultar.

Marxa ciclista Camp dels Pilans

  • Gravel 50 km. Quan: A les 9 h
  • Marxa popular 25 km. Quan: A les 10 h.
  • Ruta de nens fins a les ruïnes d’Empúries. Quan: A les 10 h. Preu: 6 €. Al final de totes les rutes, hi haurà botifarrada.

Visita guiada. Ruta Víctor Català On: El Clos del Pastor i el Cementiri Mariner Quan: A les 10.30 h. Preu: 6 €.

Visita guiada Empúries Virtual. En aquesta visita guiada, es proposa una immersió a l’Antiguitat a través de la tecnologia de la realitat virtual. Un itinerari guiat per les ciutats grega i romana per a visitar els espais més destacats d’Empúries, essent els punts culminants l’àgora, el port i el fòrum, tres espais que s’han reconstruït amb realitat virtual i que permeten un autèntic viatge al passat. On: MAC-Empúries Quan: A les 11 h. Preu: 12 €/persona (inclou l’entrada al jaciment) - Menors de 8 anys, gratuït

Fira Arrels del Vi. Una oportunitat única per descobrir els excel·lents vins empordanesos. Per tastar, en degustació oberta i copa Riedel, més de 100 referències de la mà dels propietaris i enòlegs dels grans cellers de la DO Empordà. On: Parc Creuet – Sant Martí d’Empúries Quan: D’11.30 a 15.30 i de 17.30 a 21.30. Preu entrada fira: 35 € per dia i 25 euros diumenge a la tarda. Preu Masterclass: 12 euros.

Actes previs del 51è Aplec de la Sardana

  • Jornada de debat i reflexió La Dona i la Cobla On: Alfolí de la Sal Quan: De 9.30 a 13.30 h.
  • Recepció i benvinguda Quan: A les 9.30 h.
  • Ponència: La iconografia de la dona a la cobla, de Joan Gómez Quan: A les 9.45 h.
  • Pausa cafè Quan: A les 10.30 h.
  • Ponència: Dones i cobla. Una aproximació històrica: les pioneres, de Jaume Nonell Quan: A les 10.45 h.
  • Pausa cafè Quan: A les 11.30 h.
  • Ponència: Les dones a la cobla. Una mirada fins l’actualitat, de M. Antònia Pujol Quan: A les 11.45 h.
  • Taula rodona Les dones a la cobla. Present i reptes de futur. Moderada per Imma Pujol, amb la participació de Concepció Ramió, Mariela Finet... Quan: A les 12.30 h.
  • Conclusions i comiat Quan: A les 13.30 h.
  • Visites guiades a la mostra Tribut a Josep Vicens, a càrrec de Jordi Gallegos i Córdoba, comissari de la mostra, historiador i president de l’Agrupació Sardanista Escalenca “Avi Xaxu” On: Casa del Gavià Quan: A les 17 h.

Festival «Clàssics L’Escala - Empúries» 2026. Concert Calidoscopi musical On: Església de St. Martí d’Empúries Quan: A les 19 h. Preu: 22 €.

FIGUERES

Festa i mercat de Sant Baldiri amb tallers, artesania, gastronomia, música... On: Carrer Nou Quan: De 10 a 20 h. Més informació aquí

  • Taller de polseres i d'espelmes Quan: A les 10 h. Preu: 5 €. Taller de pintura amb cintes Quan: A les 10 h. Preu: 8 €.
  • Taller de manualitats i d'espelmes Quan: A les 11 h. Preu: 5 €. Taller d'estels de colors Quan: A les 11 h. Preu: 8 €.
  • Taller d'estampació amb segell Quan: A les 12 h. Preu: 4 €. Taller de polseres i d'espelmes Quan: A les 12 h. Preu: 5 €
  • Taller d'estampació amb segell Quan: A les 16 h. Preu: 4 €. Taller de porexpan Quan: A les 16 h. Preu: 9 € Taller d'espelmes Quan: A les 16 h. Preu: 5 €
  • Taller de manualitats i d'espelmes Quan: A les 17 h. Preu: 5 € Taller de penjador Quan: A les 17 h. Preu: 11 €
  • Taller de clauer robot Quan: A les 18 h. Preu: 10 € Taller de manualitats i d'espelmes Quan: A les 18 h. Preu: 5 €
  • Radio Cassette Night. Sessió musical "remember" amb èxits immortals Quan: De 18 a 21 h.

