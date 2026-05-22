Els millors plans pel cap de setmana del 23 i 24 de maig de 2026 a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DISSABTE 23 DE MAIG
CADAQUÉS
Representació de l'espectacle Desfet de temps, amb Bolérame On: Terrassa Societat l'Amistat Quan: A les 12.30 h.
Ruta itinerari Anna Maria Dalí On: Es Poal Quan: A les 19 h.
CAPMANY
Maig cultural
- Festa dels pastissos On: A la Societat Quan: A les 21 h.
L’ESCALA
Jornada Científica de Pesca Recreativa Quan: De 7 a 14 h. Preu a consultar.
Marxa ciclista Camp dels Pilans
- Gravel 50 km. Quan: A les 9 h
- Marxa popular 25 km. Quan: A les 10 h.
- Ruta de nens fins a les ruïnes d’Empúries. Quan: A les 10 h. Preu: 6 €. Al final de totes les rutes, hi haurà botifarrada.
Visita guiada. Ruta Víctor Català On: El Clos del Pastor i el Cementiri Mariner Quan: A les 10.30 h. Preu: 6 €.
Visita guiada Empúries Virtual. En aquesta visita guiada, es proposa una immersió a l’Antiguitat a través de la tecnologia de la realitat virtual. Un itinerari guiat per les ciutats grega i romana per a visitar els espais més destacats d’Empúries, essent els punts culminants l’àgora, el port i el fòrum, tres espais que s’han reconstruït amb realitat virtual i que permeten un autèntic viatge al passat. On: MAC-Empúries Quan: A les 11 h. Preu: 12 €/persona (inclou l’entrada al jaciment) - Menors de 8 anys, gratuït
Fira Arrels del Vi. Una oportunitat única per descobrir els excel·lents vins empordanesos. Per tastar, en degustació oberta i copa Riedel, més de 100 referències de la mà dels propietaris i enòlegs dels grans cellers de la DO Empordà. On: Parc Creuet – Sant Martí d’Empúries Quan: D’11.30 a 15.30 i de 17.30 a 21.30. Preu entrada fira: 35 € per dia i 25 euros diumenge a la tarda. Preu Masterclass: 12 euros.
Actes previs del 51è Aplec de la Sardana
- Jornada de debat i reflexió La Dona i la Cobla On: Alfolí de la Sal Quan: De 9.30 a 13.30 h.
- Recepció i benvinguda Quan: A les 9.30 h.
- Ponència: La iconografia de la dona a la cobla, de Joan Gómez Quan: A les 9.45 h.
- Pausa cafè Quan: A les 10.30 h.
- Ponència: Dones i cobla. Una aproximació històrica: les pioneres, de Jaume Nonell Quan: A les 10.45 h.
- Pausa cafè Quan: A les 11.30 h.
- Ponència: Les dones a la cobla. Una mirada fins l’actualitat, de M. Antònia Pujol Quan: A les 11.45 h.
- Taula rodona Les dones a la cobla. Present i reptes de futur. Moderada per Imma Pujol, amb la participació de Concepció Ramió, Mariela Finet... Quan: A les 12.30 h.
- Conclusions i comiat Quan: A les 13.30 h.
- Visites guiades a la mostra Tribut a Josep Vicens, a càrrec de Jordi Gallegos i Córdoba, comissari de la mostra, historiador i president de l’Agrupació Sardanista Escalenca “Avi Xaxu” On: Casa del Gavià Quan: A les 17 h.
Festival «Clàssics L’Escala - Empúries» 2026. Concert Calidoscopi musical On: Església de St. Martí d’Empúries Quan: A les 19 h. Preu: 22 €.
FIGUERES
Festa i mercat de Sant Baldiri amb tallers, artesania, gastronomia, música... On: Carrer Nou Quan: De 10 a 20 h. Més informació aquí
- Taller de polseres i d'espelmes Quan: A les 10 h. Preu: 5 €. Taller de pintura amb cintes Quan: A les 10 h. Preu: 8 €.
- Taller de manualitats i d'espelmes Quan: A les 11 h. Preu: 5 €. Taller d'estels de colors Quan: A les 11 h. Preu: 8 €.
