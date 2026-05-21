Bàscara acull la XXXV Fira de Flors Silvestres amb activitats culturals i tradicionals
La XXXV Fira i Exposició de Flors Silvestres tindrà com a protagonistes els colors en l’art i la natura, cosa que ens ensenyarà a relacionar l’aigua, la llum i els matisos cromàtics de l’entorn
Bàscara es convertirà, el diumenge 24 de maig, en un punt de trobada per als amants de la natura, la cultura i les tradicions del territori amb la celebració de la XXXV Fira i Exposició de Flors Silvestres. La cita reivindica el valor del paisatge, la flora autòctona i la mirada artística sobre l’entorn natural.
La jornada començarà de 8 a 10 del matí amb la recollida de rams i treballs per al concurs de flors silvestres, una de les activitats que manté viu l’esperit participatiu de la fira. Aquesta primera activitat servirà per preparar una exposició que posa en valor la creativitat dels veïns i visitants a partir dels colors, les formes i les textures de la vegetació silvestre.
A les 10, tindrà lloc la passejada El Fluvià adult: reflexos i cromatisme, a càrrec de Laia Sadurní, de Silene. La proposta convida a observar el Fluvià amb una mirada pausada i sensible, relacionant l’aigua, la llum i els matisos cromàtics que defineixen aquest entorn natural. També a les 10, la fira oferirà el taller culinari Colors silvestres, conduït per Anaïs, d’Aromes al bosc. L’activitat, que costa 10 euros, permetrà descobrir les possibilitats gastronòmiques vinculades al món vegetal i a les plantes silvestres.
A les 11, tindrà lloc l’obertura de l’exposició i de l’itinerari de flors silvestres. Aquesta proposta reforça el caràcter divulgatiu de la fira i permet acostar-se a la riquesa floral de l’entorn a través d’un recorregut pensat per gaudir-ne amb calma.
El programa continuarà a les 12 a Can Gustà amb la conferència El blau com a font de vida, a càrrec de Josep M. Mallarach, de Silene i a la mateixa hora, destaca la trobada castellera de les colles del Nord, a la plaça de l’Església. A 2/4 d’1, arribarà el torn del vermut musical, a càrrec de Norfeu i Molina.
A 2/4 de 5 de la tarda, se celebrarà l’acte del XXXVè aniversari, per commemorar la trajectòria d’aquesta cita. La jornada es tancarà a 2/4 de 6 amb una audició de sardanes a càrrec de la ncobla La Principal de Banyoles. Amb aquesta cloenda, es posarà punt final a una fira que uneix flors, paisatge, música i gastronomia.
- Un inquilí entrega un pis amb un desconxat a la banyera i el propietari li reclama 5.100 euros mesos després: la justícia dona la raó al llogater
- Quan el vi també salva vides: La Vinyeta exporta al món la seva col·laboració amb la Fundació Mona
- Aquest és el poble de l'Empordà que s'ha convertit en el refugi de Manel Fuentes lluny dels platós
- La Guàrdia Urbana de Figueres tanca un establiment d'alimentació que generava queixes veïnals
- Pals de fibra caiguts: ja falta menys perquè vagin per terra, i això no vol dir que estiguin soterrats...
- Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
- Detingut un home per un homicidi masclista a Figueres
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat dilluns a sis mesos de presó per maltractar la víctima