Quarta edició del festival «Això al poble no li agradarà» amb els espectacles gratuïts

  • Camins salvatges, d’Azucena Momo – Cia. Irregulars On: Castell de Sant Ferran Quan: De 10.30 a 12 h.
  • Afònics anònims, de Mar García i Javi Soler On: A la plaça de La Cate Quan: De 12.30 a 13.30 h.

Taller Pinta el teu ram de flors, una proposta artística per despertar la creativitat i gaudir de l’expressió plàstica en un ambient relaxat. On: Abacus Quan: A les 11 h.

Quarta i última trobada del cicle “Mirar, parlar, picar. Converses amb artistes i vermut”, que reuneix artistes del fons del museu davant de les seves obres. Aquest cop, amb Mònica Campdepadrós, Jordi Puig i Carme Sanglas On: Museu de l’Empordà Quan: A les 11 h.

Cimbelí, Parking Shakespeare. Una aventura esbojarrada plena d’identitats equívoques, canvis de gènere i enganys flagrants, amb un elenc de personatges delirant. On: Jardins Puig Pujades Quan: A les 19 h. Preu: 15 €.

Teatre. L’entrevista antològica, amb La Funcional Teatre. La Funcional Teatre adapta i representa tres relats de l’escriptor Roald Dahl plens d’humor negre, sarcasme i comèdia de l’absurd On: Auditori Caputxins Quan: A les 20 h. Preu: 16 €.

Representació de Com t'estimem, Carmina!, de l'associació juvenil A Mossegades. A Mossegades torna amb una proposta que reflexiona sobre com, amb diners pel mig, tothom es torna molt afable On: La Cate Quan: A les 20 h. Preu: 6 €.

LA JONQUERA

Festa de Pentacosta

  • Cinexic: projecció de la pel·lícula Ernest i Celestine contes de primavera. Recomanada a partir de 3 anys On: Porxos de Can Laporta Quan: A les 12 h.
  • Concert familiar amb els Atrapasomnis On: Plaça Nova Quan: A les 18 h.
  • Ball amb l’Orquestra Selvatana On: Sala de la Societat Jonquerenca Quan: A les 19 h.
  • Nit Jove. Tutu-Keké On: Plaça Nova Quan: A les 23 h.
  • DJ Albert Berta On: Plaça Nova Quan: Tot seguit.
  • Punt lila Quan: A partir de les 23 h

LLANÇÀ

Homenatge a la Gent Gran. Dinar de la gent gran a càrrec de la Colla del Ranxo de Llançà, amenitzat per La Betty Band i actuació de l’Escola d’Art Coreogràfic de Llançà On: Pavelló Municipal d’Esports Joan Pacareu Quan: De 14 a 18 h. Hora d’entrada, 13.15 h. Cal recollir el tiquet a la Casa de Cultura, a partir del dilluns 4 de maig. Imprescindible presentar tiquet per recollir obsequi!

Oncotriatló

  • Sessió de briefing a càrrec de membres del Club Tintoreres, l’Escoleta Trail Running i CC Roses On: Espai Beta de la Biblioteca Pere Calders Quan: A les 18 h.
  • Projecció del documental La volta Espanya en BTT #pedalantperoncolliga. Una història inspiradora de repte, superació i solidaritat sobre dues rodes. Descobreix aquesta aventura única pedalant per tot el territori amb un objectiu molt especial, ajudar als malalts de càncer i a les seves famílies. On: Sala d’actes de la Casa de Cultura Quan: A les 19 h.

Music&Wine Música a càrrec de Jazz de Copes Trio, tot tastant el vi del Celler Empordàlia i la Cervesa de Roses i les tapes d’Inu Sushi i Pastisseria Ricart de Llançà. On: Plaça Major Quan: A les 20 h.

ORDIS

Fira de l’Ordi

  • Tractorada popular Quan: A les 16.30 h.
  • Sopar i música a la fresca Quan: A les 16.30 h.

PALAU-SAVERDERA

Ball amb Xavi de Roses On: Centre cívic Quan: A les 17.30 h. Preu: 6 €, amb berenar.

EL PORT DE LA SELVA

Festa Major de Sant Baldiri. Grup de versions amb Florida + DJ Ruben Rider On: Al passeig Quan: A les 23 h.

ROSES

Podcastfest. El Festival de pòdcasts en català de la Costa Brava, amb Peyu i Albert Pla, Guardiola TV, La Ronda Perversa, Tranqui, jo també, Sexsessive Caçadors d'eclipsis, Col·lapsats, La Riota i festa final amb cala.mitat On: Espai cultural la Ciutadella Quan: A partir de les 17 h.

Ball amb Raul On: A la SUF Quan: A partir les 22 h.