- Taller d'estampació amb segell Quan: A les 12 h. Preu: 4 €. Taller de polseres i d'espelmes Quan: A les 12 h. Preu: 5 €
- Taller d'estampació amb segell Quan: A les 16 h. Preu: 4 €. Taller de porexpan Quan: A les 16 h. Preu: 9 € Taller d'espelmes Quan: A les 16 h. Preu: 5 €
- Taller de manualitats i d'espelmes Quan: A les 17 h. Preu: 5 € Taller de penjador Quan: A les 17 h. Preu: 11 €
- Taller de clauer robot Quan: A les 18 h. Preu: 10 € Taller de manualitats i d'espelmes Quan: A les 18 h. Preu: 5 €
- Radio Cassette Night. Sessió musical "remember" amb èxits immortals Quan: De 18 a 21 h.
Quarta edició del festival «Això al poble no li agradarà» amb els espectacles gratuïts
- Camins salvatges, d’Azucena Momo – Cia. Irregulars On: Castell de Sant Ferran Quan: De 10.30 a 12 h.
- Afònics anònims, de Mar García i Javi Soler On: A la plaça de La Cate Quan: De 12.30 a 13.30 h.
Taller Pinta el teu ram de flors, una proposta artística per despertar la creativitat i gaudir de l’expressió plàstica en un ambient relaxat. On: Abacus Quan: A les 11 h.
Quarta i última trobada del cicle “Mirar, parlar, picar. Converses amb artistes i vermut”, que reuneix artistes del fons del museu davant de les seves obres. Aquest cop, amb Mònica Campdepadrós, Jordi Puig i Carme Sanglas On: Museu de l’Empordà Quan: A les 11 h.
Cimbelí, Parking Shakespeare. Una aventura esbojarrada plena d’identitats equívoques, canvis de gènere i enganys flagrants, amb un elenc de personatges delirant. On: Jardins Puig Pujades Quan: A les 19 h. Preu: 15 €.
Teatre. L’entrevista antològica, amb La Funcional Teatre. La Funcional Teatre adapta i representa tres relats de l’escriptor Roald Dahl plens d’humor negre, sarcasme i comèdia de l’absurd On: Auditori Caputxins Quan: A les 20 h. Preu: 16 €.
Representació de Com t'estimem, Carmina!, de l'associació juvenil A Mossegades. A Mossegades torna amb una proposta que reflexiona sobre com, amb diners pel mig, tothom es torna molt afable On: La Cate Quan: A les 20 h. Preu: 6 €.
LA JONQUERA
Festa de Pentacosta
- Cinexic: projecció de la pel·lícula Ernest i Celestine contes de primavera. Recomanada a partir de 3 anys On: Porxos de Can Laporta Quan: A les 12 h.
- Concert familiar amb els Atrapasomnis On: Plaça Nova Quan: A les 18 h.
- Ball amb l’Orquestra Selvatana On: Sala de la Societat Jonquerenca Quan: A les 19 h.
- Nit Jove. Tutu-Keké On: Plaça Nova Quan: A les 23 h.
- DJ Albert Berta On: Plaça Nova Quan: Tot seguit.
- Punt lila Quan: A partir de les 23 h
LLANÇÀ
Homenatge a la Gent Gran. Dinar de la gent gran a càrrec de la Colla del Ranxo de Llançà, amenitzat per La Betty Band i actuació de l’Escola d’Art Coreogràfic de Llançà On: Pavelló Municipal d’Esports Joan Pacareu Quan: De 14 a 18 h. Hora d’entrada, 13.15 h. Cal recollir el tiquet a la Casa de Cultura, a partir del dilluns 4 de maig. Imprescindible presentar tiquet per recollir obsequi!
Oncotriatló
- Sessió de briefing a càrrec de membres del Club Tintoreres, l’Escoleta Trail Running i CC Roses On: Espai Beta de la Biblioteca Pere Calders Quan: A les 18 h.
- Projecció del documental La volta Espanya en BTT #pedalantperoncolliga. Una història inspiradora de repte, superació i solidaritat sobre dues rodes. Descobreix aquesta aventura única pedalant per tot el territori amb un objectiu molt especial, ajudar als malalts de càncer i a les seves famílies. On: Sala d’actes de la Casa de Cultura Quan: A les 19 h.
Music&Wine Música a càrrec de Jazz de Copes Trio, tot tastant el vi del Celler Empordàlia i la Cervesa de Roses i les tapes d’Inu Sushi i Pastisseria Ricart de Llançà. On: Plaça Major Quan: A les 20 h.
ORDIS
Fira de l’Ordi
- Tractorada popular Quan: A les 16.30 h.
- Sopar i música a la fresca Quan: A les 16.30 h.
PALAU-SAVERDERA
Ball amb Xavi de Roses On: Centre cívic Quan: A les 17.30 h. Preu: 6 €, amb berenar.