TAPIS

Festa major de Sant Desideri. Tarda musical amb Rumbambà On: A la terrassa de Can Mach Quan: A les 18 h.

VILAFANT

3a Fira comarcal dels oficis d’emergència: Bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Municipal, Guàrdia Urbana, Policia Nacional, Ambulància-SEM, Protecció Civil, Banc de Sang, Agents Rurals, ADF, Creu Roja, CAP On: Espai Àgora Quan: De 10 a 14 h.

VILADAMAT

Ball amb Joan Sol On: Local social Quan: a les 18 h.

Presentació de la novel·la Congost, de Toni Rico On: Ajuntament Quan: A les 18 h.

VILANOVA DE LA MUGA

13è Festival de Pallassos i Pallasses. Aquest festival va néixer amb la voluntat d'oferir una programació diversa, engrescadora i atractiva per a tots els públics i edats, donant a conèixer la figura d’aquest personatge de nas vermell i grans sabates. Quan: Tot el dia

Vista guiada Les pintures romàniques de Santa Eulàlia, un tresor de l'empordà.On: Església de Santa Eulàlia i resclosa del Comte Quan: A les 11 h. Preu: 5 € (menors de 10 anys gratuït).

🗓️ DIUMENGE 24 DE MAIG

BÀSCARA

XXXV Fira i Exposició de Flors Silvestres 2026 Més informació aquí

  • Recollida de rams i treballs per al concurs de flors silvestres. Recepció dels rams i treballs participants al concurs Quan: De 8 a 10 h.
  • El Fluvià adult: reflexos i cromatisme. Passejada a càrrec de Laia Sadurní, de Silene. Quan: a les 10 h.
  • Taller culinari Colors silvestres. Activitat culinària a càrrec d’Anaïs, d’Aromes al bosc.Quan: A les 10 h. Preu: 10 euros.
  • Obertura de l’exposició i itinerari de flors silvestres. Inauguració de l’exposició i recorregut relacionat amb les flors silvestres.Quan: A les 11 h.
  • Conferència El blau com a font de vida. Xerrada a càrrec de Josep M. Mallarach, de Silene. On: Can Gustà. Quan: A les 12 h.
  • Trobada castellera de les colles del Nord. Actuació castellera amb colles del Nord. On: Plaça de l’Església Quan: A les 12 h.
  • Vermut musical. Vermut amb actuació musical a càrrec de Norfeu i Molina Quan: A les 12.30 h.
  • Acte XXXVè aniversari. Celebració commemorativa del 35è aniversari de la fira Quan: A les 16.30 h.
  • Audició de sardanes. Ballada de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Banyoles Quan: A les 17.30 h.

CADAQUÉS

76a Festa de la Gent Gran

  • Missa On: A l'església Quan: A les 10.30 h.
  • Aperitiu per als homenatjats On: Casino Quan: A les 11.30 h.
  • Sardanes amb la cobla Foment del Montgrí On: As Portal Quan: A les 12 h.
  • Passeig amb Es Trenet de Cadaqués Quan: A les 13 h.
  • Dinar amb entrega de medalles i ball On: Sala l'Amistat Quan: A les 13.30 h.

CANTALLOPS

3a Edició de la Cursa de Muntanya Terres Blanques Quan: A les 9 h.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

ENFARINA’t, descobreix l’Ecomuseu Farinera On: Ecomuseu Farinera Quan: A les 12 h. Preu: 5 €.

L’ESCALA

Visita guiada. Ruta de Cinclaus, a càrrec de Càndid Miró. Recorregut de dues hores i dos quarts, de Sant Martí d’Empúries a Cinclaus (passant per la gola del Riuet) i tornada. On: Portal medieval del veïnat de St. Martí d’Empúries Quan: A les 10 h. Preu: 6 €.

Visita romana teatralitzada On: MAC-Empúries Quan: A les 11 h. Preu: 6 €/persona (no inclou el tiquet d’entrada al jaciment) - Menors de 8 anys gratuït. Idioma: català.

Fira Arrels del Vi. Una oportunitat única per descobrir els excel·lents vins empordanesos. Per tastar, en degustació oberta i copa Riedel, més de 100 referències de la mà dels propietaris i enòlegs dels grans cellers de la DO Empordà. On: Parc Creuet – Sant Martí d’Empúries Quan: D’11.30 a 15.30 i de 17.30 a 21.30. Preu entrada fira: 35 € per dia i 25 euros diumenge a la tarda. Preu Masterclass: 12 euros.

ESPOLLA

Ball amb Joan Bram On: Societat La Fraternal Quan: A les 18 h.