EL PORT DE LA SELVA
Festa Major de Sant Baldiri. Grup de versions amb Florida + DJ Ruben Rider On: Al passeig Quan: A les 23 h.
ROSES
Podcastfest. El Festival de pòdcasts en català de la Costa Brava, amb Peyu i Albert Pla, Guardiola TV, La Ronda Perversa, Tranqui, jo també, Sexsessive Caçadors d'eclipsis, Col·lapsats, La Riota i festa final amb cala.mitat On: Espai cultural la Ciutadella Quan: A partir de les 17 h.
Ball amb Raul On: A la SUF Quan: A partir les 22 h.
TAPIS
Festa major de Sant Desideri. Tarda musical amb Rumbambà On: A la terrassa de Can Mach Quan: A les 18 h.
VILAFANT
3a Fira comarcal dels oficis d’emergència: Bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Municipal, Guàrdia Urbana, Policia Nacional, Ambulància-SEM, Protecció Civil, Banc de Sang, Agents Rurals, ADF, Creu Roja, CAP On: Espai Àgora Quan: De 10 a 14 h.
VILADAMAT
Ball amb Joan Sol On: Local social Quan: a les 18 h.
Presentació de la novel·la Congost, de Toni Rico On: Ajuntament Quan: A les 18 h.
VILANOVA DE LA MUGA
13è Festival de Pallassos i Pallasses. Aquest festival va néixer amb la voluntat d'oferir una programació diversa, engrescadora i atractiva per a tots els públics i edats, donant a conèixer la figura d’aquest personatge de nas vermell i grans sabates. Quan: Tot el dia
Vista guiada Les pintures romàniques de Santa Eulàlia, un tresor de l'empordà.On: Església de Santa Eulàlia i resclosa del Comte Quan: A les 11 h. Preu: 5 € (menors de 10 anys gratuït).
🗓️ DIUMENGE 24 DE MAIG
BÀSCARA
XXXV Fira i Exposició de Flors Silvestres 2026 Més informació aquí
- Recollida de rams i treballs per al concurs de flors silvestres. Recepció dels rams i treballs participants al concurs Quan: De 8 a 10 h.
- El Fluvià adult: reflexos i cromatisme. Passejada a càrrec de Laia Sadurní, de Silene. Quan: a les 10 h.
- Taller culinari Colors silvestres. Activitat culinària a càrrec d’Anaïs, d’Aromes al bosc.Quan: A les 10 h. Preu: 10 euros.
- Obertura de l’exposició i itinerari de flors silvestres. Inauguració de l’exposició i recorregut relacionat amb les flors silvestres.Quan: A les 11 h.
- Conferència El blau com a font de vida. Xerrada a càrrec de Josep M. Mallarach, de Silene. On: Can Gustà. Quan: A les 12 h.
- Trobada castellera de les colles del Nord. Actuació castellera amb colles del Nord. On: Plaça de l’Església Quan: A les 12 h.
- Vermut musical. Vermut amb actuació musical a càrrec de Norfeu i Molina Quan: A les 12.30 h.
- Acte XXXVè aniversari. Celebració commemorativa del 35è aniversari de la fira Quan: A les 16.30 h.
- Audició de sardanes. Ballada de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Banyoles Quan: A les 17.30 h.
CADAQUÉS
76a Festa de la Gent Gran
- Missa On: A l'església Quan: A les 10.30 h.
- Aperitiu per als homenatjats On: Casino Quan: A les 11.30 h.
- Sardanes amb la cobla Foment del Montgrí On: As Portal Quan: A les 12 h.
- Passeig amb Es Trenet de Cadaqués Quan: A les 13 h.
- Dinar amb entrega de medalles i ball On: Sala l'Amistat Quan: A les 13.30 h.
CANTALLOPS
3a Edició de la Cursa de Muntanya Terres Blanques Quan: A les 9 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
ENFARINA’t, descobreix l’Ecomuseu Farinera On: Ecomuseu Farinera Quan: A les 12 h. Preu: 5 €.
L’ESCALA
Visita guiada. Ruta de Cinclaus, a càrrec de Càndid Miró. Recorregut de dues hores i dos quarts, de Sant Martí d’Empúries a Cinclaus (passant per la gola del Riuet) i tornada. On: Portal medieval del veïnat de St. Martí d’Empúries Quan: A les 10 h. Preu: 6 €.
Visita romana teatralitzada On: MAC-Empúries Quan: A les 11 h. Preu: 6 €/persona (no inclou el tiquet d’entrada al jaciment) - Menors de 8 anys gratuït. Idioma: català.
Fira Arrels del Vi. Una oportunitat única per descobrir els excel·lents vins empordanesos. Per tastar, en degustació oberta i copa Riedel, més de 100 referències de la mà dels propietaris i enòlegs dels grans cellers de la DO Empordà. On: Parc Creuet – Sant Martí d’Empúries Quan: D’11.30 a 15.30 i de 17.30 a 21.30. Preu entrada fira: 35 € per dia i 25 euros diumenge a la tarda. Preu Masterclass: 12 euros.
ESPOLLA
Ball amb Joan Bram On: Societat La Fraternal Quan: A les 18 h.
FIGUERES
32a edició de la Festa del Joguet On: Plaça Catalunya Quan: De 9 a 17 h.
Espectacle familiar El Sr. Alaguait, amb la Cia. El gran Mogol On: Sala Toni Montal de la Cate Quan: A les 11.30 h.
Visita guiada Ruta històrica de la Guerra Civil a Figueres On: Diversos espais Quan: A les 11 h. Preu: 12 €.
Mostra de Joves Intèrprets On: Auditori del centre d’Estudis Musicals Pep Ventura Quan: A les 17.30 h. Preu: Entrada lliure.
Ball amb Quim Coll (Sonabé) On: Sala de Ball Erato Quan: A les 17.30 h.
Ball amb Cristian On: Cercle Sport Figuerenc Quan: A les 17.30 h.
Representació de Com t'estimem, Carmina!, de l'associació juvenil A Mossegades. A Mossegades torna amb una proposta que reflexiona sobre com, amb diners pel mig, tothom es torna molt afable On: La Cate Quan: A les 18 h. Preu: 6 €
LA JONQUERA
Festa de Pentacosta
- Ofici Solemne amb l’Orfeó Jonquerenc On: Església Parroquial Quan: A les 12 h.
- 3 sardanes amb la Cobla Vila de la Jonquera On: C. Major davant de la Societat Quan: A les 13 h.
- Xocolatada per a la mainada On: C. Major davant de la Societat Quan: A les 18 h.
- Audició de sardanes amb la Cobla Vila de la Jonquera On: C. Major davant de la Societat Quan: A les 18.30 h.
- Bingo Musical Quin ambient On: Plaça Nova Quan: A les 22.30 h.
LLANÇÀ
Oncotriatló. Repte esportiu i solidari per equips, en tres modalitats: natació, bike i run On: Passeig Marítim del Port de Llançà Quan: A les 9 h.
Ball de saló amb Xanadú On: Residència Can Marly Quan: A les 18 h.
Espectacle Show Gran Gent amb Jordi LP On: Sala d’actes de la Casa de Cultura Quan: A les 19 h . Entrades gratuïtes amb reserva prèvia fins a exhaurir localitats! Del 4 al 17 de maig, reserva d’entrades per a jubilats/des majors de 65 empadronats a Llançà · Del 18 al 23 de maig, reserva d’entrades per a la resta de persones.
MAÇANET DE CABRENYS
Donació de sang On: Antiga oficina d'informació i turisme Quan: De 10 a 14 h.
ORDIS
Fira de l’Ordi
- Marxa de l’Ordi Quan: A les 9 h.
- Dinar popular Quan: A les 14 h.
- Pagès/a a ferro Quan: A les 16.30 h.
- Concert fi de festa Quan: A les 18.30 h.
EL PORT DE LA SELVA
Festa Major de Sant Baldiri
- Visita guiada 1,2,3 medieval empordanès, amb tast de producte local Quan: A les 10 Preu: 6 € adults, 4 € menors de 16 anys.
- Activitats per a tota la família On: Al Passeig Quan: D’11 a 14 h.
- 50 anys de pop rock català, a càrrec de la Coral l’Arpa de Taradell On: Església parroquial Quan: A les 18 h.
ROSES
Ball amb Blue Moon On: A la SUF Quan: A les 18 h.
TAPIS
Festa major de Sant Desideri
- Caminanda saludable (SEM) Quan: A les 9 h.
- Missa amb la cobla Les Casanoves On: Església de Sant Briç Quan: A les 11 h.
- Sardanes amb la cobla Les Casanoves i vermut On: Plaça Major Quan: A les 12 h.
VILABERTRAN
Ball amb el Duet Atènia On: Sala de Ball Quan: A les 18 h.
VILADAMAT
Ball amb La Band Gogh On: Local social Quan: A les 18 h
VILANANT
Homenatge als mestres i alumnes i dinar de germanor On: Local Social Quan: A les 13 h.