FIGUERES

32a edició de la Festa del Joguet On: Plaça Catalunya Quan: De 9 a 17 h.

Espectacle familiar El Sr. Alaguait, amb la Cia. El gran Mogol On: Sala Toni Montal de la Cate Quan: A les 11.30 h.

Visita guiada Ruta històrica de la Guerra Civil a Figueres On: Diversos espais Quan: A les 11 h. Preu: 12 €.

Mostra de Joves Intèrprets On: Auditori del centre d’Estudis Musicals Pep Ventura Quan: A les 17.30 h. Preu: Entrada lliure.

Ball amb Quim Coll (Sonabé) On: Sala de Ball Erato Quan: A les 17.30 h.

Ball amb Cristian On: Cercle Sport Figuerenc Quan: A les 17.30 h.

Representació de Com t'estimem, Carmina!, de l'associació juvenil A Mossegades. A Mossegades torna amb una proposta que reflexiona sobre com, amb diners pel mig, tothom es torna molt afable On: La Cate Quan: A les 18 h. Preu: 6 €

LA JONQUERA

Festa de Pentacosta

  • Ofici Solemne amb l’Orfeó Jonquerenc On: Església Parroquial Quan: A les 12 h.
  • 3 sardanes amb la Cobla Vila de la Jonquera On: C. Major davant de la Societat Quan: A les 13 h.
  • Xocolatada per a la mainada On: C. Major davant de la Societat Quan: A les 18 h.
  • Audició de sardanes amb la Cobla Vila de la Jonquera On: C. Major davant de la Societat Quan: A les 18.30 h.
  • Bingo Musical Quin ambient On: Plaça Nova Quan: A les 22.30 h.

LLANÇÀ

Oncotriatló. Repte esportiu i solidari per equips, en tres modalitats: natació, bike i run On: Passeig Marítim del Port de Llançà Quan: A les 9 h.

Ball de saló amb Xanadú On: Residència Can Marly Quan: A les 18 h.

Espectacle Show Gran Gent amb Jordi LP On: Sala d’actes de la Casa de Cultura Quan: A les 19 h . Entrades gratuïtes amb reserva prèvia fins a exhaurir localitats! Del 4 al 17 de maig, reserva d’entrades per a jubilats/des majors de 65 empadronats a Llançà · Del 18 al 23 de maig, reserva d’entrades per a la resta de persones.

MAÇANET DE CABRENYS

Donació de sang On: Antiga oficina d'informació i turisme Quan: De 10 a 14 h.

ORDIS

Fira de l’Ordi

  • Marxa de l’Ordi Quan: A les 9 h.
  • Dinar popular Quan: A les 14 h.
  • Pagès/a a ferro Quan: A les 16.30 h.
  • Concert fi de festa Quan: A les 18.30 h.

EL PORT DE LA SELVA

Festa Major de Sant Baldiri

  • Visita guiada 1,2,3 medieval empordanès, amb tast de producte local Quan: A les 10 Preu: 6 € adults, 4 € menors de 16 anys.
  • Activitats per a tota la família On: Al Passeig Quan: D’11 a 14 h.
  • 50 anys de pop rock català, a càrrec de la Coral l’Arpa de Taradell On: Església parroquial Quan: A les 18 h.

ROSES

Ball amb Blue Moon On: A la SUF Quan: A les 18 h.

TAPIS

Festa major de Sant Desideri

  • Caminanda saludable (SEM) Quan: A les 9 h.
  • Missa amb la cobla Les Casanoves On: Església de Sant Briç Quan: A les 11 h.
  • Sardanes amb la cobla Les Casanoves i vermut On: Plaça Major Quan: A les 12 h.

VILABERTRAN

Ball amb el Duet Atènia On: Sala de Ball Quan: A les 18 h.

VILADAMAT

Ball amb La Band Gogh On: Local social Quan: A les 18 h

VILANANT

Homenatge als mestres i alumnes i dinar de germanor On: Local Social Quan: A les 13 h.

Guardiola confirma que deixa el Manchester City després de 10 anys: "No em preguntin per què me'n vaig. Sé que és el meu moment. Res és etern"

Kit Digital, un model que ha transformat la gestió d'ajudes

Els millors plans per aquest cap de setmana a l'Alt Empordà

"L'esport urbà no només es practica, també es viu"

La pressió per les notes dispara ja l'ansietat a 2n de batxillerat: "Vull acabar la 'sele' i no tornar a obrir un llibre en la meva vida"

Per què és festa a Figueres aquest dilluns 25 de maig?
